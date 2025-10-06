Швейцарская армия укрепляет защиту от дронов
Швейцария приобретает с целью защиты своей военной инфраструктуры мобильную систему обнаружения мини-дронов.
По данным правительства, этот мобильный комплекс может использоваться не только армией, но и в рамках гражданских миссий или международных операций по поддержанию мира. Испытания системы, проведённые в полевых условиях в 2025 году, показали положительные результаты.
В связи с этим армия поручила Ведомству материально-технического снабжения и закупок вооружений Armasuisse организовать её приобретение. Окончательное решение о том, какая именно модель будет закуплена, ещё не принято. Параллельно подписаны рамочные соглашения о поставках мини-дронов, сопутствующего оборудования и услуг. На программу выделено 108 млн швейцарских франков.
В последние недели в Европе несколько раз фиксировались нарушения воздушного пространства беспилотниками. На днях представители швейцарской армии сообщили, что в стране в течение этого года мини-БПЛА неоднократно наблюдались над военными объектами и районами дислокации войск.
