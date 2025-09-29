Швейцария снизит содержание сахара в продуктах питания
К 2028 году в Швейцарии в йогуртах, хлопьях и напитках будет меньше сахара. Федеральные власти Швейцарии и 21 компания пищевой отрасли подписали в Берне обновлённую версию так называемой «Миланской декларации».
Документ устанавливает новые целевые ориентиры. Содержание добавленного сахара в молочной сыворотке, хлопьях для завтрака и в молочных напитках должно быть снижено на 10%. Та же цель установлена и для безалкогольных напитков.
Для йогуртов планка определена на уровне 5%. Инициатива по постепенному сокращению сахара в продуктах питания была запущена в Швейцарии 10 лет назад. В пресс-релизе Федерального департамента внутренних дел Швейцарии (Eidgenössisches Departement des Innern, EDI, курирует вопросы здравоохранения, отдельного Минздрава в Швейцарии нет) отмечается, что прогресс налицо.
Сегодня, как говорят чиновники, йогурты, молочные напитки, молочная сыворотка, хлопья и газированные напитки содержат в Швейцарии значительно меньше сахара, чем ещё десять лет назад. Это федеральное ведомство также стремится заключать с индустрией питания отдельные соглашения о порядке снижения содержания соли в переработанных продуктах. Но на данный момент готовность поддержать этот шаг выразила лишь сеть супермаркетов Aldi Suisse.
Справка
«Миланская декларация» была принята в мае 2015 года на Всемирной выставке Expo-2015 в Милане. Её подписали министры здравоохранения 109 стран, подтвердив тем самым общую цель — продвигать более здоровое питание и бороться с неинфекционными заболеваниями, включая ожирение, диабет и сердечно-сосудистые болезни.
Документ предусматривает постепенное снижение доли сахара, соли и жиров в промышленных продуктах, стимулирование ответственного производства и формирование у населения устойчивых позитивных пищевых привычек. Для Швейцарии эта декларация стала основой соглашений между государством и пищевой отраслью. С 2015 года такие договорённости регулярно обновляются и содержат конкретные целевые показатели по сокращению сахара и соли в продуктах питания.
