Швейцария: права человека должны стать главной темой ОБСЕ

В 2026 году Швейцария снова будет председательствовать в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Это дает ей возможность сосредоточить основное внимание этой организации на одной из её ключевых миссий — на обеспечении всеобщей безопасности, основанной на нормах, правилах и правах человека. Таково мнение правозащитницы Элеонора Монжелли (Eleonora Mongelli) и президента женевской НКО Progress & Change Action Lab Флориана Ирмингера (Florian Irminger).

Когда Швейцария в последний раз председательствовала в ОБСЕ, а это было в 2014 году, международная ситуация уже была крайне напряжённой. Но сегодня, спустя 12 лет, внешнеполитический контекст стал куда сложнее. ОБСЕ, объединяющая 57 государств, отмечает своё 50-летие на фоне агрессивной войны России против Украины, глубоких разногласий между участниками ОБСЕ и в ситуации настойчивых попыток отдельных стран обесценить и блокировать правозащитные механизмы организации.

К этому добавляется усиление влияния антилиберальных идеологий и укрепление позиций автократов в европейской политике. Общую нестабильность усиливают и кризисы на периферии ОБСЕ — в Афганистане, Сирии и Ливии. Они приводят к усилению миграционного давления, подпитывают трансграничные угрозы безопасности, усиливают глобальное соперничество крупных держав, в котором активную роль теперь играет Китай.

Гибридные угрозы — сочетание военных действий, кибератак и дезинформационных кампаний — ещё сильнее дестабилизируют отдельные страны ОБСЕ, подрывая доверие к государственным институтам, ослабляя системы управления и провоцируя политическую и общественную поляризацию. Одной из самых тревожных тенденций становятся так называемые транснациональные репрессии. Государства-участники ОБСЕ — в первую очередь Россия, а также Таджикистан и Турция — всё чаще преследуют диссидентов за пределами своих стран, прибегая к слежке, запугиванию, принуждению и даже прямым нападениям.

Эти практики подрывают права человека и гражданина, размывают демократические нормы и ослабляют внутреннюю стабильность государств региона. Значительная часть этого инструментария подавления инакомыслия была заимствована у Китая. Недавно Швейцария сама зафиксировала проявления этого феномена на своей территории. Чтобы выполнять в таких условиях свою основную правозащитную миссию, ОБСЕ необходимо действовать на опережение, развивая механизмы стратегического анализа и раннего обнаружения угроз.

Швейцарское председательство: шанс остановить сползание к авторитаризму

В 2026 году Швейцария займёт должность председателя ОБСЕ, имея на руках свои обновлённые программные документы: Стратегию внешней политики Швейцарии на 2024–2027 годыВнешняя ссылка и Руководящие принципы Швейцарии по вопросам демократии на 2025–2028 годыВнешняя ссылка. Эти тексты задают ясный курс и чётко расставляют приоритеты: демократия, права человека и верховенство права для Берна — не суть отвлечённые ценности, но основа общеевропейской безопасности. Именно на этих принципах и строилась ОБСЕ с самого начала, они были закреплены в Хельсинкском заключительном акте и в Парижской хартии. Безопасность невозможна без правил, закона, прав человека и власти, подотчётной обществу. Но сегодня правозащитное и демократическое измерение деятельности ОБСЕ находится под серьёзным давлением.

Авторитарные государства всё чаще используют международное право и правило консенсуса — в ОБСЕ решения принимаются только при согласии всех участников, что фактически даёт каждой стране право вето — для того, чтобы блокировать расследования фактов нарушений прав человека, препятствовать работе наблюдателей на выборах и снимать с повестки «неудобные» темы, связанные с репрессиями и ограничением прав и свобод. В результате ОБСЕ рискует превратиться в структуру, которая сохраняет видимость внутреннего единства ценой замалчивания самых острых проблем. А это полностью противоречит самой идее безопасности, основанной на правовых нормах.

Швейцарское председательство в ОБСЕ даёт шанс переломить ситуацию. Это значит, что уже взятые на себя государствами обязательства по соблюдению прав человека должны не только выполняться, но и регулярно выноситься на всеобщее обсуждение — даже если такие темы политически неудобны отдельным странам. А для этого необходима надёжная политическая и финансовая поддержка Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (Office for Democratic Institutions and Human Rights, БДИПЧ / ODIHR). В его задачи входят, напомним, наблюдение за выборами, мониторинг соблюдения прав и подготовка публичных отчётов. Только при достаточной поддержке БДИПЧ сможет предотвращать и эффективно отражать новые вызовы в сфере прав человека — такие, с которыми ни одно государство не способно справиться в одиночку.

Не менее важно, чтобы в Вене, где расположена штаб-квартира ОБСЕ, открыто обсуждались темы, которые сегодня многие предпочитают замалчивать: от сворачивания демократических структур и институтов и давления на правозащитников до контроля над силовыми структурами и ограничений в работе организаций гражданского общества. Эти вопросы не должны «заметаться под ковер» или становиться предметом кулуарных сделок. Такой подход полностью соответствует швейцарским Руководящим принципам по вопросам демократии, где говорится о «дипломатии во имя демократии» и подчёркивается: защита прав человека и верховенства права за рубежом напрямую связана с безопасностью самой Швейцарии. Опыт последних десятилетий подтверждает это: там, где армия и полиция действуют прозрачно и подотчётны обществу, а граждане могут участвовать в политической жизни страны, там риск кризисов и конфликтов заметно снижается.

Достойное наследие

Есть и другой риск: если все будут считать ОБСЕ организацией парализованной или окончательно потерявшей вес и авторитет, то многие страны могут начать искать себе альтернативы в рамках менее формализованных объединений, например в Европейском политическом сообществе (European Political CommunityВнешняя ссылка). В таких структурах нет единых стандартов поведения, тогда как сила ОБСЕ состоит именно в том, что диалог на базе ОБСЕ строится с опорой на согласованные принципы. Благодаря этому ОБСЕ и остаётся одним из самых эффективных механизмов предотвращения конфликтов и обеспечения подотчётности власти обществу. Диалог без правил не даёт безопасности — он лишь ведёт к хаосу.

Ожидания от швейцарского председательства в ОБСЕ должны оставаться реалистичными. Оно не сможет преодолеть глубокие разногласия между государствами-участниками организации. Но на фоне быстро меняющейся военно-политической обстановки и в условиях сложного комплекса взаимосвязанных угроз Швейцария всё-таки способна сыграть ключевую роль: сохранить нормативные достижения ОБСЕ, защитить её правозащитное и демократическое измерение, поддержать правозащитников и ещё раз напомнить, что подлинная безопасность невозможна без прав и свобод человека. И если в год 50-летия ОБСЕ председательство Швейцарии приведёт именно к такому результату, то его уже можно будет считать наследием, достойным войти в учебники истории.

Швейцария должна готовиться к целому спектру самых разных сценариев. Об этом напоминает бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер (Thomas Greminger):

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

