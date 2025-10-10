Каждый второй швейцарец не может откладывать деньги

Что примечательно: степень финансовой грамотности, намерение экономить, и реальная практика зачастую расходятся весьма сильно. Keystone-SDA

Более половины населения Швейцарии за последние шесть месяцев так и не смогли отложить себе денег на «черный день» — даже несмотря на высокий уровень готовности к этому. При этом финансовая грамотность, намерение экономить, и реальная практика зачастую расходятся весьма сильно.

3 минут

Согласно результатам опроса (в нём приняли участие 2032 человека в возрасте от 15 до 79 лет со всей Швейцарии), опубликованного недавно страховой группой Baloise и НИИ изучения общественного мнения YouGov Schweiz, 79% жителей страны считают денежные сбережения «важным» фактором личного благосостояния. Однако реально удалось откладывать средства лишь примерно каждому второму (47%).

Среди главных препятствий чаще всего назывались высокие фиксированные расходы (налоги, аренда, страховки, транспорт, связь). Почти каждый второй из тех, кто всё же смог откладывать деньги, накапливает только до 1 000 франков в месяц. Приоритетным мотивом респондентов является «чувство безопасности»: чаще всего они откладывают средства «на случай непредвиденных расходов».

Молодёжь до 30 лет значительно чаще, чем другие возрастные группы, копит на покупку собственного жилья. Среди других распространённых мотивов экономить фигурирует желание досрочного выхода на пенсию. Более половины опрошенных хотели бы уйти с работы раньше, но лишь 11% признались, что реально предпринимают шаги в этом направлении.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше За чертой бедности находится каждый 12-й житель Швейцарии Этот контент был опубликован на В наибольшей степени от бедности страдают одинокие люди, неполные семьи с маленькими детьми, безработные и лица с низким уровнем квалификации. Читать далее За чертой бедности находится каждый 12-й житель Швейцарии

Для трети респондентов ранняя пенсия представляется вообще недостижимой с финансовой точки зрения. Сегодня заявляют, что довольны своей текущей финансовой ситуацией, 57% жителей страны — это больше, чем число тех, кто смог накопить какие-то сбережения. Однако стоит респондентам начать оценивать будущее, как их взгляды становятся куда более пессимистичными: только 44% смотрят в будущее с полной уверенностью.

Больше всего людей беспокоят «лакуны в пенсионных накоплениях». Кроме того, многие считают себя недостаточно подготовленными «к будущим вызовам и угрозам», при этом 60% опрошенных оценивают свои знания в сфере финансов на уровне «не выше среднего». Поэтому большинство опрошенных выступает за то, чтобы финансовое образование начиналось уже в школе. В настоящее время, по данным указанного исследования, источниками финансовых знаний для жителей страны чаще всего являются семья, друзья или финансовые консультанты..

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch