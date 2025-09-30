Является ли БРИКС «новым движением неприсоединения»?

Историк Наташа Мишкович указывает на различия и сходства этих двух исторических явлений и призывает Европу вести с БРИКС диалог на равных.

События последних лет заставляют признать: идеал гармоничного миропорядка, в котором государства живут по общим правилам и свободно торгуют друг с другом, оказался безжалостно разрушен. Не то чтобы после падения Берлинской стены в 1989 году во всём мире воцарились мир и дружба. Но, по меньшей мере, с января 2025 года, когда Дональд Трамп снова вернулся в Белый дом, стало очевидно: великодержавная политика, которую все уже посчитали явлением далёкого прошлого, вместе с принципом «права сильного» снова вернулась на мировую арену.

В высшей степени нестабильная геополитическая обстановка вынуждает Европу, включая Швейцарию, заново определять своё место в мире и пересматривать свои союзные и партнёрские связи. Что делать Европе, если на востоке кремлёвский правитель ведёт войну, а на западе могущественный союзник — США — ставит под сомнение сам смысл существования НАТО и внезапно требует от своих торговых партнёров платить оскорбительно высокие импортные пошлины?

На этом фоне всё чаще вспоминают об организации, которую после окончания холодной войны многие посчитали тоже явлением прошлого — Движении неприсоединения. Летом 2025 года президент Бразилии Лула да Силва назвал страны группы BRICS «наследниками движения неприсоединившихся государств». Это тем более примечательно в том смысле, что сама Бразилия в это движение как раз не входила (из стран-основателей BRICS его членом была лишь Индия). Отсюда вопрос: что побудило Лулу к такому сопоставлению и почему оно актуально сегодня?

Движение неприсоединения было основано странами тогдашнего «третьего мира», не желавшими в биполярных условиях холодной войны примыкать ни к НАТО, ни к Варшавскому договору. Оно было учреждено в сентябре 1961 года в Белграде. По приглашению президента Иосипа Броз Тито главы 25 государств подписали Декларацию о разоружении и деэскалации. Её основой стали «Панча Шила» или «Пять Принципов» мирного сосуществования, прямо соотносящихся с Уставом ООН и выведенные из опыта антиколониальных движений.

Общие принципы, разные интересы

Эти принципы были сформулированы Джавахарлалом Неру (Jawaharlal Nehru), премьер-министром Индии, ставшей независимой в 1947 году, и Чжоу Эньлаем (Zhou Enlai), премьером провозглашённой в 1949 году Китайской Народной Республики, в качестве основы их заключённого в 1954 году соглашения по Тибету.

«Пять принципов» включали в себя:

— взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности государств;

— отказ от агрессии;

— невмешательство во внутренние дела других государств;

— равноправное политическое и экономическое сотрудничество;

— содействие мирному сосуществованию как на двустороннем, так и на международном уровнях.

Иными словами: суверенные государства уважают границы друг друга, не вмешиваются во внутренние дела и не нападают друг на друга. Они сотрудничают и стремятся в составе международных структур, прежде всего в ООН, поддерживать мир во всём мире. Это был идеал, но он очень быстро столкнулся с суровой практикой Realpolitik. Движение неприсоединения было идейным объединением, выросшим из антиимпериалистических освободительных движений периода деколонизации. Его основателями считаются Иосип Броз Тито (Josip Broz Tito), Дж. Неру и египетский президент Гамаль Абдель Насер (Gamal Abdel Nasser). Их целью было объединить постколониальные страны для того, чтобы уравновесить влияние сверхдержав времён холодной войны и предложить миру альтернативный путь развития.

Югославский президент маршал Иосип Броз, более известный как Тито (справа, 1892–1980), с президентом Египта Гамалем Абделем Насером (слева) и премьер-министром Индии Джавахарлалом Неру (в центре) на архипелаге Бриони в июле 1956 года во время саммита Движения неприсоединившихся стран. Afp Or Licensors

Неру с ранних лет проводил активную внешнюю политику. Именно он настоял на приглашении Китайской Народной Республики на Афро-азиатскую (Бандунгскую) конференцию (Индонезия, 1955 год). Эта конференция имела огромный символический вес, поскольку демонстрировала солидарность суверенных государств Азии и Африки. Однако на практике интересы участников оказались слишком разными. Политика Неру в отношении Китая потерпела полный крах: нерешённый вопрос о границе в Гималаях и бегство Далай-ламы в Индию в 1959 году породили конфликты, которые сохраняют остроту и до наших дней.

Пытаясь найти пути и способы воплотить своё видение солидарного союза неприсоединившихся стран, Неру нашёл союзников в лице Тито и Насера. Тито, герой Второй мировой войны, представлял европейскую страну, долгое время жил в Советском Союзе, но поставил независимость Югославии выше верности Москве и в 1948 году пошёл на открытый разрыв со Сталиным. Насер пришёл к власти в Египте в результате офицерского переворота 1952 года. В 1956 году он национализировал находившийся под британским контролем Суэцкий канал, что спровоцировало Суэцкий кризис. Насер стал лицом светского панарабизма и одной из движущих сил Организации африканского единства (ОАЕ).

