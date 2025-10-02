The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Мнение
Война и мир

Швейцария: права человека должны стать главной темой ОБСЕ

Элеонора Монжелли и Флориан Ирмингер

В 2026 году Швейцария снова будет председательствовать в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Это дает ей возможность сосредоточить основное внимание этой организации на одной из её ключевых миссий — на обеспечении всеобщей безопасности, основанной на нормах, правилах и правах человека. Таково мнение правозащитницы Элеонора Монжелли (Eleonora Mongelli) и президента женевской НКО Progress & Change Action Lab Флориана Ирмингера (Florian Irminger).

Этот контент был опубликован на
8 минут

Элеонора Монжелли (Eleonora Mongelli) — правозащитница, вице-президент Итальянской федерации по правам человека (Federazione Italiana Diritti Umani, FIDU). Автор подкаста Made in Slavery, посвящённого репрессиям китайских властей в отношении уйгуров. Флориан Ирмингер (Florian Irminger) — президент организации Progress & Change Action Lab. Ранее занимал должность генерального секретаря Швейцарской Партии Зелёных (Grüne Partei der Schweiz, GPS), а также руководящие должности в локальных и международных неправительственных организациях.

Когда Швейцария в последний раз председательствовала в ОБСЕ, а это было в 2014 году, международная ситуация уже была крайне напряжённой. Но сегодня, спустя 12 лет, внешнеполитический контекст стал куда сложнее. ОБСЕ, объединяющая 57 государств, отмечает своё 50-летие на фоне агрессивной войны России против Украины, глубоких разногласий между участниками ОБСЕ и в ситуации настойчивых попыток отдельных стран обесценить и блокировать правозащитные механизмы организации.

К этому добавляется усиление влияния антилиберальных идеологий и укрепление позиций автократов в европейской политике. Общую нестабильность усиливают и кризисы на периферии ОБСЕ — в Афганистане, Сирии и Ливии. Они приводят к усилению миграционного давления, подпитывают трансграничные угрозы безопасности, усиливают глобальное соперничество крупных держав, в котором активную роль теперь играет Китай.

Гибридные угрозы — сочетание военных действий, кибератак и дезинформационных кампаний — ещё сильнее дестабилизируют отдельные страны ОБСЕ, подрывая доверие к государственным институтам, ослабляя системы управления и провоцируя политическую и общественную поляризацию. Одной из самых тревожных тенденций становятся так называемые транснациональные репрессии. Государства-участники ОБСЕ — в первую очередь Россия, а также Таджикистан и Турция — всё чаще преследуют диссидентов за пределами своих стран, прибегая к слежке, запугиванию, принуждению и даже прямым нападениям.

Читайте также:

Показать больше
Площадь Наций в Женеве, расположенная перед европейской штаб-квартирой ООН, часто становится местом политических митингов. На фото — акция российских оппозиционеров против войны в Украине, март 2025 года.

Показать больше

Международная Женева

Диссидентам небезопасно даже в Женеве

Этот контент был опубликован на Авторитарные режимы преследуют своих оппонентов и в Женеве. Швейцария почти никак на это не реагирует.

Читать далее Диссидентам небезопасно даже в Женеве

Эти практики подрывают права человека и гражданина, размывают демократические нормы и ослабляют внутреннюю стабильность государств региона. Значительная часть этого инструментария подавления инакомыслия была заимствована у Китая. Недавно Швейцария сама зафиксировала проявления этого феномена на своей территории. Чтобы выполнять в таких условиях свою основную правозащитную миссию, ОБСЕ необходимо действовать на опережение, развивая механизмы стратегического анализа и раннего обнаружения угроз.

Швейцарское председательство: шанс остановить сползание к авторитаризму

В 2026 году Швейцария займёт должность председателя ОБСЕ, имея на руках свои обновлённые программные документы: Стратегию внешней политики Швейцарии на 2024–2027 годыВнешняя ссылка и Руководящие принципы Швейцарии по вопросам демократии на 2025–2028 годыВнешняя ссылка. Эти тексты задают ясный курс и чётко расставляют приоритеты: демократия, права человека и верховенство права для Берна — не суть отвлечённые ценности, но основа общеевропейской безопасности. Именно на этих принципах и строилась ОБСЕ с самого начала, они были закреплены в Хельсинкском заключительном акте и в Парижской хартии. Безопасность невозможна без правил, закона, прав человека и власти, подотчётной обществу. Но сегодня правозащитное и демократическое измерение деятельности ОБСЕ находится под серьёзным давлением.

