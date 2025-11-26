The Swiss voice in the world since 1935
Внешняя политика

Решит ли обязательный призыв проблему нехватки военных кадров?

Серия Миф или реальность, Эпизод 5:

В ситуации российской военной угрозы и нехватки кадров европейские страны вновь обсуждают перспективу возвращения всеобщей воинской обязанности и службы по призыву.

Главная проблема, в самом деле, — не в технике, а в нехватке людей: воюют не танки, а танкисты, летают не самолёты, а пилоты. Именно поэтому некоторые государства возвращаются к идее всеобщей воинской обязанности, или, по крайней мере, начинают всерьёз рассматривать такую возможность. Как страны Европы отвечают на все эти вызовы и угрозы — и по какому вопросу на самом деле будут голосовать 30 ноября граждане Швейцарии?

По оценкам немецкого экономического института ifo, возвращение всеобщего призыва может обойтись в десятки миллиардов евро. Поэтому, по его мнению, вместо возвращения всеобщего призыва куда эффективнее было бы просто повысить зарплаты добровольцам — это привлекло бы больше людей в армию без необходимости введения всеобщей обязательной службы.

С другой стороны, неспособность стран Европы поддерживать достаточную численность и адекватную боеспособность своих Вооружённых сил может только подтолкнуть Москву к более амбициозным военным планам на европейском направлении, что поставит под угрозу стабильность прежде всего в Восточной Европе и подорвет в итоге систему коллективной безопасности на базе НАТО.

Подробнее в материале ниже:

Военная угроза со стороны России достигла уровня, невиданного со времён холодной войны.

Внешняя политика

Почему Европа возвращает призывную армию?

Этот контент был опубликован на В Швейцарии такая армия существовала всегда, но накануне референдума 30 ноября вопросы военного строительства в этой стране снова вышли на первый план.

Читать далее Почему Европа возвращает призывную армию?
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

