Офис швейцарской НПО в Украине пострадал от российского обстрела
В 5 утра в среду, 24 июля, офисные здания в Харькове пострадали от ракетного обстрела российской стороной. Там располагался ряд международных организаций, а также Швейцарский фонд по противоминной деятельности (Swiss Foundation for Demining, сокращенно FSD).
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Keystone-SDA
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Swiss NGO offices in Ukraine hit by Russian strike
Пресс-секретарь FSD Александра Брутш (Alexandra Brutsch) подтвердила факт инцидента и сразу же уточнила, что в момент попадания ракеты в офисе не было людей. Соответственно, никто не пострадал. Однако серьезные повреждения получили несколько автомобилей.
Украинские ВВС заявили в службе обмена сообщениями Telegram, что это была российская атака. Россияне использовали ракету «Искандер-М».
Организация заявила, что «глубоко опечалена» ракетным ударом. Она предпринимает немедленные шаги для обеспечения безопасности своих сотрудников и поддержки пострадавших. Сейчас здесь оценивают ущерб и работают над планом возобновления деятельности «как можно скорее».
Швейцария является одним из самых важных доноров в деле организации разминирования гражданских и сельскохозяйственных объектов на территории Украины. В 2022 и 2023 годах она инвестировала в эти проекты 15,2 миллиона швейцарских франков.
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