Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 7:00 22.10.2018 - 07:00

Правительство и парламент не хотят менять порядок финансирования партий. Кто кому и сколько даёт денег было и пока останется тайной.

(Gaetan Bally / Keystone)

Солидная, стабильная, почти идеальная, но только почти: такой выглядит швейцарская демократия в рамках рейтинга оценки качества демократических структур государственного управления, составленного Фондом БертельсманаВнешняя ссылка.

В общем зачёте Швейцария заняла пятое место среди 41-й развитой страны мира, входящей в ОЭСР. Она бы спокойно заняла бы и первое место, если бы не решающее «пятно на солнце», а именно, отсутствие прозрачности в области финансирования партий и политических кампаний.

Четыре раза высшая оценка 10, один раз низшая — 1: таковы результаты, который добилась Швейцария в очередном сравнительном рейтинге качества демократических инструментов управления SGI-Demokratievergleich, регулярно выпускаемом германским фондом Bertelsmann-Stiftung.

Эксперты фонда поставили перед собой цель адекватно оценить степень устойчивости и развитости демократических институтов и структур в 41-й развитой стране, входящей в Организацию экономического сотрудничества и развития и в ЕС. Аббревиатура SGI означает Sustainable Governance Indicators (индикаторы устойчивости институтов и структур государственного управления).

Где Швейцария традиционно «отличникВнешняя ссылка» — это в области прямого народовластия.

Здесь конкурировать с ней не может вообще никто. Поэтому только одна Швейцария смогла в этой дисциплине добиться высшей оценки в 10 баллов. Все конкуренты получили в лучшем случае по 9 баллов. Высшие оценки Швейцария получила также в области шансов кандидатов на выборные посты (все кандидатуры в Швейцарии имеют честные и равные шансы на успех), качества организации выборных процедур, а также доступности релевантной политической информации.



Высокая оценка: в области гражданских прав и политических свобод Швейцария получила 8,7 из 10 возможных пунктов. Были бы и все десять, если бы не отсутствие прозрачности в сфере финансирования партий и политических кампаний. (Sustainable Governance Indicators (SGI))

Однако и на этом «солнце мировой демократии» есть пятно: непрозрачное финансирование партий и политических кампаний. Для Швейцарии — вечная история, имеющая, впрочем, свои исторические корни и свое объяснение. Однако для экспертов Фонда Бертельсмана причины такой ситуации не интересны, и тут Швейцария получила минимум — только 1 пункт.

Проблема популизма

Однако если посмотреть на общую картину в мире, то ситуация вырисовывается скорее печальная: в 26 странах из 41-й демократические стандарты со времён первого рейтингового анализа в 2011 году переживают спад и ухудшение качестваВнешняя ссылка. Причина: поляризация общества в результате взлёта популистских течений и а также дефицитыВнешняя ссылка в области политического управления. С учётом наличия во многих даже развитых странах потребностей в кардинальных реформах, дефициты в области управления обществом могут стать источником серьёзных системных проблем, — указывают авторы заключительного доклада с результатами рейтингового анализа SGI-Demokratievergleich.

Твердынями демократии остаются скандинавы: Швеция находится на первом месте (9,19 пунктов из 10), за ней идут Финляндия, Норвегия и Дания. На равных со Швейцарией на пятом месте находится Германия. Более того, по сравнению с последним рейтингом 2014 года северяне даже смогли улучшить свои позиции в смысле качества демократии (+0,06 пунктов).

Самые высокие темпы роста качества демократии демонстрирует Южная Корея (+0,59), за ней следуют Италия, Мальта, Франция, Испания, а также Канада и Эстония. Наихудшие тенденции показывает Польша, она откатилась назад на —3,08 пунктов. За ней следуют Турция (—1,78), Венгрия (—1,53), Мексика (—1,24), США (—0,95) и Исландия (—0,77 пунктов).

Старый «тефлон» и новая динамика

Этот материал является публикацией в рамках спецпроекта о прямой демократииВнешняя ссылка в Швейцарии.

Конец инфобокса

Однако вернёмся обратно в Швейцарию: здесь партии, парламент и правительство сумели нарастить себе самое настоящее непригораемое «тефлоновое покрытие». Вот уже многие годы их все, кому не лень критикуют за отсутствие прозрачности в области финансирования партий и политических кампаний, но особого впечатления на них вся эта критика, как видно, не производит.

Однако в последнее время в этой области в Швейцарии возникла своего рода «динамика снизу»: год назад межпартийный комитет активистов зарегистрировал народную законодательную инициативу «Für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung» («За большую прозрачность в области финансирования политических партий и кампаний»). Срок проведения всенародного голосования по ней пока не определён.

В марте 2018 года граждане кантонов Фрибур и Швиц неожиданно одобрили у себя на кантональном уровне похожие инициативы. Кроме них, обязанность раскрывать источники финансирования партий и кампаний уже действует в кантонах Женева, Тичино и Невшатель.

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