Украина и США намерены провести переговоры в Швейцарии

Украина и США намерены провести в Швейцарии переговоры по американскому плану прекращения войны в Украине. Консультации должны состояться «в ближайшие дни», сообщил в субботу на своей странице в Facebook глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

О чём идёт речь? В воскресенье 23 ноября, как сообщает телеканал SRFВнешняя ссылка, представители США и Украины встретятся в Женеве для проведения переговоров. Они должны обсудить «возможные пункты будущего мирного соглашения», как сообщил в субботу в Facebook глава Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров. В Женеву также должны прибыть представители нескольких европейских государств. Швейцарский Федеральный департамент иностранных дел (МИД / EDA) поначалу не дал никаких комментариев по поводу деталей переговоров. По-видимому, Швейцария в них участия не принимает.

Кто примет участие во встрече? Возглавят американскую делегацию Госсекретарь США Марко Рубио (глава МИД) и специальный уполномоченный Стив Виткофф. Это подтвердили американские источники швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA. Уже в субботу, согласно этим сведениям, в Женеву прибыл заместитель Госсекретаря США по вопросам обороны Дэниел Дрисколл.

Украинскую делегацию возглавляет Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины. Как сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц в субботу на полях саммита G20 в Йоханнесбурге, от Германии, Франции и Великобритании в переговорах участвуют советники по вопросам безопасности. Италия также объявила, что направит своего представителя. По данным американских источников, участие России в переговорах не планируется.

Внешний контент I spoke with Prime Minister of the United Kingdom @Keir_StarmerВнешняя ссылка. We had a long conversation and covered many nuances of diplomatic work in planning the peace process. Coordination will continue, and I am grateful to the British society for their support. Tomorrow, our advisers… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 22, 2025 Внешняя ссылка

Какова цель переговоров? Подробности повестки дня и формата встречи пока не известны. «Наша цель — достичь наилучшего возможного соглашения для Украины», — заявил представитель США. Встречи с европейскими представителями не планируются. Переговоры с Украиной должны пройти в здании американской миссии в Женеве и рассчитаны только на один день. Подхода к прессе не предусмотрено.

Что такое «мирный план» США? В пятницу 21 ноября был обнародован проект американского «мирного плана» президента Дональда Трампа. План из 28 пунктов предусматривает, в частности, территориальные уступки Украины в пользу России, а также невозможность вступления Украины в НАТО. Трамп дал Украине срок до четверга, чтобы принять это предложение. После обнародования плана президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен поговорить с Трампом. Европейские союзники Украины оказались, скорее, застигнуты этим планом врасплох. Общий тон: хотя они и поддерживают усилия по достижению мира, им трудно согласиться с тем, что план «обслуживает максималистские требования России». Кроме того, европейские государства потребовали, чтобы их тоже привлекли к переговорному процессу.

Также по теме:

Реакция участников саммита G20. На встрече представителей ведущих экономик мира в Йоханнесбурге в субботу 22 ноября европейские дипломаты обменялись мнениями о войне в Украине и американском «мирном плане». Вслед за этим была опубликована совместная декларация, составленная под руководством ЕС. В ней говорится, что план из 28 пунктов «может служить основой, однако над ним необходимо продолжать работу». Ограничения оборонного потенциала украинской армии, содержащиеся в плане, вызывают у европейцев особую обеспокоенность. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в кулуарах саммита G20, что для завершения войны необходимо согласие как Украины, так и Европы. До достижения общего, приемлемого для всех результата, по его словам, «ещё довольно далеко».

Материал актуализирован 22 ноября 2025 года в 18.45 по среднеевропейскому времени.

