Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 11:00 16.03.2018 - 11:00

Мьянма, город Мандалай, последние приготовления к проведению выборов. В 2015 году в этой стране впервые за четверть века прошли свободные выборы. Швейцария оказала организаторам выборов логистическую поддержку. (Keystone)

Швейцария — нейтральное европейское государство, но это вовсе не означает, что у нее нет своих ценностей, и что она отказывается от продвижения этих ценностей в самых разных регионах земного шара. Один из таких регионов — Юго-восточная Азия. Швейцария активно поддерживает ростки демократии в таких странах, как Мьянма, Лаос, Таиланд, Тайвань. И между прочим, вопреки расхожим убеждениям, опыт Швейцарии, накопленной ею в области прямой демократии, оказывается в этих столь далеких от Европы странах весьма востребованным.



Демократия и закон Какой смысл наблюдать за выборами в России? Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и портал SRF News Победитель на выборах 18 марта в России уже ясен: это Владимир Путин. Андреас Гросс уверен, что наблюдать нужно и за такими выборами тоже!

Кажется, что-то пошло, точнее поехало, не так. Еще несколько минут назад водитель такси Убер уверенно колесил по улицам Янгона, но вот теперь он с сомнением смотрит на экран своего смартфона. Навигатор, очевидно, испытывает сложности и не может нам точно сказать, где на севере одного из самых крупных городов Мьянмы находится введенный в него адрес.

Водитель регулярно оборачивается ко мне и спрашивает, правильно ли он понял, что мне нужно найти норвежское посольство. В десятый раз и уже с трудом сохраняя спокойствие, я говорю, что мне и в самом деле нужно найти посольство, только не норвежское, а швейцарское. Глядя на карту, я вижу, что таксист уже в третий раз двигается в совершенно неверном направлении.

Ничего удивительного — огромное здание норвежской дипломатической миссии (в котором расположены также посольства Дании, Швеции и Финляндии) расположено прямо рядом с одной из центральных улиц города, тогда как представительство Швейцарии разместилось совсем рядом со скандинавами, но немного на отшибе в небольшой старой и уютной вилле с пышным садом, и найти его не так-то просто. Это же мне говорит и дежурная, которая все шесть лет, прошедшие с момента открытия швейцарского посольства в Мьянме, занимается приемом гостей посла.

Активная поддержка демократии

В бывшей Бирме Швейцария относится к числу стран, наиболее активно и последовательно поддерживающей еще робкие ростки демократии. В последние недели эта страна не исчезала с экранов телевизоров и с первых полос газет, и все из-за кризиса вокруг этнической группы рохинджа. Исповедуя ислам, она оказалась в преимущественно буддистской стране на положении преследуемого и изгоняемого меньшинства.

В отличие от Швеции и Дании, которые в этой стране с 53-миллионным населением представлены только на уровне консульства, Швейцария располагает здесь полноценным посольством, дипломатической миссией с несколькими десятками сотрудников. «За последние 5 лет на цели реализации самых разных проектов мы здесь потратили примерно 122 миллиона франков, из них на развитие и поддержку демократии ушло около 15%», — говорит Агнес Кристелер (Agnès Christeler), руководительница отдела внешней и внутренней политики посольства.

Швейцарская дипломат Агнес Кристеллер (Agnès Christeler) активно поддерживает в Бирме, долгое время находившейся под властью военной диктатуры, проекты в области развития демократии. Это неплохой опыт и для постсоветского пространства. (Bruno Kaufmann)

В центре внимания госпожи Кристелер и ее сотрудников находится задача по созданию в стране условий для развития культуры цивилизованного гражданского диалога. Швейцарии здесь есть чем поделиться: вся средневековая история этой страны пронизана бесконечными междоусобными войнами и кому как не Швейцарии ценить то, досталось ей самой тяжким трудом, а именно, понимание ценности диалога на основе аргументов, а не права сильного. Начиная 2015 года, то есть сразу после момента проведения здесь первых за четверть века свободных выборов, Швейцария напрямую поддерживает соответствующие проекты своими деньгами.

Поддержка идей демократии принадлежит к числу приоритетных целей Швейцарии на международной арене

Конец цитаты

Одновременно она предоставляет местным правозащитным НКО консультационную поддержку, помогая им укреплять свои позиции в рамках актуальных общественно-политических дебатов. Заметную роль в списке приоритетов занимают и собственно местные политические партии, которым Швейцария помогает «быть ближе к народу» и использовать каналы гражданского диалога для формирования политической повестки для парламента и правительства.

