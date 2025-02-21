Екатерина Гликман: «Мне больно от того, что происходит с Украиной и с Россией»
Екатерина Гликман, заместитель главного редактора «Новая газета Европа» — новая героиня On The RecordВнешняя ссылка. Мы поговорили с ней о том, как история пишется в режиме реального времени и почему важна независимая журналистика.
После начала войны в Украине часть журналистов «Новой газеты» осталась в России. Они продолжили работу при цензуре и «удивительным образом много делают даже в тех условиях».
Другие уехали, основали медиа в изгнании и дали ему название «Новая газета Европа»Внешняя ссылка, «потому что терять название, которое было у нас в крови, мы не могли», объясняет Екатерина Гликман, заместитель главного редактора «Новой Европа».
Работают без цензуры, но и без родины: «Мы же до сих пор не знаем, можем ли мы туда вернуться когда-либо».
Вместе с мужем-швейцарцем Екатерина Гликман живет в швейцарском городке Шаффхаузен, в то время как большая часть ее коллег — в Латвии. У Екатерины необычное хобби: она изучает долгоносиков, ездит ловить их в тайские джунгли энтомологическим сачком с телескопической ручкой. Трем новым видам дала имена в честь коллег из старой «Новой» — «Муратов», «Рост» и «Суруханов».
Портрет России: что происходит внутри воюющей страны
У «Новой газеты Европа» есть корреспонденты и на оккупированных территориях, и в КиевеВнешняя ссылка, и в России. «Наша цель фиксировать, чтобы не было такого, что преступления были, но стерлись, исчезли и как будто их не было», – говорит Екатерина Гликман.
На что живут медиа в изгнании и чем они отличаются от эмигрантских медиа; как интервьюировать бывших украинских военнопленных об издевательствах и пытках российскими военными; как Шаффхаузен прощался с Алексеем Навальным — в новом выпуске On The Record Елены Серветтаз и Карло Пизани.
Редактор Беньямин фон Виль.
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