Решит ли обязательный призыв проблему нехватки военных кадров?

В ситуации российской военной угрозы и нехватки кадров европейские страны вновь обсуждают перспективу возвращения всеобщей воинской обязанности и службы по призыву.
Главная проблема, в самом деле, — не в технике, а в нехватке людей: воюют не танки, а танкисты, летают не самолёты, а пилоты. Именно поэтому некоторые государства возвращаются к идее всеобщей воинской обязанности, или, по крайней мере, начинают всерьёз рассматривать такую возможность. Как страны Европы отвечают на все эти вызовы и угрозы — и по какому вопросу на самом деле будут голосовать 30 ноября граждане Швейцарии?
По оценкам немецкого экономического института ifo, возвращение всеобщего призыва может обойтись в десятки миллиардов евро. Поэтому, по его мнению, вместо возвращения всеобщего призыва куда эффективнее было бы просто повысить зарплаты добровольцам — это привлекло бы больше людей в армию без необходимости введения всеобщей обязательной службы.
С другой стороны, неспособность стран Европы поддерживать достаточную численность и адекватную боеспособность своих Вооружённых сил может только подтолкнуть Москву к более амбициозным военным планам на европейском направлении, что поставит под угрозу стабильность прежде всего в Восточной Европе и подорвет в итоге систему коллективной безопасности на базе НАТО.
Почему Европа возвращает призывную армию?
В Швейцарии такая армия существовала всегда, но накануне референдума 30 ноября вопросы военного строительства в этой стране снова вышли на первый план.
