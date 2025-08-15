The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Внешняя политика

Самолеты F-35 обойдутся дороже, чем планировалось

Швейцария не сможет добиться фиксированной цены в 6 миллиардов франков за 36 новых истребителей F-35.
На фото: Министр обороны Мартин Пфистер (Martin Pfister). Швейцария не сможет добиться фиксированной цены в 6 миллиардов франков за 36 новых истребителей F-35. Keystone-SDA

Швейцария не сможет добиться фиксированной цены в 6 миллиардов франков за 36 новых истребителей F-35. США остаются при своём мнении. Это приведёт к дополнительным расходам в размере от 0,65 до 1,3 миллиарда франков. Федеральный совет (правительство Швейцарии) продолжает рассматривать различные варианты.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
Показать больше

Швейцарии и США не удалось за время летних каникул достичь дипломатического соглашения по вопросу фиксированной цены на закупку боевых самолётов F-35. Об этом сообщило правительство Швейцарии по итогам своего первого после летней паузы заседания. США, как указывается, не готовы отступить от своей позиции.

По словам Федерального совета, «интенсивные переговоры с высокопоставленными представителями Белого дома» остались безрезультатными. Министр обороны Мартин Пфистер (Martin Pfister) также не смог убедить своего американского коллегу Пита Хегсета (Pete Hegseth) в телефонном разговоре пойти на уступки в вопросе цены. Таким образом, неоднократно озвученная Федеральным советом фиксированная цена в 6 миллиардов франков больше не актуальна.

Показать больше
США требуют сотни миллионов сверх изначальной суммы этой сделки. Что происходит — объясняем по пунктам.

Показать больше

Швейцарская политика

Истребители F-35: во сколько реально обойдётся Швейцарии эта сделка?

Этот контент был опубликован на США требуют сотни миллионов сверх изначальной суммы этой сделки. Что происходит — объясняем по пунктам.

Читать далее Истребители F-35: во сколько реально обойдётся Швейцарии эта сделка?

«По результатам переговоров Швейцария должна согласиться с тем, что цена за каждую „производственную партию“ (в американской системе военных закупок Foreign Military Sales используется понятие production lot: это в данном случае отдельная группа самолётов, выпускаемая в рамках одного производственного цикла, прим. ред. рус.) будет соответствовать цене, согласованной между правительством США и компанией Lockheed Martin», — говорится в заявлении правительства Швейцарии.

Что это конкретно означает, пока неясно. Возможные дополнительные расходы на закупку истребителей F-35 составят в любом случае от 650 миллионов до 1,3 миллиарда швейцарских франков. По данным Федерального совета, точные общие затраты на закупку в настоящее время назвать невозможно. Они во многом зависят от дальнейшего роста цен в США, изменения цен на сырьевые товары на мировых рынках, а также от других факторов — например, повышения цен в результате введённых США глобальных пошлин на импорт.

Федеральный совет поручил Министерству обороны, защиты населения и спорта (VBS) провести повторный анализ закупки боевых самолётов с учётом новой ценовой ситуации. До конца ноября 2025 года должны быть тщательно изучены все различные варианты. При этом правительство подтвердило, что намерено закупить истребители F-35 и разрывать сделку оно не собирается.

Показать больше

Читайте также:

Показать больше
Швейцария редко оказывается на острие глобальных торговых конфликтов. Ещё реже она становится мишенью штрафных мер со стороны своего ключевого партнёра.

Показать больше

Внешняя политика

Тарифы Трампа и пределы швейцарской автономии

Этот контент был опубликован на Швейцария редко оказывается на острие глобальных торговых конфликтов. Ещё реже она становится мишенью штрафных мер со стороны своего ключевого партнёра.

Читать далее Тарифы Трампа и пределы швейцарской автономии

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
11 Отметки «мне нравится»
11 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
54 Отметки «мне нравится»
63 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Как вы относитесь к общественной собственности на средства производства?

Современные научные теории, а главное – практика, говорят, о том, что общественная собственность вовсе не обязательно предполагают тоталитаризм и нищету.

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

В Швейцарии всё больше детей и подростков отказываются посещать школу из-за серьёзных психоэмоциональных трудностей.

Показать больше

Образование

Феномен «абсентеизма» в швейцарских школах

Этот контент был опубликован на В Швейцарии всё больше детей и подростков отказываются посещать школу из-за серьёзных психоэмоциональных трудностей.

Читать далее Феномен «абсентеизма» в швейцарских школах
Даже в традиционно романоязычных регионах немецкий стал незаменим.

Показать больше

Демография

Что происходит с современным ретороманским языком?

Этот контент был опубликован на Когда ретороманский — один из национальных языков Швейцарии — сталкивается с немецким, возникают новые, неожиданные слова.

Читать далее Что происходит с современным ретороманским языком?
Новый тематический парк Barryland в городе Мартиньи (кантон Вале, юго-запад Швейцарии) был официально открыт в четверг 14 августа 2025 года в присутствии президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter).

Показать больше

Культура

В Швейцарии открылся парк, посвящённый сенбернарам

Этот контент был опубликован на Открыла тематический парк, посвящённый сенбернарам, президент Швейцарии в 2025 году и министр финансов Карин Келлер-Зуттер.

Читать далее В Швейцарии открылся парк, посвящённый сенбернарам
В международном аэропорту Женевы сотрудники швейцарской таможни задержали двух пассажиров с партией марихуаны весом 106 кг.

