Новости

Швейцарская армия укрепляет защиту от дронов

Швейцария приобретает с целью защиты военной инфраструктуры мобильную систему обнаружения мини-дронов.
Швейцария приобретает с целью защиты военной инфраструктуры мобильную систему обнаружения мини-дронов.

Швейцария приобретает с целью защиты своей военной инфраструктуры мобильную систему обнаружения мини-дронов.

По данным правительства, этот мобильный комплекс может использоваться не только армией, но и в рамках гражданских миссий или международных операций по поддержанию мира. Испытания системы, проведённые в полевых условиях в 2025 году, показали положительные результаты.

В связи с этим армия поручила Ведомству материально-технического снабжения и закупок вооружений Armasuisse организовать её приобретение. Окончательное решение о том, какая именно модель будет закуплена, ещё не принято. Параллельно подписаны рамочные соглашения о поставках мини-дронов, сопутствующего оборудования и услуг. На программу выделено 108 млн швейцарских франков.

В последние недели в Европе несколько раз фиксировались нарушения воздушного пространства беспилотниками. На днях представители швейцарской армии сообщили, что в стране в течение этого года мини-БПЛА неоднократно наблюдались над военными объектами и районами дислокации войск.

Глава Министерства обороны Мартин Пфистер заявил в интервью газете Neue Zürcher Zeitung, что Швейцария сталкивается с серьёзными вызовами.

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Осталось ли в вашей стране место для демократии и свобод?

Разговор о демократии и гражданских свободах в том или ином регионе всегда бывает болезненным и противоречивым. Высказывайте свое мнение, нам интересен ваш опыт.

Присоединяйтесь к дискуссии
11 Отметки «мне нравится»
55 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Как новые таможенные пошлины США отразились, или могут отразиться, на вашей жизни?

Как вы считаете, может ли политика США в области таможенных пошлин повлиять на вашу жизнь?

Присоединяйтесь к дискуссии
26 Отметки «мне нравится»
24 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
36 Отметки «мне нравится»
27 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Новости

