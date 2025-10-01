The Swiss voice in the world since 1935
Новости
Демография

В Люцерне гражданство будет стоить 500 франков?

Горсовет Люцерна предложил ввести единую фиксированную пошлину за услуги по оформлению гражданства.
Горсовет Люцерна предложил ввести единую фиксированную пошлину за услуги по оформлению гражданства. Keystone-SDA

Городской совет Люцерна (Luzerner Stadtrat) планирует ввести единый тариф натурализации: каждый претендент на получение гражданства этого города / общины, а значит и Швейцарии в целом, будет платить, причем за всё сразу, только 500 франков.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

В городе Люцерн (Luzern, кантон Люцерн) иностранцы, желающие получить швейцарский паспорт, в будущем смогут проходить процедуру натурализации с меньшими затратами. Городской совет (Luzerner Stadtrat) предложил ввести единую пошлину в размере 500 франков на каждое ходатайство.

Эта сумма заметно ниже нынешней, которая зависит от объёма административных процедур. Как сообщило правительство Люцерна, оно направил в парламент города (Grosser Stadtrat) предложение о внесении изменений в местный «Натурализационный регламент». Согласно этому законопроекту, фиксированная пошлина в 500 франков будет одинаковой для одиноких заявителей старше 25 лет, для супружеских пар и для семей.

Экспертный доклад прямо обвиняет швейцарскую систему натурализации в том, что она носит структурно дискриминационный характер.

Сегодня размер пошлины, взимаемой городом (уровень общины), определяется действующим кантональным законодательством. В среднем отдельные претенденты на паспорт платят около 1 900 франков, а пары — около 2 300 франков, и это только городская (общинная) часть процедуры. К этим суммам дополнительно прибавляются потом сборы кантона (субъекта федерации) и федерального центра.

По мнению Городского совета, столь высокие финансовые затраты могут отталкивать людей от идеи подать заявление на гражданство. В результате даже хорошо интегрированные иностранцы лишаются возможности участвовать в политической жизни города, кантона и в итоге всей страны.

Обработка заявлений действительно требует инвестиции значительных ресурсов, но, как говорит Горсовет, единая пошлина в 500 франков позволит в какой-то степени покрывать эти административные расходы, но при этом она будет «социально приемлемой». По расчётам правительства, из-за такого нововведения налоговые доходы города сократятся примерно на 270 тысяч франков в год. Этим предложением Горсовет реализует парламентскую инициативу, одобренную в феврале 2025 года.

Наша рассылка на тему демократии

Новости

