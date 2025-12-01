Швейцария делает приоритетом защиту от дронов
Накануне зимней парламентской сессии Федеральный совет заявил, что намерен сделать приоритетом противовоздушную оборону наземного базирования, с тем чтобы надёжнее защищать воздушное пространство страны и противодействовать атакам беспилотников. Для высвобождения необходимых средств правительство готово отложить ряд других оборонных проектов.
С этой целью Федеральный совет (кабинет министров) предложил парламенту поддержать три соответствующих депутатских запроса. Комитеты по вопросам безопасности обеих палат парламента требуют «быстрого и комплексного ответа на исключительную угрозу, которую Россия создаёт для воздушного пространства Европы».
Авторы депутатских запросов настаивают на закупке с целью защиты швейцарского неба необходимых систем вооружений и достаточного запаса боеприпасов к ним. Целью, подчёркивается в документах, должно стать обеспечение возможности нейтрализовать любую атаку беспилотников — «даже если речь идёт о большом числе аппаратов. Исключительная ситуация требует действий без промедления.
По оценке Федерального совета, опубликованной в четверг 27 ноября 2025 года, ситуация в сфере безопасности в Европе в последние месяцы заметно ухудшилась. Поэтому правительство готово сделать развитие наземной ПВО приоритетом, хотя и «в пределах имеющихся ресурсов». Это неизбежно скажется и на темпах развития других оборонных возможностей. В Минобороны при этом недавно дали понять, что готовят к публикации отдельный отчёт, посвящённый противовоздушной обороне и стратегии противодействия беспилотникам.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
