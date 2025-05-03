Западное иновещание под угрозой: умолкнут ли «вражеские голоса»?

Прекращение государственного финансирования «Радио Свобода / Радио Свободная Европа» ставит под угрозу один из самых надёжных источников информации на нескольких языках. 2025 год. Keystone

Авторитарные режимы последовательно наращивают своё присутствие в глобальном медиапространстве, в то время как демократические государства неуклонно сокращают финансирование международного общественного иновещания или даже вовсе отказываются от него. Почему? И что происходит?

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В условиях революции социальных СМИ и усиливающейся информационной конкуренции независимые журналистские ресурсы, работающие на зарубежную аудиторию, по-прежнему играют важнейшую роль стратегического характера — особенно такая информация важна в странах, где доступ к достоверной неподцензурной информации ограничен или вовсе блокируется.

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В середине марта Дональд Трамп распорядился заглушить голос Америки за рубежм и прекратить финансирование Международного агентства по глобальным медиа (U.S. Agency for Global Media, USAGM) — федеральной структуры, координирующей деятельность таких международных общественных СМИ, как «Голос Америки» (Voice of America), «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (RFE/RL) и «Радио Свободная Азия» (Radio Free Asia).

Это решение вызвало жесткое противодействие и стало предметом судебного разбирательства, направленного на предотвращение ликвидации этих медиа. В конце марта один из федеральных судей приостановил исполнение указа о закрытии нескольких редакций. А 23 апреля 2025 года другой судья обязал администрацию США восстановить часть ранее замороженных проектов в рамках USAGM.

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«С геополитической точки зрения это серьёзная ошибка. Соединённые Штаты добровольно отказываются от важнейшего инструмента влияния в борьбе за свободу слова». Так считает Тристан Маттеларт (Tristan Mattelart), профессор международных коммуникаций Университета Парижского Пантеона-Асса (Université Paris-Panthéon-Assas). Он подчёркивает, что такие медиа играют ключевую роль в странах, где свободное распространение информации ограничено авторитарными режимами.

Сокращения финансирования — новая реальность для международных служб иновещания

Финансовые ограничения в области международного общественного иновещания наблюдаются не только в США. По словам Колина Порлеццы (Colin Porlezza), директора Института журналистики Университета Италоязычной Швейцарии в Лугано (Università della Svizzera italiana, USI), в последние годы целый ряд либеральных демократий пересмотрел условия государственной поддержки служб своего иновещания за рубеж. Одним из наиболее показательных примеров стало заметное сокращение финансирования международной службы Британской вещательной корпорации (British Broadcasting Corporation, BBC).

Всемирная служба BBC остаётся одним из самых известных международных радиовещателей, работающим на 28 языках. 2025 год. Keystone

В течение последних 15 лет её бюджет урезался уже неоднократно. Последние меры, включающие и сокращение 130 рабочих мест, предусматривают экономию на сумму около 6 миллионов фунтов стерлингов (примерно 6,5 миллиона швейцарских франков). «Служба иновещания BBC World Service, даже несмотря на свои исторические заслуги в качестве инструмента британской „мягкой силы“, сегодня работает в условиях постоянного бюджетного давления», — подчёркивает Колин Порлецца. Сокращение ресурсов, направляемых на международное иновещание, имеет место и во Франции. За последние годы там соответствующий бюджет уменьшился на несколько миллионов евро.

«Пока в мире существуют диктатуры — международные общественные СМИ сферы иновещания будут сохранять свою востребованность»

По словам Колина Порлеццы, схожие тенденции можно наблюдать в Финляндии, Нидерландах, Бельгии и Словении. Не хочет отставать и Швейцария. В рамках актуального плана пересмотра федеральных бюджетных расходов правительство предлагает отказаться от своего ежегодного платежа в размере 19 мkz франков, который в настоящее время направляется на международные проекты Швейцарской общественной (негосударственной) телерадиовещательной корпорации (Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, SRG SSR). Эти средства обеспечивают работу нашего портала SWI swissinfo.ch, италоязычного сайта tvsvizzera.it, а также финансируют участие Швейцарии в международных медиапроектах, таких, как телеканалы 3sat (на немецком языке) и TV5MONDE (на французском).

Редкое исключение: Deutsche Welle

На этом фоне немецкое иновещание Deutsche Welle («Немецкая волна») остаётся едва ли не единственным исключением. Федеральное правительство Германии включило в бюджет на 2025 год дополнительное финансирование этого медиаконцерна в размере 15 миллионов (в пересчете на швейцарские франки). «Это скорее исключение, чем тенденция. В большинстве стран финансовое давление на международные службы иновещания лишь возрастает», — подчёркивает Колин Порлецца.

Ничего подобного авторитарным режимам не приходит даже в голову. Они прекрасно осознают роль целенаправленной информационной работы на иностранную аудиторию. «С начала 2000-х годов Россия, Китай и Иран последовательно инвестируют в развитие своего международного иновещания особенно на страны Африки и Латинской Америки», — поясняет Тристан Маттелар. Он упоминает российских информационных каналах RT и Sputnik, а также о многомиллиардных вложениях Китая в создание своих собственных глобальных информационных платформ.