Наконец, Швейцария оказала первым свободным выборам и технико-логистическую поддержку, поддержав власти страны современными избирательными урнами, технологиями составления национального реестра избирателей и подсчета голосов. Как и многие другие страны региона, нынешние власти Мьянмы не очень-то уж стараются соблюдать все писаные и неписаные правила, на основе которых строится по-настоящему демократическое общество, включая обеспечение базовых гражданских прав и прав человека. «Мы стараемся поддерживать диалог со всеми релевантными политическими силами страны, развивая самые разные формы и форматы кооперации с ними», — говорит Агнес Кристелер, добавляя затем дипломатично, что «никаких гарантий успеха здесь нет и быть не может».

С тех пор, как Френсис Фукуяма, находясь под впечатлением мирных революций, положивших конец холодной войне и репрессивным режимам в СССР и Восточной Европе, провозгласил «конец истории» и окончательную историческую победу либеральной и демократической модели, демократия по всему миру была вынуждена смириться с целым рядом тяжелых и досадных поражений. Именно поэтому поддержка идей демократии и распространение собственного демократического опыта принадлежит к числу приоритетных целей Швейцарии на международной арене. Эта же цель поставлена сейчас в центр усилий по формированию позитивного имиджа Швейцарии в мире.



Право на участие, право на голос Ст. 21Внешняя ссылка «Всеобщей декларации прав человека», документа, принятого Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году и не носящего юридически обязательного характера, гласит: «Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве, путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования». В Ст. 54 Конституции ШвейцарииВнешняя ссылка (п. 2) закреплено стремление страны «содействовать уменьшению нужды и бедности в мире, уважению прав человека и поощрению демократии, мирному сосуществованию народов, а также сохранению естественных основ жизни» (пер. статьи конституции наш, — прим. ред.). Конец инфобокса

В стране развитого коммунизма

Такой же курс реализует Швейцария и в Лаосе. Мы во Вьентьяне, столице страны. Отдельного посольства здесь нет, вместо него МИД Швейцарии (EDA) расположил тут представительство своего, наверное, самого могущественного департамента, а именно, Дирекции по развитию и сотрудничеству (Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit — DEZA). «Мы не занимаемся проповедями или миссионерской деятельностью, мы делаем ставку на диалог», — говорит Тим Эндерлин (Tim Enderlin), шеф здешнего представительства DEZA. В этой стране Швейцария также принадлежит к числу самых влиятельных адвокатов развития общества по демократическому пути. «Мы работаем с прицелом на реализацию долговременных решений, быстрых результатов мы не ждем и не добиваемся», — уточняет Тим Эндерлин.

Звучит складно и все понятно. Но что конкретно имеется в виду? Много чего и очень разного. Например, Швейцария прилагает сейчас массу усилий для налаживания прямого диалога молодых политиков из Лаоса и Мьянмы. А недавно, стараниями Швейцарии, высокопоставленные военные из Мьянмы посетили расположенный в Женеве Центр демократического контроля за вооруженными силами (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces – DCAFВнешняя ссылка). Очень неоднозначные политические проекты, на которых легко обжечься.

Меры по укреплению доверия

После того, как в 1975 году Лаос отменил монархию, страна управляется в режиме однопартийного коммунистического режима. И вот в таких условиях Швейцария вместе с другими партнерами из стран Евросоюза поддерживает и реализует тут проекты, направленные на обеспечение прав граждан на участие в управлении собственной страной, закрепленных, кстати, во Всеобщей декларации прав человека от 1948 года (подробности в инфобоксе). Программа соответствующих мероприятий рассчитана на период до 2020 года.

«Чтобы получить согласие правительства на реализацию данной программы, нам пришлось приложить значительные усилия для создания атмосферы взаимного доверия. Это было очень нелегко, можете мне поверить», — говорит Михал Харари (Michal Harari), руководительница указанной программы. В качестве иллюстрации она выкладывает на стол атлас страны и бумаги с цифрами и графиками. Атлас создавался при поддержке ученых и экспертов из Университета Берна. «В рамках тесного диалога с властями мы намерены начать теперь разрабатывать и реализовывать конкретные форматы участия граждан в политическом управлении», — говорит М. Харари, в команде у которой работают и специалисты из числа граждан Лаоса.

Прямая демократия на почве Тайваня

Капля камень точит: как бы ни тяжело приходилось еще очень робким росткам демократии в Юго-восточной Азии, усилия Швейцарии по организации мирного демократического транзита не остаются здесь незамеченными, более того, они получают на местах довольно высокую оценку. «Эта страна выглядит терпеливой и скромной, но при этом она упорно работает над достижением поставленных целей», — с одобрением говорит мне журналистка из Таиланда Тевапорн Кумметта (Theewaporn Kummetha) на «полях» организованного швейцарским посольством в Бангкоке круглого стола, посвященного будущему демократии в регионе. Чтобы было совсем ясно: вот уже четыре года Таиланд живет в условиях военного режима и ждет обещанных парламентских выборов.

