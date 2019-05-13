Взаимный контроль в ходе работы избирательной комиссии на основе принципа «двух пар глаз»: счетчики голосов контролируют друг друга на предмет корректности подсчёта отданных голосов. При таких условиях вероятность манипуляции снижается в разы. Иначе выглядит в Швейцарии ситуация в рамках голосования по почте. (Ennio Leanza/Keystone)

Идеальная демократия в Швейцарии? Как выясняется, и на солнце есть пятна. Меньше чем за неделю до референдума 19-го маяВнешняя ссылка Женева оказалась в центре политического скандала, связанного с возможными систематическими нарушениями избирательных и голосовательных процедур. Утверждается, что сотрудник Кантональной избирательной комиссии (КИК) сфальсифицировал результаты по меньшей мере четырех голосований. В Швейцарии давно уже пора вытащить на свет общественного внимания факты избирательных манипуляций. Таково мнение эксперта в эксклюзивном интервью порталу SWI swissinfo.

Главное — не как голосуют, а как считают? Демократия оказалась под ударом в Женеве там, где как раз и находится «тонкое место» любой демократической процедуры, а именно, в сфере доверия граждан к общественным институтам и процедурам, отвечающим за корректное проведение голосовательных процедур и обеспечивающим адекватную фиксацию народной воли.

Со Швейцарии в этой области особый спрос, в конце-концов не зря она считается в мире лидером демократии с набором уникальных прав непосредственного народоправства. Ни одна страна мира не даёт своим гражданам таких полномочий и возможностей осуществлять власть в прямом смысле непосредственно. Тем более тяжкими выглядят обвинения, выдвинутые в адрес местной КИК со стороны прокуратуры кантона, которая утверждает, что сотрудник Кантональной избирательной комиссии (КИК), сфальсифицировал результаты по меньшей мере четырех голосований.

«Голосование в воскресенье не затронуто»

Человек, который, как предполагается, виновен во всех этих правонарушениях, был арестован на прошлой неделе в пятницу, но сейчас он снова на свободе. Ничего пока не известно относительно его мотивов. Подозреваемый отвергает все обвинения и претензии в свой адрес. Известно пока точно одно: факты выборных манипуляций могут касаться бюллетеней, присланных на адрес женевской КИК по почте.

Виды избирательных нарушений в Швейцарии — Бюллетень заполняется не тем, кто это должен был бы сделать («Перехват голосов»); — Принуждение к голосованию под угрозой насилия или манипуляция волеизъявления с использованием подкупа («Оказание незаконного давления на избирателя»); — «Вбросы» бюллетеней, уничтожение их или неверный подсчет («Фальсификация»); — Несанкционированное вскрытие официальных конвертов с избирательными материалами третьими лицами («Нарушение тайны голосования»). Конец инфобокса

Как известно, в Швейцарии примерно 80% граждан не ходят на участки, но заранее отсылают заполненные бюллетени почтой в свои территориальные избирательные комиссии. Весь масштаб этого сюжета пока не известен, однако кантон спешит «дать отбой». «Корректности голосования 19-го мая ничто не угрожает», — утверждает Антонио Ходжерс (Antonio Hodgers), председатель правительства кантона Женева.

«Сомнения в демократии»

«Такие случаи, как этот, ведут к возникновению сомнений в демократии вообще», — говорит Андреас Глазер (Andreas GlaserВнешняя ссылка), профессор кафедры права Университета Цюриха и один из руководителей Центра изучения проблем демократии в Аарау (Zentrum für Demokratie Aarau — ZDAВнешняя ссылка). С его точки зрения факты возможных манипуляций сами по себе уже суть серьёзная проблема, но в долгосрочном смысле куда более серьёзной проблемой является факт отсутствия в Швейцарии систематических основ для качественного и количественного анализа таких случаев, как этот.

«Политические круги в Швейцарии должны сейчас выйти с инициативами, которые позволили бы пролить свет на факты избирательных манипуляций, потому что, как мне кажется, женевский сюжет есть только верхушка айсберга», — утверждает профессор Глазер. «Мы должны иметь полную информацию по числу нарушений избирательного законодательства в стране, мы должны обеспечить хотя бы приблизительное представление на предмет того, насколько масштабна эта „теневая сторона“ швейцарской демократии, по примеру данных, например, касающихся других видов уголовных и административных правонарушений, включая домашнее насилие».

