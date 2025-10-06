Швейцарская армия укрепляет защиту от дронов

Швейцария приобретает с целью защиты военной инфраструктуры мобильную систему обнаружения мини-дронов. Keystone-SDA

Швейцария приобретает с целью защиты своей военной инфраструктуры мобильную систему обнаружения мини-дронов.

1 минута

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss army beefs up drone defences Читать далее Swiss army beefs up drone defences

Français fr L’armée suisse renforce sa défense contre les drones Оригинал Читать далее L’armée suisse renforce sa défense contre les drones

По данным правительства, этот мобильный комплекс может использоваться не только армией, но и в рамках гражданских миссий или международных операций по поддержанию мира. Испытания системы, проведённые в полевых условиях в 2025 году, показали положительные результаты.

В связи с этим армия поручила Ведомству материально-технического снабжения и закупок вооружений Armasuisse организовать её приобретение. Окончательное решение о том, какая именно модель будет закуплена, ещё не принято. Параллельно подписаны рамочные соглашения о поставках мини-дронов, сопутствующего оборудования и услуг. На программу выделено 108 млн швейцарских франков.

В последние недели в Европе несколько раз фиксировались нарушения воздушного пространства беспилотниками. На днях представители швейцарской армии сообщили, что в стране в течение этого года мини-БПЛА неоднократно наблюдались над военными объектами и районами дислокации войск.

Показать больше

Показать больше Война и мир «Швейцария слишком беззаботно относится к риску войны» Этот контент был опубликован на Глава Министерства обороны Мартин Пфистер заявил в интервью газете Neue Zürcher Zeitung, что Швейцария сталкивается с серьёзными вызовами. Читать далее «Швейцария слишком беззаботно относится к риску войны»

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Наша рассылка по теме Политика Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке. Читать далее Наша рассылка по теме Политика