Показать больше

В аэропорту Женевы изъяли 106 кг марихуаны

Этот контент был опубликован на В международном аэропорту Женевы сотрудники швейцарской таможни задержали двух пассажиров с партией марихуаны весом 106 кг.

Читать далее В аэропорту Женевы изъяли 106 кг марихуаны
Новые пошлины США могут ударить по экономике, но большинство швейцарцев выступают против любых уступок Вашингтону: данные ННИ YouGov.

Показать больше

Внешняя политика

Население Швейцарии не готово идти на уступки США

Этот контент был опубликован на Новые пошлины США могут ударить по экономике, но большинство швейцарцев выступают против любых уступок Вашингтону: данные ННИ YouGov.

Читать далее Население Швейцарии не готово идти на уступки США
Федеральное правительство Швейцарии ожидает, что дефицит будет значительно меньше, чем прогнозировалось ранее.

Показать больше

Швейцарская политика

Дефицит бюджета Швейцарии окажется ниже прогноза

Этот контент был опубликован на Федеральное правительство Швейцарии ожидает, что дефицит будет значительно меньше, чем прогнозировалось ранее.

Читать далее Дефицит бюджета Швейцарии окажется ниже прогноза
Подготовлены двенадцать эскизов, по которым теперь планируется собрать мнения жителей страны.

Показать больше

Представлены эскизы новой серии швейцарских банкнот

Этот контент был опубликован на Подготовлены двенадцать эскизов, по которым теперь планируется собрать мнения жителей страны.

Читать далее Представлены эскизы новой серии швейцарских банкнот
Перспективы занятости в Швейцарии продолжают ухудшаться. Соответствующий индикатор по-прежнему лишь незначительно превышает нулевую отметку, отделяющую позитивную оценку от негативной.

Показать больше

Перспективы занятости в Швейцарии продолжают ухудшаться

Этот контент был опубликован на Соответствующий индикатор по-прежнему лишь незначительно превышает нулевую отметку, отделяющую позитивную оценку от негативной.

Читать далее Перспективы занятости в Швейцарии продолжают ухудшаться
Согласно новому исследованию, скоростные модели регулярно разгоняются более чем до 30 км/ч — даже на жилых улицах, где действует ограничение скорости.

Показать больше

Электрические велосипеды в Цюрихе не соблюдают скорость

Этот контент был опубликован на Согласно новому исследованию, скоростные модели регулярно разгоняются более чем до 30 км/ч — даже на жилых улицах, где действует ограничение скорости.

Читать далее Электрические велосипеды в Цюрихе не соблюдают скорость
Швейцария усиливает санкционное давление на Россию в контексте войны Кремля против Украины. Меры направлены на ограничение нефтяных доходов Москвы.

Показать больше

Внешняя политика

Швейцария тоже вводит санкции против российской нефти

Этот контент был опубликован на Швейцария усиливает санкционное давление на Россию в контексте войны Кремля против Украины. Меры направлены на ограничение нефтяных доходов Москвы.

Читать далее Швейцария тоже вводит санкции против российской нефти

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Поставка осуществляется в рамках Европейской инициативы по защите неба (European Sky Shield Initiative, ESSI) и служит цели укрепления ПВО страны.

Показать больше

Швейцария закупает в Германии пять комплексов IRIS-T SLM

Этот контент был опубликован на Поставка осуществляется в рамках Европейской инициативы по защите неба (European Sky Shield Initiative, ESSI) и служит цели укрепления ПВО страны.

Читать далее Швейцария закупает в Германии пять комплексов IRIS-T SLM
Выступая на историческом лугу Рютли в Центральной Швейцарии во время церемонии по случаю Национального праздника Швейцарии Дня 1 Августа, президент Швейцарии и ее министр финансов Карин Келлер-Зуттер назвала позицию Вашингтона «абсурдной» и подтвердила готовность Берна возобновить переговоры.

Показать больше

Швейцария хочет продолжить переговоры с США по тарифам

Этот контент был опубликован на В Берне заявили, что «продолжают контакты с американскими коллегами» с намерением «искать переговорное решение».

Читать далее Швейцария хочет продолжить переговоры с США по тарифам
Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер заявил, что намерен обеспечить защиту военных аэродромов страны от шпионских операций.

Показать больше

Швейцария усилит защиту военных аэродромов от шпионажа

Этот контент был опубликован на Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер заявил, что намерен обеспечить защиту военных аэродромов страны от шпионских операций.

Читать далее Швейцария усилит защиту военных аэродромов от шпионажа
На критические вопросы, связанные с закупкой истребителей F-35, должны будут ответить правительство и другие органы власти.

Показать больше

Парламентский надзор расследует закупку истребителей F-35

Этот контент был опубликован на На критические вопросы, связанные с закупкой истребителей F-35, должны будут ответить правительство и другие органы власти.

Читать далее Парламентский надзор расследует закупку истребителей F-35
Швейцария хочет спасти свой ВПК от гибели, делая ставку на собственное производство и свои научные разработки.

Показать больше

Правительство Швейцарии корректирует оборонную стратегию

Этот контент был опубликован на Швейцария хочет спасти свой ВПК от гибели, делая ставку на собственное производство и свои научные разработки.

Читать далее Правительство Швейцарии корректирует оборонную стратегию

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR