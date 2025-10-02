The Swiss voice in the world since 1935
Bundesrat Pfister warnt vor sicherheitspolitischen Risiken

Keystone-SDA

Bundesrat Martin Pfister hat in der "Neuen Zürcher Zeitung" vor wachsenden sicherheitspolitischen Risiken für die Schweiz gewarnt. Im Interview sprach er auch über Drohnenflüge über die Schweiz und mangelnde Armeebestände sowie den Kauf der F-35-Kampfjets.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
3 Minuten

(Keystone-SDA) Leider herrsche bei den Drohnen-Abwehrsystemen noch grosser Nachholbedarf. «Die Armee und Armasuisse arbeiten deshalb sehr engagiert an Lösungen und werden bald entsprechende Systeme vorschlagen», sagte Pfister.

Auf die Frage, ob Drohnenangriffe, zum Beispiel auf künftige F‐35‐Standorte realistisch seien, sagte Pfister: «Leider ja. Es gab bereits Drohnenüberflüge, von denen wir allerdings nicht genau wissen, wer dahintersteckt. Der Schutz der F-35-Standorte ist Teil der Verträge mit den USA. Wir müssen gezielt in Massnahmen zur Erkennung und Abwehr investieren.»

Armee braucht grössere Bestände

Laut Pfister mangelt es in der Armee nicht an Konzepten, aber an Beständen: «Munition, Systeme, Ausrüstung. Immerhin ist mittlerweile vieles finanziert oder in Vorbereitung.» Die Schweizer Armee funktioniere in vielen Bereichen viel besser, als man meine. «Aber wir haben grossen Nachholbedarf.» Auch zur Luftverteidigung brauche die Armee grössere Bestände, denn leider seien die Reserven ungenügend.

Auf die Frage, ob es eine andere Möglichkeit wäre, die Zahl der F-35 zu reduzieren und stattdessen einen anderen Flugzeugtyp zu kaufen, sagte Pfister:»Wir prüfen auch diese und weitere Varianten.»

Schweiz neigt zu Verdrängung von Gefahr

Pfister zog im Interview Parallelen zu den 1930er-Jahren und sagte, man neige auch heute dazu, Gefahren zu verdrängen. In der ersten Hälfte des Jahrzehnts habe auch die Schweiz die Kriegsgefahr damals verdrängt. «Erst in der zweiten Hälfte begann man sich vorzubereiten.»

Krieg beginne heutzutage selten mit einer formellen Erklärung, er schleiche sich in Form hybrider Angriffe ein, «mit Drohnen, Luftraumverletzungen, Cyberattacken, Spionage oder politischer Einflussnahme. Wir müssen alles tun, damit aus einer hybriden Kriegssituation kein konventioneller Krieg wird.» Als Nichtmitglied der Nato sei die Schweiz potenziell erpressbar und müsse enger mit Partnern kooperieren.

Man dürfe nicht vergessen, dass Sicherheit die Voraussetzung für den Wohlstand im Land sei. «Angesichts der verschlechterten Lage in Europa hat sie heute Priorität.»