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По словам эксперта, контраст между курсом западных демократий и медиаполитикой авторитарных стран очевиден: «Если в демократических странах общественные медиа вынуждены сражаться за свое выживание, то российские и китайские каналы пользуются активной государственной поддержкой». При этом, как подчёркивает Колин Порлецца, речь идёт не просто о росте числа вещательных платформ, а о смене логики их функционирования: «Во многих случаях мы наблюдаем формы прямого захвата медиапространства, когда редакции иновещания подчинены политическим целям, а не принципам журналистской независимости».

Исторический контекст и утрата доверия

По мнению Тристана Маттелара, проблемы западных иновещательных медиа начались задолго до нынешних потрясений. В США бюджеты «Голоса Америки» и «Радио Свободная Европа» систематически сокращались сразу начиная с момента завершения «холодной войны». Немного изменилась ситуация после терактов 11 сентября 2001 года, когда стала очевидна необходимость иметь иновещательные службы, нацеленные прежде всего на арабский мир.

После решения Дональда Трампа о пересмотре порядка финансовой поддержки Агентства по глобальным медиа США (U.S. Agency for Global Media) «Радио Свободная Азия» (Radio Free Asia) прекратило коротковолновое вещание на мандарин, тибетском и лаосском языках. Фото: 2025 год. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Профессор Академии журналистики и СМИ при Университете Невшателя (Université de Neuchâtel) Эндрю Роботэм (Andrew Robotham) добавляет: «Международное иновещание было краеугольным камнем информационной дипломатии 20 века, особенно в годы Второй мировой войны и в период конфронтации Востока и Запада в рамках так называемой холодной войны». Многие из этих вещательных служб появились на свет в качестве коротковолновых радиостанций — тогда это был единственный способ вещать за тысячи километров, преодолевая физические и политические границы.

Голос Швейцарии за рубежом

Одной из таких служб стала созданная 1 августа 1935 года, то есть уже скоро как ровно 90 лет назад, Швейцарская коротковолновая служба (Schweizerischer Kurzwellendienst), позже переименованная в Schweizer Radio International и затем — в SWI swissinfo.ch. Эти ресурсы должны были противодействовать пропаганде нацистской Германии и фашистской Италии. Историк Рафаэль Руппен Кута (Raphaël Ruppen Coutaz) в своей монографии «Голос Швейцарии за рубежом» («La Voix de la Suisse à l’étranger. Radio et relations culturelles internationales, 1932–1949», Editions Alphil) отмечает, что нейтральная позиция Швейцарии и высокий уровень доверия к её информации сделали это радио заметным и уважаемым источником информации в довоенной и послевоенной Европе.

Колин Порлецца подтверждает: «Это был один из немногих по-настоящему нейтральных голосов на континенте, где доминировали диктатуры. Он служил примером возможной альтернативы — свободного, неангажированного вещания». Сегодня, по мнению Эндрю Роботэма, роль журналистов в международной коммуникации постепенно сокращается, причиной чему является объективный процесс трансформации медиа. Государства всё чаще отдают предпочтение прямым каналам связи с зарубежной аудиторией посредством социальных сетей и своих собственных официальных ресурсов. «С одной стороны, это дешевле. С другой — исключает риск независимой критики», — отмечает он.

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В Швейцарии продвижением имиджа страны за рубежом занимается структура МИД Präsenz Schweiz. «С точки зрения властей такой способ коммуникации куда более эффективен: он полностью контролируем и его можно быстро адаптировать к задачам текущей внешней политики», — говорит Эндрю Роботэм. Однако он подчёркивает, что такая модель не заменяет журналистику, то есть критически ориентированную и независимую практику работы с информацией на основе современных норм и критериев, включая проверку фактов и освещение всех существующих точек зрения.

По словам Эндрю Роботэма, будущее международного общественного иновещания в западных странах сейчас находится под большим вопросом: «Едва удерживают свои позиции даже крупные национальные общественные медиа, что уж говорить о тех, кто работает на внешнюю аудиторию». Он полагает, что ситуация в США может стать тревожным сигналом и для других государств. «То, что сегодня происходит с американскими службами иновещания — это не исключение. Это предупреждение о том, что отказ от международной журналистики прямо ведёт к ослаблению демократии».

Тристан Маттелар настроен более оптимистично: «Иновещательные службы особенно важны именно в периоды политической напряжённости. В странах, где собственная журналистика последовательно демонтируются, они сохраняют свое значение в качества канала доступа к альтернативным точкам зрения». Он подчёркивает, что в условиях глобального соперничества между демократиями и авторитарными режимами миссия иновещательных служб не теряет своего значения: «Пока в мире существуют диктатуры — международные общественные СМИ сферы иновещания будут сохранять свою востребованность».

Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена, адаптирована для целевой аудитории, выверена и научно отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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