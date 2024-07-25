Офис швейцарской НПО в Украине пострадал от российского обстрела

Вот как выглядит поврежденный офис Швейцарского фонда по противоминной деятельности (FSD) в Харькове после обстрела, 24 июля 2024 года. EPA/SERGEY KOZLOV

В 5 утра в среду, 24 июля, офисные здания в Харькове пострадали от ракетного обстрела российской стороной. Там располагался ряд международных организаций, а также Швейцарский фонд по противоминной деятельности (Swiss Foundation for Demining, сокращенно FSD).

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Keystone-SDA Доступно на 2 других языках English en Swiss NGO offices in Ukraine hit by Russian strike Читать далее Swiss NGO offices in Ukraine hit by Russian strike

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Строение, инфраструктура и транспортные средства получили сильные повреждения, но никто из сотрудников неправительственной организации со штаб-квартирой в Женеве не погиб, сообщили в FSD.

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«Это один из самых престижных гуманитарных проектов Швейцарии, и ракета попала в самый центр управления», – пишет газета TagesAnzeigerВнешняя ссылка.

Пресс-секретарь FSD Александра Брутш (Alexandra Brutsch) подтвердила факт инцидента и сразу же уточнила, что в момент попадания ракеты в офисе не было людей. Соответственно, никто не пострадал. Однако серьезные повреждения получили несколько автомобилей.

Украинские ВВС заявили в службе обмена сообщениями Telegram, что это была российская атака. Россияне использовали ракету «Искандер-М».

Организация заявила, что «глубоко опечалена» ракетным ударом. Она предпринимает немедленные шаги для обеспечения безопасности своих сотрудников и поддержки пострадавших. Сейчас здесь оценивают ущерб и работают над планом возобновления деятельности «как можно скорее».

Швейцария является одним из самых важных доноров в деле организации разминирования гражданских и сельскохозяйственных объектов на территории Украины. В 2022 и 2023 годах она инвестировала в эти проекты 15,2 миллиона швейцарских франков.



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