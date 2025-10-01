В Люцерне гражданство будет стоить 500 франков?
Городской совет Люцерна (Luzerner Stadtrat) планирует ввести единый тариф натурализации: каждый претендент на получение гражданства этого города / общины, а значит и Швейцарии в целом, будет платить, причем за всё сразу, только 500 франков.
В городе Люцерн (Luzern, кантон Люцерн) иностранцы, желающие получить швейцарский паспорт, в будущем смогут проходить процедуру натурализации с меньшими затратами. Городской совет (Luzerner Stadtrat) предложил ввести единую пошлину в размере 500 франков на каждое ходатайство.
Эта сумма заметно ниже нынешней, которая зависит от объёма административных процедур. Как сообщило правительство Люцерна, оно направил в парламент города (Grosser Stadtrat) предложение о внесении изменений в местный «Натурализационный регламент». Согласно этому законопроекту, фиксированная пошлина в 500 франков будет одинаковой для одиноких заявителей старше 25 лет, для супружеских пар и для семей.
Показать больше
Не учился в вузе — швейцарского паспорта не будет!
Сегодня размер пошлины, взимаемой городом (уровень общины), определяется действующим кантональным законодательством. В среднем отдельные претенденты на паспорт платят около 1 900 франков, а пары — около 2 300 франков, и это только городская (общинная) часть процедуры. К этим суммам дополнительно прибавляются потом сборы кантона (субъекта федерации) и федерального центра.
По мнению Городского совета, столь высокие финансовые затраты могут отталкивать людей от идеи подать заявление на гражданство. В результате даже хорошо интегрированные иностранцы лишаются возможности участвовать в политической жизни города, кантона и в итоге всей страны.
Обработка заявлений действительно требует инвестиции значительных ресурсов, но, как говорит Горсовет, единая пошлина в 500 франков позволит в какой-то степени покрывать эти административные расходы, но при этом она будет «социально приемлемой». По расчётам правительства, из-за такого нововведения налоговые доходы города сократятся примерно на 270 тысяч франков в год. Этим предложением Горсовет реализует парламентскую инициативу, одобренную в феврале 2025 года.
Показать больше
Наша рассылка на тему демократии
Показать больше
В Швейцарии люди сами решают, как им жить
Новости
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.