Еще один диалог на тему судеб демократии Швейцария недавно организовала на Тайване, небольшом острове, зажатом между Китаем, Японией и гигантским Филиппинским архипелагом. Несколько месяцев назад парламент Тайваня принял закон, предусматривающий значительное расширение прав 23 млн граждан в плане их непосредственного участия в политическом управлении. И надо сказать, что народ эти права оценил по достоинству. В настоящее время на Тайване идет сбор подписей под как минимум десятью народными законодательными инициативами. Их не нужно путать с бессильными «петициями», довольно успешно прикидывающимися в интернете истинной цифровой прямой демократией. Нет, речь идет о самых настоящих законопроектах в сфере трудового, энергетического и брачного законодательства.

Рольф Фрей, представитель Швейцарии в ТайпееВнешняя ссылка, говорит, что, «как показал опыт, диалог со ссылками на опыт Швейцарии, накопленный ею в области прямого участия граждан в политическом управлении, показал себя в качестве весьма эффективного инструмента». В рамках приема, устроенного им в своей резиденции, мне довелось пообщаться не только с экспертами и журналистами из Швейцарии, но и с представителями местного гражданского общества, с авторами законодательных инициатив, с парламентариями и членами правительства островного государства.

«Я убежден, что нам есть чему поучиться друг у друга», — сказал мне Чен-И Чин (Chen In-Chin), председатель Центральной избирательной комиссии Тайваня. С недавних пор сотрудникам тайваньского ЦИК приходится заниматься не только привычными делами, например, составлением реестра избирателей, но и совершенно новыми задачами, например, заверением списков подписей избирателей под одобренными ими законопроектами. В Швейцарии этим занимается Федеральная канцелярия, расположенная в Берне. Итак, опыт Швейцарии в области прямой демократии непереносим на иную почву? По крайней мере почва Тайваня для этого опыта оказалась вполне даже пригодной.

Этот материал является публикацией в рамках нашего спецпроекта, посвященного прямой демократии в Швейцарии. Конец инфобокса





Юго-восточная Азия и сложные азы демократии Положение, которое сложилась в странах этого региона в сфере обеспечения базовых демократических и гражданских прав, мягко говоря, следует обозначить в качестве «тяжелого» и «неоднозначного». Европейцам понять это, может быть, не так и просто, однако реальность и в самом деле выглядит именно так: близкий Китай оказывает на эти страны очень сильное влияние, причем не только в области экономики и культуры. Краткий обзор ситуации по странам. Мьянма: прошло 7 лет с момента падения военной диктатуры, однако военные все еще сохраняют в обществе весьма сильные позиции. Кризис вокруг этнической мусульманской группы рохинджа осложняет положение дополнительно. Лаос: смена поколений в руководстве компартии, отмена запрета на деятельность НКО, в том числе и правозащитных, наступление политической «оттепели». Вьетнам: либерализации общей атмосферы в стране при сохранении ясных «двойных сплошных» линий, проведенных правящими коммунистами, в том числе и в области новых медиа, функционирующих с опорой на интернет. Таиланд: военный режим уже несколько лет подряд обещает провести свободные выборы, однако пока воз и ныне там. Растущее раздражение и недовольство в населении. Тайвань: наиболее продвинутый в плане демократии, в том числе и прямой, регион, который находится, однако в ситуации сильного давления со стороны континентального Китая. Гонконг: в свое время Пекин обещал сохранить все демократические традиции и завоевания этого города, однако на практике все выглядит иначе: пространство свободны постепенно сжимается, режим в Пекине медленно, но верно, сворачивает демократию на территории бывшей британской колонии. Молодое население Гонконга во все в большей степени охватывает разочарование. Малайзия: перевыборы парламента назначены на август 2018 года. Пока еще существующая надежда на демократические реформы. Филиппины: Фигура президента считается с политической точки зрения весьма противоречивой, демократические нормы для него «не догма», однако в народе он обладает очевидной поддержкой и популярностью. Индонезия: религиозная страна с населением более чем в 250 млн человек является основным «носителем демократических надежд» в регионе Юго-восточной Азии. Камбоджа: глава правительства обладает рекордом длительности пребывания у власти, расставаться с которой он не собирается, жестко подавляя любую оппозицию. Конец инфобокса



Перевод на русский и адаптация: Игорь Петров

Neuer Inhalt Horizontal Line