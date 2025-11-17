Как швейцарские фермеры оценивают тарифную сделку с США

Крестьянские союзы, фермеры и политики призывают не преувеличивать степень влияния этой сделки на аграрный сектор страны. Keystone / Christian Beutler

Два дня назад Соединённые Штаты объявили о снижении таможенной тарифной ставки на швейцарские товары с 39 до 15%. Были опубликованы и дополнительные детали рамочного торгового соглашения Берна с Вашингтоном, вызвавшие вопросы о возможных последствиях их реализации для швейцарского сельского хозяйства.

5 минут

Телеканал RTS / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss farmers downplay impact of US tariff deal Оригинал Читать далее Swiss farmers downplay impact of US tariff deal

Представитель руководства Швейцарского фермерского союза (Schweizer Bauernverband, SBV) призывает не преувеличивать степень влияния этой сделки на аграрный сектор страны. Соглашение, о котором Швейцария и США сообщили в пятницу 14 ноября 2025 года, предусматривает сокращение американских пошлин на импорт швейцарских товаров с 39 до 15 процентов и одновременно намечает перспективу увеличения поставок в Швейцарию американского мяса.

На эту новость уже отреагировала лидер левой партии «Зелёные» (Grüne Partei der Schweiz, GPS) Лиза Маццоне (Lisa Mazzone). По её словам, «швейцарская экономическая элита и Федеральный совет преклоняются перед Дональдом Трампом, а интересы швейцарского сельского хозяйства и потребителей были принесены в жертву». Депутат парламента от правой Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP) и фермер Пьер-Андре Паж (Pierre-André Page) заявил швейцарскому общественному телеканалу RTS:

«Я не испытываю никакой тревоги из-за этого соглашения. С точки зрения производства сыра Gruyère это важный контракт. На моей ферме мы производим Gruyère и экспорт для нас играет значительную роль. Если налог будет снижен с 39 процентов до 15 процентов, это всё равно налог, но уже гораздо лучший». Заместитель директора Швейцарского фермерского союза SBV Мишель Дарбелле (Michel Darbellay) подчёркивает, что эта сделка стала «облегчением прежде всего для молочной промышленности, для экспорта сыра, но также и для швейцарского шоколада.

Также по теме:

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Швейцария и США договорились по таможенным тарифам Этот контент был опубликован на Правительство Швейцарии сообщило, что пошлины США на швейцарский экспорт будут снижены с 39% до 15%. Читать далее Швейцария и США договорились по таможенным тарифам

Мы знаем, что молочный рынок сегодня сталкивается с трудностями, и поэтому крайне важно иметь торговые каналы в Соединённых Штатах. Молочная отрасль инвестировала значительные средства, чтобы сохранить своё присутствие на американских полках, и нам жизненно важно удержать этот рынок и этот экспортный потенциал», — пояснил он. При этом Мишель Дарбелле признаёт наличие определённых тревог, связанных с возможным увеличением импорта мяса из США, но уточняет: «Если всё будет выполняться добросовестно, то есть в рамках импортных квот, то к ситуации вполне можно относиться достаточно спокойно».

А что с мясом?

Швейцарские уступки, на которые пошел Берн в рамках сделки, предусматривают годовую импортную квоту в 3 000 тонн американского мяса, включая 500 тонн говядины, 1 000 тонн бизоньего мяса и 1 500 тонн мяса птицы. Эти объёмы, по словам Дарбелле, «существенно ниже тех количеств, которые мы и так уже ежегодно импортируем». Для сравнения: в 2024 году Швейцария импортировала чуть более 100 000 тонн мяса — преимущественно из Германии и Австрии. В то же время внутренняя производственная база составила около 450 000 тонн. По словам Дарбелле, ключевым моментом остаётся строгое регулирование этих поставок: «Если эти объёмы будут интегрированы в рамки тарифной квоты, то дополнительного давления на швейцарское сельское хозяйство не возникнет».

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Торговая политика Швейцария-США: уроки тарифного кризиса Этот контент был опубликован на Для Швейцарии и ее торговой дипломатии этот сюжет стал настоящей школой выживания и обучения по принципу «падения в холодную воду». Читать далее Швейцария-США: уроки тарифного кризиса

Мишель Дарбелле также подчеркнул, что курица, обработанная хлором, в Швейцарии запрещена и что отечественные производители будут внимательно следить за соблюдением всех нетарифных норм. Что касается говядины, выращенной с применением гормонов, то для неё действует обязательная декларация. Он назвал преувеличенными представления о том, что американское мясо якобы «захлестнёт» швейцарские супермаркеты. Сегодня большая часть импортируемого мяса птицы поступает из Бразилии или Венгрии, и при этом предпочтения покупателей остаются устойчиво швейцарскими:

«У нас самые строгие нормы защиты животных в мире, существует система полной прослеживаемости всех маршрутов поставок, есть доверие между производителем и потребителем», — подчеркнул он. Фермер Даниэль Швагер (Daniel Schwager) поддержал эту оценку: «Сегодня мы производим примерно 60% мяса птицы, которое потребляется в Швейцарии, и оставшиеся 40% импортируем. В супермаркетах выбор всегда остаётся за покупателем: между швейцарским продуктом и импортным», — указал он в интервью франкоязычному радио RTS.

Международный контекст

По словам Дарбелле, международный контекст вызывает у него гораздо больше тревог: «Нужно смотреть шире: иметь в виду соглашение с Mercosur, другие договоры о свободной торговле… Швейцарское сельское хозяйство находится под сильным международным давлением». Именно в этом контексте, по его словам, «непонятно», почему Федеральный совет (кабмин) рассматривает сейчас возможные сокращения ассигнований в аграрной сфере, в частности, в рамках программы экономии бюджетных расходов на 2027 год. Швейцарский фермерский союз требует вывести сельское хозяйство из-под действия этого пакета бюджетных сокращений, особенно в условиях, когда страна одно за другим берет на себя все новые и новые внешнеторговые обязательства.

Показать больше

Показать больше Торговая политика Пресса Швейцарии о тарифной сделке с США Этот контент был опубликован на Швейцарская пресса оценила торговое соглашение с США как долгожданную сделку — и дорогостоящий компромисс. Читать далее Пресса Швейцарии о тарифной сделке с США

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch