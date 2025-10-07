В российских ударных дронах нашли швейцарские детали

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в российских беспилотниках, сбитых силами противовоздушной обороны Украины, были обнаружены детали западного производства, в том числе изготовленные в Швейцарии.

По словамВнешняя ссылка Владимира Зеленского, во время массированного комбинированного удара по Украине в ночь на 5 октября 2025 года «Россия применила 549 средств поражения, которые содержали 102 785 компонентов иностранного производства». Глава украинского государства назвал около десятка стран, которые, по его утверждению, «не смогли предотвратить» поставки таких компонентов в Россию.

Среди них — Швейцария, США и Германия, а также Китай, Тайвань, Великобритания, Япония, Южная Корея и Нидерланды. Согласно заявлениям Зеленского, среди компонентов, найденных в уничтоженных беспилотниках и ракетах, были аналого-цифровые преобразователи, а также иная микроэлектроника. При этом, по его словам, микроконтроллеры для беспилотных летательных аппаратов производятся в Швейцарии, а микрокомпьютеры для систем управления дронами — в Великобритании.

Украинский президент также сообщил, что Украина готовит новые санкции против тех, кто помогает России и её войне против Украины, а также передала партнёрам предложения по «ограничению схем поставок» таких деталей. «На этой неделе состоится встреча санкционных координаторов G7, и мы ожидаем системного решения, чтобы обеспечить эффективность санкций», — указал Владимир Зеленский.

Как уточнили в Киеве, в ночь на воскресенье 5 октября 2025 года Россия атаковала Украину с применением почти 500 ударных беспилотников и более чем пяти десятков ракет. В результате этих ударов погибли пять человек, десятки получили ранения. В нескольких регионах страны, включая Львовскую область на западе Украины, произошли массовые отключения электроэнергии.

Внешняя политика

