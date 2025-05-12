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Глобальная торговля

Китай и США демонстрируют оптимизм после переговоров в Женеве

В ходе переговоров, прошедших в минувшие выходные, Китай и США, по данным китайской делегации, достигли «ряда важных соглашений».
В ходе переговоров, прошедших в минувшие выходные, Китай и США, по данным китайской делегации, достигли «ряда важных соглашений». Keystone-SDA


Финансовые рынки в Азии отреагировали на заявления из Женевы в начале торгов умеренно позитивно. Индекс Hang Seng в специальном административном районе Гонконг вырос на момент открытия примерно на 1,4 процента. Индекс CSI 300, отражающий динамику основных акций материкового Китая, прибавил около 0,5 процента. Индекс Nikkei в Японии и ведущий индекс KOSPI на бирже в Южной Корее начали торговый день с небольшим ростом.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Кроме того, по информации китайских государственных СМИ, вице-премьер Хэ Лифэн заявил, что обе стороны договорились создать механизм консультаций по вопросам экономики и торговли. Детали этого механизма, по его словам, будут разработаны как можно скорее.

На понедельник 12 мая 2025 года Китай и США анонсировали публикацию совместного заявления. Хэ назвал переговоры, прошедшие в выходные в Швейцарии, «открытыми и конструктивными». Встреча в Женеве, по его словам, стала важным шагом к разрешению разногласий путём диалога и заложила основу для углубления сотрудничества. Китай, по его утверждению, готов «увеличить объем сотрудничества» и продвигать торговые отношения с США с целью усиления стабильности мировой экономики.

«Существенный прогресс»

Согласно данным со стороны США, в ходе переговоров по таможенным вопросам стороны достигли соглашения — возможного прорыва в зашедшем в тупик торговом конфликте. Из Вашингтона пока не поступило подробностей. В переговорах, среди прочих, участвовали министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир.

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Белый дом опубликовал заявление под заголовком: «США объявляют о торговом соглашении с Китаем, достигнутом в Женеве». Однако заявление не содержало конкретных подробностей. По завершении переговоров Дж. Грир говорил о «сделке», а Скотт Бессент — о «существенном прогрессе».

Отношения остаются крайне напряжёнными

Торговля между США и Китаем из-за высоких пошлин практически полностью прекратилась. Отношения между двумя крупнейшими экономиками мира достигли нового минимума. В апреле президент США Дональд Трамп ввёл пошлины в размере 145 процентов на китайские товары. В ответ Пекин ввёл зеркальные меры — пошлины в размере 125 процентов на продукцию из США.

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До настоящего момента обе страны старались создать впечатление, что находятся в более выгодном положении и никто не обязан сделать первый шаг навстречу партнёру. Переговоры в Женеве должны были стать поворотным моментом. По словам Дж. Грира, стороны быстро пришли к точкам соприкосновения, что позволяет предположить: разногласия были не такими глубокими, как ранее считалось.

Китай подчёркивает роль ВТО

Как далее сообщило китайское государственное телевидение, вице-премьер Хэ, прибывший в Швейцарию для обсуждения экономических и торговых вопросов, также встретился в Женеве с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

Китайский представитель обсудил с главой ВТО итоги недавних переговоров с США по таможенным вопросам. По его словам, все стороны должны разрешать споры путём диалога в рамках ВТО. Китай, отметил Хэ, продолжит участвовать в реформировании ВТО.

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