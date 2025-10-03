The Swiss voice in the world since 1935
Новости
Война и мир

«Швейцария слишком беззаботно относится к риску войны»

Глава Министерства обороны Мартин Пфистер заявил в интервью газете Neue Zürcher Zeitung, что Швейцария сталкивается с серьёзными вызовами.
Keystone-SDA

Глава Федерального департамента / министерства обороны, защиты населения и спорта (VBS) Мартин Пфистер (Martin Pfister) в интервью газете Neue Zürcher Zeitung заявил, что Швейцария сталкивается с серьёзными вызовами.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Речь идёт о растущей угрозе со стороны беспилотников, о нехватке материальных ресурсов, находящихся в распоряжении армии, и о необходимости укрепления ПВО. По словам Мартина Пфистера, у Швейцарии в сфере противодействия дронам имеется «значительное отставание». «Армия и (ведомство материально-технического снабжения Вооруженных сил) Armasuisse активно ищут решение (этого вопроса)», — отметил министр.

На вопрос о том, можно ли представить себе в будущем атаку дронов, например на базу ВВС страны, где будут дислоцированы новые самолеты F-35, политик ответил прямо: «К сожалению, да. Уже были зафиксированы пролёты дронов, происхождение которых мы до конца не выяснили. Защита самолетов F-35 входит в условия контракта с США. Нам придётся инвестировать (дополнительные средства) в средства воздушного наблюдения и оповещения».

Проблема, подчеркнул далее М. Пфистер, не в отсутствии стратегических концепций, а в нехватке материальных ресурсов: «Многое уже профинансировано или готовится получить необходимые средства, но потребности остаются слишком большими». При этом, по его словам, армия в ряде сфер действует даже лучше, чем принято думать. «Но дефицит слишком велик, а особенно это касается ПВО, где резервов у нас пока явно недостаточно».

На вопрос, возможна ли корректировка планов закупок вооружений, например, сокращение числа заказанных в США самолетов F-35 и замена их другим типом боевых машин, Мартин Пфистер ответил: «Мы рассматриваем и этот, и другие варианты». В интервью он также вспомнил про 1930-е годы: тогда Швейцария, особенно в первой половине десятилетия, тоже предпочитала не замечать надвигающуюся угрозу войны. «И сегодня, — добавил он, — мы опять склонны закрывать глаза на опасность (войны)».

По словам М. Пфистера, современные конфликты редко стартуют с формального объявления войны: «Они подкрадываются в виде гибридных атак — пролетов дронов, нарушений воздушного пространства, с кибератак, шпионажа и политического давления. Наша задача — не допустить, чтобы всё это переросло в полномасштабную войну. Мы не входим в НАТО, в потому Швейцария особенно уязвима и должна теснее сотрудничать со своими партнёрами», — отметил министр. «Нельзя забывать: безопасность — это основа нашего благополучия. В нынешних условиях в Европе именно она становится приоритетом».

Новости

