Новости
Война и мир

Суд вынес приговор швейцарцу, воевавшему в Украине

Военный суд вынес приговор возможному наемнику Украины в Мейлене ZH
Военный суд в городе Майлен (кантон Цюрих) приговорил 49-летнего гражданина Швейцарии к 18 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Keystone-SDA

Суд приговорил 49-летнего гражданина Швейцарии к 18 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года.

3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Военный суд в городе Майлен (кантон Цюрих) приговорил 49-летнего гражданина Швейцарии к 18 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Как заявил председатель суда при оглашении приговора, сам обвиняемый публичными высказываниями подтвердил факт своего пребывания «на иностранной военной службе».

В частности, речь идёт об интервью, которое он дал новостной телепрограмме швейцарского телевидения Rundschau. Суд указал, что его участие в этой передаче было добровольным. В качестве дополнительных доказательств были представлены публикации в СМИ, фотографии в сети Instagram, а также список Европола, в котором он фигурирует как предполагаемый участник боевых действий в статусе наёмника.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в предусмотренном порядке. Военный аудитор, должностное лицо, исполняющее функции государственного обвинителя в системе военной юстиции Швейцарии, запрашивал для обвиняемого полгода реального заключения. Он напомнил, что швейцарское законодательство запрещает гражданам страны проходить службу в вооружённых силах других государств.

Защита настаивала на полном оправдании, ссылаясь на недостаточность доказательной базы. Обвиняемый, уроженец кантона Шаффхаузен, на судебное заседание не явился. По данным следствия, он в настоящее время проживает в Израиле. Направленную ему следственным судьёй анкету он также не заполнил. Вместо него показания давала мать обвиняемого. По её словам, накануне судебного заседания она разговаривала с сыном по телефону, но он отказался назвать своё местонахождение.

Ранее обвиняемый заявлял, что воевал против России в составе международного добровольческого подразделения на стороне Вооружённых сил Украины. Согласно материалам дела, он участвовал в боевых действиях как минимум с февраля 2022 года по декабрь 2024 года. Это судебное разбирательство стало первым в Швейцарии разбирательством по делу об участии гражданина страны в войне в Украине в качестве предполагаемого наёмника.

Согласно швейцарскому законодательству, участие в вооружённых конфликтах в качестве наёмника граждан Швейцарии карается лишением свободы на срок до трёх лет.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

