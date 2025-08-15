Самолеты F-35 обойдутся дороже, чем планировалось

Швейцария не сможет добиться фиксированной цены в 6 миллиардов франков за 36 новых истребителей F-35. США остаются при своём мнении. Это приведёт к дополнительным расходам в размере от 0,65 до 1,3 миллиарда франков. Федеральный совет (правительство Швейцарии) продолжает рассматривать различные варианты.
Швейцарии и США не удалось за время летних каникул достичь дипломатического соглашения по вопросу фиксированной цены на закупку боевых самолётов F-35. Об этом сообщило правительство Швейцарии по итогам своего первого после летней паузы заседания. США, как указывается, не готовы отступить от своей позиции.
По словам Федерального совета, «интенсивные переговоры с высокопоставленными представителями Белого дома» остались безрезультатными. Министр обороны Мартин Пфистер (Martin Pfister) также не смог убедить своего американского коллегу Пита Хегсета (Pete Hegseth) в телефонном разговоре пойти на уступки в вопросе цены. Таким образом, неоднократно озвученная Федеральным советом фиксированная цена в 6 миллиардов франков больше не актуальна.
Показать больше
Показать больше
Швейцарская политика
Истребители F-35: во сколько реально обойдётся Швейцарии эта сделка?
Этот контент был опубликован на
США требуют сотни миллионов сверх изначальной суммы этой сделки. Что происходит — объясняем по пунктам.
«По результатам переговоров Швейцария должна согласиться с тем, что цена за каждую „производственную партию“ (в американской системе военных закупок Foreign Military Sales используется понятие production lot: это в данном случае отдельная группа самолётов, выпускаемая в рамках одного производственного цикла, прим. ред. рус.) будет соответствовать цене, согласованной между правительством США и компанией Lockheed Martin», — говорится в заявлении правительства Швейцарии.
Что это конкретно означает, пока неясно. Возможные дополнительные расходы на закупку истребителей F-35 составят в любом случае от 650 миллионов до 1,3 миллиарда швейцарских франков. По данным Федерального совета, точные общие затраты на закупку в настоящее время назвать невозможно. Они во многом зависят от дальнейшего роста цен в США, изменения цен на сырьевые товары на мировых рынках, а также от других факторов — например, повышения цен в результате введённых США глобальных пошлин на импорт.
Федеральный совет поручил Министерству обороны, защиты населения и спорта (VBS) провести повторный анализ закупки боевых самолётов с учётом новой ценовой ситуации. До конца ноября 2025 года должны быть тщательно изучены все различные варианты. При этом правительство подтвердило, что намерено закупить истребители F-35 и разрывать сделку оно не собирается.
Показать больше
Показать больше
Внешняя политика
Наша рассылка по теме Внешняя политика
Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием.
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.