Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 14:15

Глобальные инвесторы значительно расширили свою власть в крупных швейцарских банках и компаниях.

(Keystone)

Мировые глобальные финансовые институты все больше доминируют в акционерных обществах крупных швейцарских компаний.

Согласно отчету компании Ernst & YoungВнешняя ссылка (EY), опубликованному в воскресенье, 7 апреля, в швейцарской газете NZZ am SonntagВнешняя ссылка, менее 40% акций ведущих швейцарских компаний принадлежат швейцарцам.

Газета указывает на то, что швейцарский банковский гигант Credit Suisse является ярким примером финансового института, в котором традиционная акционерная демократия быстро разрушается.

Акции Credit Suisse достаточно сильно привязаны к населению Швейцарии, так как совладельцами банка являются 99 500 человек. Но на предстоящем ежегодном общем собрании банка в Цюрихе частные швейцарские акционеры едва ли смогут высказать свое мнение, поскольку они владеют только 10% капитала.

При этом семь крупнейших инвесторов Credit Suisse владеют 35% акций. Что это за люди или фонды? Это прежде всего компании, среди которых Harris Associates, Olayan Group, Dodge & Cox, Silchester, - то есть так называемые институциональные акционеры, которые управляют астрономическими суммами и практически неизвестны общественности.



Согласно отчету, опубликованному в воскресенье, 7 апреля, в Credit Suisse 82% таких профессиональных инвесторов - это зарубежные финансисты и только 18% - швейцарские.

Глобальные инвесторы

Данный феномен не ограничивается финансовым сектором. В большинстве корпораций крупные мировые инвесторы значительно расширили свою власть.

(swissinfo.ch)

Консалтинговая фирма EY впервые проверила структуру собственности в 30 ведущих швейцарских компаниях. Если в 2012 году 42% акций принадлежали швейцарцам, то к 2018 году этот показатель снизился до 39%. «Такое положение дел демонстрирует привлекательность и глобальный нетворкинг нашей экономики», - говорит Тобиас Майер (Tobias Meyer), ответственный за исследование EY.

Майер указывает, что в основном иностранные инвесторы демонстрируют стабильное участие, а довод критиков «происходит распродажа экономики» неправильным. «Кроме того, эти акционеры берут на себя предпринимательские риски, от которых в конечном итоге выигрывает вся экономика. Открытый рынок капитала является конкурентным преимуществом для страны», - подчеркивает он.

Англосаксонское влияние

Но как доминирование глобальных инвесторов меняет культуру управления в корпорациях? Англосаксонское влияние на корпоративное управление заметно увеличилось, - говорит Винсент Кауфманн (Vincent Kaufmann), директор Инвестиционного фонда Ethos, который представляет интересы около 220 швейцарских пенсионных фондов.

(swissinfo.ch)

Это относится в первую очередь к деликатному вопросу зарплаты менеджера. «Чрезмерные бонусы гораздо более критично оцениваются местными акционерами. Но мы в принципе отказываемся от зарплаты выше 10 миллионов швейцарских франков, потому что они не отражают дух нашего социального партнерства», - указал он в интервью газете NZZ am Sonntag.

Для иностранных крупных акционеров уровень заработной платы обычно вторичен при условии соблюдения формальностей. Оценка Кауфмана подтверждается научными исследованиями: чем больше институциональных инвестор управляет компанией, тем выше будут зарплаты менеджеров. Во всяком случае таковы данные исследования 2016 года, которое провели эксперты университетов Йеля и Барселоны.





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