Авторитарные государства всё чаще используют международное право и правило консенсуса — в ОБСЕ решения принимаются только при согласии всех участников, что фактически даёт каждой стране право вето — для того, чтобы блокировать расследования фактов нарушений прав человека, препятствовать работе наблюдателей на выборах и снимать с повестки «неудобные» темы, связанные с репрессиями и ограничением прав и свобод. В результате ОБСЕ рискует превратиться в структуру, которая сохраняет видимость внутреннего единства ценой замалчивания самых острых проблем. А это полностью противоречит самой идее безопасности, основанной на правовых нормах.

Швейцарское председательство в ОБСЕ даёт шанс переломить ситуацию. Это значит, что уже взятые на себя государствами обязательства по соблюдению прав человека должны не только выполняться, но и регулярно выноситься на всеобщее обсуждение — даже если такие темы политически неудобны отдельным странам. А для этого необходима надёжная политическая и финансовая поддержка Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (Office for Democratic Institutions and Human Rights, БДИПЧ / ODIHR). В его задачи входят, напомним, наблюдение за выборами, мониторинг соблюдения прав и подготовка публичных отчётов. Только при достаточной поддержке БДИПЧ сможет предотвращать и эффективно отражать новые вызовы в сфере прав человека — такие, с которыми ни одно государство не способно справиться в одиночку.

Так же по теме:

Показать больше
Четверть диппредставительств Швейцарии расположены в авторитарных странах.

Показать больше

Внешняя политика

Поддержка политзаключённых: что именно делает Швейцария?

Этот контент был опубликован на Нейтральная Швейцария поддерживает права человека, но может ли она изменить ситуацию в условиях, когда авторитарные режимы набирают силу по всему миру?

Читать далее Поддержка политзаключённых: что именно делает Швейцария?

Не менее важно, чтобы в Вене, где расположена штаб-квартира ОБСЕ, открыто обсуждались темы, которые сегодня многие предпочитают замалчивать: от сворачивания демократических структур и институтов и давления на правозащитников до контроля над силовыми структурами и ограничений в работе организаций гражданского общества. Эти вопросы не должны «заметаться под ковер» или становиться предметом кулуарных сделок. Такой подход полностью соответствует швейцарским Руководящим принципам по вопросам демократии, где говорится о «дипломатии во имя демократии» и подчёркивается: защита прав человека и верховенства права за рубежом напрямую связана с безопасностью самой Швейцарии. Опыт последних десятилетий подтверждает это: там, где армия и полиция действуют прозрачно и подотчётны обществу, а граждане могут участвовать в политической жизни страны, там риск кризисов и конфликтов заметно снижается.

Достойное наследие

Есть и другой риск: если все будут считать ОБСЕ организацией парализованной или окончательно потерявшей вес и авторитет, то многие страны могут начать искать себе альтернативы в рамках менее формализованных объединений, например в Европейском политическом сообществе (European Political CommunityВнешняя ссылка). В таких структурах нет единых стандартов поведения, тогда как сила ОБСЕ состоит именно в том, что диалог на базе ОБСЕ строится с опорой на согласованные принципы. Благодаря этому ОБСЕ и остаётся одним из самых эффективных механизмов предотвращения конфликтов и обеспечения подотчётности власти обществу. Диалог без правил не даёт безопасности — он лишь ведёт к хаосу.

Ожидания от швейцарского председательства в ОБСЕ должны оставаться реалистичными. Оно не сможет преодолеть глубокие разногласия между государствами-участниками организации. Но на фоне быстро меняющейся военно-политической обстановки и в условиях сложного комплекса взаимосвязанных угроз Швейцария всё-таки способна сыграть ключевую роль: сохранить нормативные достижения ОБСЕ, защитить её правозащитное и демократическое измерение, поддержать правозащитников и ещё раз напомнить, что подлинная безопасность невозможна без прав и свобод человека. И если в год 50-летия ОБСЕ председательство Швейцарии приведёт именно к такому результату, то его уже можно будет считать наследием, достойным войти в учебники истории.

Швейцария должна готовиться к целому спектру самых разных сценариев. Об этом напоминает бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер (Thomas Greminger):

Показать больше
Мнение

Показать больше

Внешняя политика

Чего добьется Швейцария в качестве председателя ОБСЕ в 2026 году

Этот контент был опубликован на Бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер о возможных сценариях и стратегии подготовки Берна к этой роли.

Читать далее Чего добьется Швейцария в качестве председателя ОБСЕ в 2026 году
Показать больше

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR