Швейцарские семьи уменьшаются в размерах

В Швейцарии женщины рожают всё меньше детей, и это прямо влияет на размер семей. Keystone-SDA

Согласно уточненным финальным данным Федерального статистического ведомства страны (BFS) за 2024 год, тенденция к сокращению рождаемости, наблюдаемая в Швейцарии уже много лет, сохраняется в прежнем масштабе. Особенно заметно снизилось число вторых и третьих рождений: -2,8% и -3,6% соответственно. Даже количество первенцев уменьшилось на 1,5%.

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Это означает, что в стране не столько становится меньше новых семей, сколько реже появляются в них вторые и последующие дети. Уже в апреле 2025 года, опираясь на предварительные данные, статистическое ведомство сообщало, что суммарный коэффициент рождаемости — то есть среднее число детей на одну женщину — достиг рекордно низкого уровня. Теперь этот показатель официально зафиксирован на отметке 1,29 ребёнка на женщину.

Это самый низкий уровень с начала наблюдений. Наряду с этим снижается и число браков. В 2024 году в Швейцарии было заключено около 36 800 браков — на 2,6% меньше, чем годом ранее. Если исключить годы пандемии (2020 и 2021 год), то получится минимальный показатель за период с 1981 года. Количество разводов, напротив, увеличилось на 3,6% и составило 16 100 случаев. Средняя продолжительность брака на момент развода в Швейцарии выросла до 15,8 лет.

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Таким образом, данные за 2024 год подтверждают: швейцарское общество меняется — семьи становятся менее многочисленными, степень стабильности брачных союзов снижается. Эти сдвиги отражают как новые демографические реалии, так и куда более глубокие социальные процессы, включая изменение представления людей о том, что такое брак, семья, родительство и личная автономия.

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