Дональд Трамп требовал от Швейцарии денег

Как выяснила немецкоязычная швейцарская газета SonntagsBlick, скандальный телефонный разговор между президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) и Дональдом Трампом 31 июля 2025 года, содержание которого до последнего времени оставалось на периферии общественного сознания, инициировала вовсе не швейцарская сторона.
Инициатором разговора была не Карин Келлер-Зуттер, президент страны и ее министр финансов, а торговый представитель США Джеймисон Грир (Jamieson Greer), которого швейцарское издание называет «неофициальным смотрящим за Швейцарией в правительстве США». Разговор состоялся, напомним, накануне введения администрацией Трампа 39-процентных пошлин на швейцарский экспорт.
«Удача покидает швейцарскую экономику»
Накануне введения США новых таможенных тарифов рост промышленности Швейцарии замедляется: аналитика от газеты FT.
По данным SonntagsBlick, во время беседы Трамп потребовал от Швейцарии прямых выплат. В частности, он сослался на инвестиции Европейского союза в экономику США в размере 600 миллиардов долларов (около 484 миллиардов швейцарских франков), представив их не как инвестиции, а как подарок. «А что вы заплатите мне?» — спросил тогда президент США.
А когда Келлер-Зуттер напомнила ему о ранее согласованной между Вашингтоном и Берном и подготовленной Дж. Гриром и его командой Декларации о намерениях, Трамп только резко отмахнулся: I don’t care about them («Да мне плевать на них!»), — сказал он, имея в виду собственных чиновников. Пресс-секретарь Карин Келлер-Зуттер в ответ на запрос со стороны газеты SonntagsBlick отказался комментировать ситуацию.
