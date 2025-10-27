Половина жителей Швейцарии имеет миграционную историю

По данным статистики 41% населения Швейцарии старше 15 лет имеют миграционное прошлое. Большинство из них родились за границей. Keystone-SDA

В 2024 году 41 процент населения Швейцарии в возрасте от 15 лет имел миграционное происхождение. Это около 3 млн человек. Таковы данные Федерального Ведомства статистики Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BFS).

Как уточняет BFS, по сравнению с предыдущим 2023 годом доля жителей страны с миграционным прошлым увеличилась на 1,1 процента. Около 80 процентов этой группы родились за границей и, следовательно, относятся к первому поколению мигрантов. Остальная пятая часть появилась на свет уже в Швейцарии и принадлежит ко второму поколению (secondos).

Согласно данным Статистического ведомства, 37 процентов людей с миграционным происхождением уже имеют швейцарское гражданство. Далее в этой группе следуют граждане Италии и Германии (по 9 процентов соответственно). Среди жителей страны, родившихся за пределами Швейцарии и достигших 15-летнего возраста, 40 процентов указали, что переехали в страну по семейным причинам, а 38 процентов — по профессиональным мотивам.

Как уточняет Федеральное статистическое ведомство (BFS) две трети из них нашли работу ещё до переезда в Швейцарию. В 7 процентах случаев причиной миграции стало ходатайство об убежище, а в 5 процентах — обучение.

