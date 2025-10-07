The Swiss voice in the world since 1935
Новости
Война и мир

В российских ударных дронах нашли швейцарские детали

Украина утверждает, что в российских боевых дронах обнаружены комплектующие швейцарского производства.
Украина утверждает, что в российских боевых дронах обнаружены комплектующие швейцарского производства. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в российских беспилотниках, сбитых силами противовоздушной обороны Украины, были обнаружены детали западного производства, в том числе изготовленные в Швейцарии.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Агенства SDA/AWP/AFP

По словамВнешняя ссылка Владимира Зеленского, во время массированного комбинированного удара по Украине в ночь на 5 октября 2025 года «Россия применила 549 средств поражения, которые содержали 102 785 компонентов иностранного производства». Глава украинского государства назвал около десятка стран, которые, по его утверждению, «не смогли предотвратить» поставки таких компонентов в Россию.

Среди них — Швейцария, США и Германия, а также Китай, Тайвань, Великобритания, Япония, Южная Корея и Нидерланды. Согласно заявлениям Зеленского, среди компонентов, найденных в уничтоженных беспилотниках и ракетах, были аналого-цифровые преобразователи, а также иная микроэлектроника. При этом, по его словам, микроконтроллеры для беспилотных летательных аппаратов производятся в Швейцарии, а микрокомпьютеры для систем управления дронами — в Великобритании.

Новости