«Ритуальная формула»

Благодаря движению неприсоединившихся стран этому харизматичному трио удалось создать альянс, который вывел страны «Третьего мира» или, как сейчас говорят, «Глобального Юга» на мировую арену и — прежде всего за счёт арифметической численности населения этих стран — во многом начал оказывать влияние на итоги голосований в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Сверхдержавам это, мягко говоря, не понравилось. США и Советский Союз пытались переманивать страны движения на свою сторону угрозами, кредитами и поставками оружия. А между тем Тито довольно уверенно играл роль международного посредника: в своей резиденции на архипелаге Бриони (ныне Хорватия), он принимал иностранных лидеров и устраивал неформальные переговоры и консультации.

До самых последних дней своей жизни Тито успешно блокировал все попытки Москвы взять под контроль созданное им движение, а в 1979 году, незадолго до смерти, он лично прибыл в Гавану на саммит неприсоединившихся стран и поставил на место самого Фиделя Кастро, который пытался представить Советский Союз как «естественного союзника» движения, и он был не так уж и не прав: подобный союз уничтожил бы саму идею неприсоединения. С кончиной Тито в 1980 году ушёл из жизни последний из отцов-основателей Движения неприсоединения.

Оно хоть и продолжало численно расти, но свое былое влияние оно утратило, принципы «Панча Шилы» превратились в ритуальную формулу, к ним обращались теперь лишь по мере необходимости. По-настоящему влиятельным оставался только так называемый Non-Aligned Caucus или «блок» неприсоединившихся стран при ООН, своеобразный клуб кулуарной дипломатии, в рамках которого даже представители государств, находящихся между собой в состоянии конфликта, могли встречаться и разговаривать неофициально в формате «без галстуков». Но что же имеет в виду президент Бразилии, называя группу БРИКС «наследниками неприсоединившихся стран»?

Группа БРИКС — это созданное в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем объединение влиятельных незападных стран. Истоки этого формата восходят к инициативе бывшего министра иностранных дел России Евгения Примакова, который сразу после распада Советского Союза предлагал сформировать альянс с Китаем и Индией. Целью было создание противовеса США. Недооценивать геополитическую значимость БРИКС не стоит, тем более что идея Примакова о некоем «противовесе Западу» сегодня обретает реальную форму, пусть даже политические приоритеты стран этой группы порой расходятся диаметрально: Китай, Россия и Индия преследуют сегодня собственные великодержавные интересы.

«Принцип ненападения»

В 2025 году к странам БРИКС присоединилась, среди прочих, Индонезия — та самая страна, которая принимала у себя Бандунгскую конференцию 1955 года. Кроме того, в БРИКС пригласили ещё 13 государств, в большинстве своём это страны Глобального Юга. Ссылаясь на историческое наследие движения неприсоединившихся стран, президент Бразилии весьма эффективно апеллирует к солидарности постколониальных государств. Лула да Силва не стесняется в выражениях, когда осуждает обострение вооружённых конфликтов, игнорирование норм международного права, нарушение суверенитета Украины и Ирана. В то же время он возлагает ответственность за ускоренную гонку вооружений именно на НАТО.

Но в состав БРИКС входит и Россия, которая, в отличие от СССР, никогда не была частью движения неприсоединившихся стран. И если группа БРИКС претендует на роль наследников этого движения, то она просто обязана соблюдать принципы «Панча Шилы», и прежде всего принцип ненападения, требующий воздерживаться от агрессии и уважать территориальную целостность других государств. А именно этот принцип и нарушен Россией в её войне против Украины. Тем самым подрывается сама ценностная основа, на которую некогда опирались неприсоединившиеся страны. Вероятно, именно на этот контраст и хотел обратить внимание Лула да Силва, когда ссылался на наследие «Пяти принципов».

С другой стороны, многие государства Глобального Юга в отношении войны в Украине сохраняют нейтралитет и тем самым фактически соглашаются с российскими имперскими притязаниями. Европейские же страны они воспринимают как часть «западного блока», отказывая восточноевропейским государствам, некогда входившим в советский блок, в статусе «постколониальных». К тому же расширение НАТО на восток они почти автоматически трактуют как ущемление российских интересов.

Поэтому в мире мало кто осознает реальную глубину исторических травм постколониальных стран, и мало кто реально оценивает степень их уязвимости в области национальной безопасности. В такой ситуации европейским государствам следовало бы проявлять больше самостоятельности и выстраивать диалог с новыми странами БРИКС на равных. При этом важно доносить до них законные интересы восточноевропейских государств, опираясь как раз на принципы «Панча Шилы» и на исторический опыт движения неприсоединившихся стран.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап. Мнения, высказанные в этой статье, не обязательно отражают мнение Swissinfo.