«Уникальная роскошь»

По его словам, необходимо, чтобы своё слово сказали криминологи, но также и кантональные и муниципальные надзорные органы. Андреас Глазер убежден, что в наибольшей степени манипуляциями и злоупотреблениями затронут именно муниципальный уровень, на федеральном уровне ничего похожего почти не встречается. Удобство, которое обеспечивает гражданам опция голосования по почте, имеет и свою обратную, теневую сторону. «Тут нарушения являются фактором, имманентно присущим самому характеру такой системы голосования, ведь избиратели заполняют бюллетени заранее, отправляют их властям, а потом эти бюллетени неделями где-то просто лежат», — убежден профессор Глазер.

Главное — как подсчитать! В Женеве расследуют возможные избирательные манипуляции В прошлом в Женеве было уже зарегистрировано немалое количество голосований, исход которых был предрешен подозрительно небольшим перевесом голосов. Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 8:16 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Police question Geneva electoral official in fraud case

«На прошлой неделе я был участником семинара, к работе которого были привлечены и австрийские коллеги. Так вот они были просто потрясены степенью манипуляционных рисков, связанных с возможностью голосовать по почте. Тут и, в самом деле, стоит согласиться с тем, что голосование по почте в Швейцарии не есть нечто само собой разумеющееся. Это уникальная степень свободы, и мы должны сделать всё, чтобы сохранить для нас эту роскошь».

Андреас Глазер убежден, что Швейцарии стоило бы присмотреться к лучшему иностранному опыту с ракурса, связанного с вопросами обеспечения безопасности и корректности голосования. «Например, желательно, чтобы при заполнении бюллетеней всегда присутствовала какая-то вторая персона с контрольными функциями, как это происходит в ходе подсчета голосов. А еще лучше было бы сделать этот «принцип двух пар глаз» обязательным элементом нашего избирательного права».

В числе других «системно-имманентных» рисков он называет привлечение к пересчету голосов добровольцев и непрофессионалов из числа политически-активных граждан. «Необходимо обратить внимание на повышение их квалификации, разработав какой-то пакет мер, призванных обратить их внимание на то, насколько важна сама по себе задача корректного подсчета голосов для дела фиксации итогов демократического волеизъявления, может быть даже стоит оплачивать им соответствующие курсы».

А пока власти Женевы принялись спешно «ограничивать ущерб». На понедельник 13 мая были назначены слушания в парламентской Контрольно-ревизионной комиссии. Отвечать «по гамбургскому счету» пришлось не только председателю правительства, но еще и руководителю аппарата правительства кантона (канцлеру) Мишель Ригетти (Michèle Righetti) и председателю местной кантональной избирательной комиссии Патрику Ашери (Patrick Ascheri).

Новейшие случаи избирательных манипуляций в Швейцарии Референдум по вопросу о территориальной принадлежности города Мутье (кантон пока Берн) в 2017 году. Год спустя после голосования, по итогам которого город Мутье должен был бы сменить свою «прописку» и перейти под юрисдикцию кантона Юра, возникли серьёзные сомнения относительно корректности проведения голосования и подсчета голосов. В итоге власти кантона Берн приняли решение об аннулировании результатов референдума. Причины: имевший место якобы «голосовательный туризм» (организованное временное «переселение» в регион сторонников ухода города в кантон Юра с целью механического увеличения числа соответствующим образом настроенных избирателей), серьезные недостатки в организации голосования, включая неэффективный контроль за списками избирателей, а также имевшиеся, якобы, факты «вбросов» нескольких бюллетеней от имени одного избирателя. Кантональные выборы в кантоне Вале в 2017 году: в 2018 году гражданин Швейцарии был приговорен условно к 12-месячному тюремному заключению за воровство и фальсификацию разосланных по почтовым ящикам избирателей комплектов избирательных документов, включая бюллетени. Выборы мэра города Поррентрюи (Porrentruy) в 2012 году: двое граждан Швейцарии изымали из почтовых ящиков бюллетени и сами заполняли их соответствующим образом. В 2014 году их приговорили к условным денежным штрафам. Результаты избирательной процедуры были аннулированы, выборы были повторно проведены в 2013 году. Парламентские выборы 2007 года, кантон Берн, так называемый «случай Луменго». Кандидата родом из Анголы от организации социал-демократов кантона Берн Рикардо Луменго (Ricardo Lumengo) обвинили в фальсификации и манипуляции 47-ми избирательных бюллетеней. Суд в итоге оправдал его. Такого же рода казус был зарегистрирован в Берне в ходе выборов в кантональный парламент в 2006 году. В 2011 году обвиняемые были оправданы Бернским высшим кантональным судом (Berner Obergericht), в 2012 году его решение было рассмотрено и оставлено в силе Федеральным судом в Лозанне (Bundesgericht). Конец инфобокса

Свяжитесь с автором материала Ренатом Кюнци (Renat Kuenzi) в сети TwitterВнешняя ссылка.





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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