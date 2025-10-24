The Swiss voice in the world since 1935
Новости
Демография

В большинстве частных домов живут не больше двух человек

Более чем в половине частных односемейных домов Швейцарии проживает всего один или два человека.
Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Более чем в половине односемейных домов страны проживает лишь один или два человека. Об этом свидетельствуют данные статистики в области жилищного фонда, опубликованные Федеральным статистическим ведомством Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BFS).

По подсчётам BFS, по состоянию на конец 2024 года в Швейцарии было построено 1,8 млн зданий, используемых в жилых целях, в которых располагалось 4,84 млн квартир. На односемейные дома приходилось свыше одного миллиона зданий, и 55% из них были заняты одним или двумя жителями.

Средняя жилая площадь на человека в 2024 году составила 46,6 квадратного метра. До 2021 года этот показатель стабильно рос, после чего рост прекратился. Источники отопления жилья распределяются следующим образом. Несмотря на устойчивое снижение в последние 40 лет масштабов использования минерального топлива, топочный мазут (Heizöl) остаётся самым распространённым видом энергоносителя: им отапливаются 35% зданий.

Доля зданий с тепловыми насосами резко в последнее время выросла и достигла 23% — это в пять раз больше, чем в 2000 году. Газ используется в 17% зданий, древесное топливо — в 12%, электрическое отопление — в 7%. Если смотреть не по зданиям, а по домохозяйствам, то картина получится иная: в 2024 году 60% домохозяйств отапливались ископаемыми энергоносителями (35% — мазут, 25% — газ), а около 20% жили в домах с тепловым насосом.

