В большинстве частных домов живут не больше двух человек
Более чем в половине частных односемейных домов Швейцарии проживает всего один или два человека.
Более чем в половине односемейных домов страны проживает лишь один или два человека. Об этом свидетельствуют данные статистики в области жилищного фонда, опубликованные Федеральным статистическим ведомством Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BFS).
По подсчётам BFS, по состоянию на конец 2024 года в Швейцарии было построено 1,8 млн зданий, используемых в жилых целях, в которых располагалось 4,84 млн квартир. На односемейные дома приходилось свыше одного миллиона зданий, и 55% из них были заняты одним или двумя жителями.
Показать больше
Как Цюрих ищет выход из жилищного кризиса
Средняя жилая площадь на человека в 2024 году составила 46,6 квадратного метра. До 2021 года этот показатель стабильно рос, после чего рост прекратился. Источники отопления жилья распределяются следующим образом. Несмотря на устойчивое снижение в последние 40 лет масштабов использования минерального топлива, топочный мазут (Heizöl) остаётся самым распространённым видом энергоносителя: им отапливаются 35% зданий.
Доля зданий с тепловыми насосами резко в последнее время выросла и достигла 23% — это в пять раз больше, чем в 2000 году. Газ используется в 17% зданий, древесное топливо — в 12%, электрическое отопление — в 7%. Если смотреть не по зданиям, а по домохозяйствам, то картина получится иная: в 2024 году 60% домохозяйств отапливались ископаемыми энергоносителями (35% — мазут, 25% — газ), а около 20% жили в домах с тепловым насосом.
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Показать больше
Как трудовая иммиграция влияет на рынок жилья в Швейцарии
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.