«В конце-концов пострадает сама экономика США»

Введённые Трампом пошлины могут подорвать основы не только глобальных торгово-экономических связей, но и самой экономики США. Chinatopix

Введённые Трампом пошлины могут подорвать основы не только глобальных торгово-экономических связей, но и саму экономику США. Поэтому в Европе всё чаще обсуждают возможные ответные меры — самая вероятная мера: введение налога на деятельность американских цифровых гигантов.

Рейчел Барбара Хоуби

В апреле 2025 года Дональд Трамп анонсировал первый пакет мер, которые, по его утверждению, должны были сократить внешнеторговый дефицит США, оцениваемый в 1 трлн долларов. Это был удар беспрецедентного масштаба: со времён Второй мировой войны глобальной торговле ещё не приходилось сталкиваться с такими масштабными и, по сути, запретительными таможенными тарифами.

По отношению к Европейскому союзу, главному партнёру США, торговый дефицит США по состоянию на 2024 год достиг 230 млрд долларов. Согласно заключённому с Брюсселем соглашению на европейский экспорт в США теперь распространяется таможенный тариф на уровне 15%, а вот Швейцария, которая не входит в ЕС, вынуждена будет платить рекордные для старого света 39%.

Ассиметричная взаимозависимость

«Мы имеем дело с ситуацией взаимной зависимости, но при этом крайне асимметричной, — говорит Седрик Дюпон (Cédric Dupont), профессор международных отношений Женевского института международных отношений (IHEID), в интервью программе GéopolitisВнешняя ссылка, выходящей на телеканале RTS. — Весь остальной мир зависит от американского рынка гораздо сильнее, чем Америка от внешних рынков, и поэтому-то очень быстро найти ему альтернативу практически невозможно».

По словам этого эксперта, именно этим и объясняется отсутствие со стороны Европы жёсткой реакции: «Никто не хочет рисковать рабочими местами. Исключение составляют только китайцы, поскольку они менее зависимы от США как в плане рынков сбыта, так и в смысле глобальных производственных цепочек». И все же ЕС начинает просыпаться.

В апреле 2025 года Евросоюз пригрозил ввести налог на цифровые услуги, в первую очередь на группу компаний, объединенных аббревиатурой GAFAM — это Google, Apple, Facebook, Amazon и Microsoft. Свои таможенные тарифы Трамп обосновывает торговым дефицитом США в области «аналоговой» экономики. А вот в цифровой сфере картина прямо противоположная. По подсчётам экспертов Университета Тулузы ежегодный профицит США в этой области превышает 600 млрд долларов.

Уязвимость США находится в цифровой области

В Европе живут 450 млн человек, поэтому для указанных фирм старый свет является ключевым рынком. В 2024 году европейцы приобрели в США услуг на сумму более 482 млрд евро, большинство из них было оказано в цифровом формате. США же импортировали схожих европейских услуг лишь на 334 млрд евро. Таким образом, торговый дефицит ЕС составил в этой области 148 млрд евро. «Это едва ли не единственная уязвимая для Америки зона, — поясняет Седрик Дюпон. — Но коснуться цифровых услуг — это значит затронуть сферу прав интеллектуальной собственности, включая защиту данных. Этот шаг открыл бы самый настоящий „ящик Пандоры“».

Налог на прибыли американских цифровых корпораций уже введён в нескольких странах — в частности во Франции, Австрии, Италии и Великобритании. В итоге 3-процентный налог, действующий во Франции, за шесть лет утроил поступления в бюджет этой страны и к 2024 году они достигли 756 млн евро. Лондон ежегодно получает за счет аналогичного налога около 950 млн евро. Канада рассчитывала собрать 747 млн евро, но под давлением Вашингтона пока отказалась от этого шага. Как выяснило издание Politico, Европейская комиссия в июле 2025 года также приостановила планы по введению единой общеевропейской цифровой пошлины на доходы американских технологических гигантов.

Бойкот товаров из США нереален

На фоне этих дискуссий некоторые политики предлагают просто начать бойкотировать американские товары. Но, по мнению Седрика Дюпона, такую меру было бы трудно реализовать на практике: «Есть ли у нас альтернатива американским платформам, например для бронирования поездок или отелей? Ответ чаще всего будет отрицательным. Бойкот, кроме того, требует кардинальной смены потребительского поведения, а такие изменения никогда не происходят мгновенно — и для этого нужны альтернативы».

Пока Трамп рапортует о достигнутых успехах, но последствия введенных им тарифов могут в итоге обернуться против него самого. Импортеры до сих пор сдерживали розничные цены на импорт, распродавая старые запасы и беря даже часть дополнительных расходов на себя. Но раскручивающаяся инфляция рано или поздно все равно ударит по американским потребителям. «Большинство экономистов едины во мнении: именно американский потребитель в долгосрочной перспективе и заплатит основную цену за трамповские пошлины», — отмечает Тристан Дессер (Tristan Dessert), вашингтонский корреспондент швейцарского общественного (негосударственного) телеканала RTS.

Роль ВТО

«Рассуждая с чисто экономических позиций, я не вижу, как Дональд Трамп сможет выиграть эту партию, — заключает Седрик Дюпон. — Вероятнее всего, американская экономика серьёзно пострадает и утратит свою конкурентоспособность, если только Трам в итоге все-таки не откажется от своих тарифов». Впрочем, конечно, в краткосрочной перспективе президент вполне может извлечь немалые политические дивиденды: «Он способен создать иллюзию, что США снова стали „великими“, и этим заслужить благодарность граждан и своей партии», — добавляет эксперт.

Тогда, может быть, свое слово должны сказать такие структуры, как Всемирная торговая организация (ВТО)? Однако основанная в Женеве в 1995 году с целью предотвращения деструктивных торговых войн, ВТО сама переживает кризис. Теоретически 166 её членов, на долю которых приходится 98% мировой торговли, могли бы сплотиться против Вашингтона. Но в реальности США сделали себя неподсудными, заблокировав работу апелляционного органа ВТО. «Вашингтон приостановил уплату своих взносов (в бюджет ВТО), но он все равно остаётся полноправным игроком: недавно Трамп назначил даже нового посла при ВТО. Организация ещё может служить площадкой для диалога, но убедить Трампа изменить курс практически невозможно», — резюмирует Седрик Дюпон.

Эта статья является результатом сотрудничества между Swissinfo и программой Géopolitis телеканала RTS. Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

