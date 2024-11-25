Ирландская поп-звезда Бэмби Таг против швейцарского Евровидения

Сценический образ ирландской поп-звезды Бэмби Таг (Бэмби Рэй Робинсон) был изображен на всех плакатах, агитировавших против «Евровидения», и можно предположить, что больше всего инициантов волновали даже не финансы, а вселенная Гарри Поттера. Keystone / Georgios Kefalas

Если процесс определения города-хозяина швейцарской версии европейского конкурса современной эстрадной песни был процессом невероятно медленным, то референдум, призванный заблокировать конкурс, который, как теперь известно, должен пройти в Базеле, был организован поразительно быстрыми темпами.

11 минут

Между выступлением швейцарского конкурсанта Немо в финале «Евровидения» весной 2024 года и окончанием голосования жюри и телезрителей прошло едва ли два часа, после чего всем стало ясно, что следующее крупнейшее в мире музыкальное событие пройдет в 2025 году в Швейцарии. Страна-победительница погрузилась в ликование, эйфория царила, впрочем, не только среди хардкорных фанатов «Евровидения». Но должно было пройти еще полгода, прежде чем перспектива швейцарского «Евровидения» окончательно стала реальностью. В чем дело?

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Швейцария известна своими референдумами, в этой стране царит прямая демократия, это значит, что любой закон, даже утвержденный парламентом, может стать предметом народного голосования. Так случилось и с «Евровидением». Решение городских властей выделить на проведение конкурса солидную сумму их средств налогоплательщиков было вынесено на голосование народа, необходимые подписи были собраны практически мгновенно и вот теперь стал ясен окончательный вердикт: граждане Базеля (именно граждане, а не жители) подавляющим большинством голосов высказались за проведение конкурса. Если быть совсем точным, то на референдуме 24 ноября 2024 года 66,6% избирателей кантона Базель-городской проголосовали выделение на проведение конкурса почти 35 миллионов швейцарских франков или 39,5 миллиона долларов.

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Если бы большинство проголосовало против, то общественное бюджетное финансирование конкурса стало бы невозможным и тогда главный организатор швейцарского конкурса, общественный (негосударственный) медиахолдинг SRG, автономным подразделением которого является и наш сайт швейцарского иновещания SWI swissinfo (в прошлом «Швейцарское международное радио»), мог бы тогда вообще исключить Базель из числа претендентов на право провести у себя это культурное мероприятие. Такого мнения, по меньшей мере, придерживалась газета Basler Zeitung BZ. В самом крайнем случае мог бы вмешаться Европейский вещательный союз (EBU, хозяин конкурса) и вообще лишить Швейцарию права на проведение «Евровидения-2025».

Расколотый Базель

Город Базель, в отличие от Цюриха, Берна и Женевы, также претендовавших на проведение конкурса, является отдельным самостоятельным кантоном / штатом (суверенным субъектом федерации). Раньше Базель был единым кантоном, но потом он по политически-конфессиональным причинам в 1830 году разделился на два кантона: городской и сельский. В городе существовало тогда олигархическое правительство, сельское население практически не участвовало в процессах принятия политических решений, требование политического равенства для сельского населения было городом отвергнуто. Такова, если коротко, причина раскола, который привел даже к небольшой гражданской войне локального характера.

Железнодорожный вокзал Базеля с пешеходным мостом Bahnhof-Passerelle и высоткой Meret Oppenheim Hochhaus, кантон Базель-городской, Швейцария. Keystone / Georgios Kefalas

Сегодня Базель-сельский отличается политическим консерватизмом, тогда как Базель-городской находится в руках красно-зелёных сил. Примерно такая же ситуация складывается в Берне: село там консервативно, город «прогрессивен», вот только кантон Берн не расколот, а Базель раскололся. Поэтому консервативные силы в Берне с куда более высокой степенью вероятности заблокировали бы общественное финансирование «Евровидения». В Базеле же консерваторы выделены в отдельный кантон, поэтому «прогрессивный» Базель-городской с легкостью отверг попытку организаторов референдума лишить конкурс бюджетного финансирования. Так что ясно, что референдум против проведения «Евровидения 2025» в Берне имел бы больше шансов на успех, чем в Базеле. Но, наверное, Базель и выбирали в качестве места проведения «Евровидения-2025» как раз с учетом и возможного референдума. Так что утверждать точно, что в Швейцарии конкурс пройдет в Базеле, можно только сейчас, после 24 ноября.

Только не в Швейцарии…

Для сравнения: о том, что конкурс 2024 года примет у себя Мальмё, было известно уже в июле 2023 года. Но жернова прямой демократии в Швейцарии мелят медленно, хотя и верно. Поэтому организаторам референдума против бюджетного финансирования конкурса понадобилось проявить настоящие чудеса оперативности. Краткая хронология событий такова. Депутаты городского парламента Базеля одобрили выделение кредита в почти 35 млн 11 сентября 2024 года. Начиная парламентские дебаты на эту тему Жоэль Тюринг (Joël Thüring), глава финансового ведомства кантона и кантональный парламентарий от правой Швейцарской народной партии (SVP), саркастически воскликнул: «Базель, 12 баллов. Давайте радоваться!»

Но если кто точно радуется, так это влалельцы отелей:

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В итоге «против» проголосовали только четыре депутата. И любой другой стране это был бы хэппи энд. Но только не в Швейцарии с ее прямой демократией. Представители осколочной клерикальной партии «Федеральный демократический союз» (EDU) решили сражаться до конца. Её представители съехались со всей страны в Базель, с тем чтобы собрать необходимые 2 000 подписей граждан. И таковые нашлись, и это в красно-зеленом бастионе! Всего шесть недель спустя, 28 октября 2024 года, иницианты представили около 4 200 подписей, а уже к 4 ноября все избиратели в Базеле получили на дом бюллетени к голосованию 24 ноября, среди которых были и бюллетени для голосования по вопросу финансирования «Евровидения», включая целых пять страниц разъяснений, мнений и рекомендаций по голосованию от противников и сторонников финансирования конкурса за счет средств налогоплательщиков.

Как такое стало возможным за столь короткое время?

«Обычная памятка избирателю, знаменитая „красная брошюрка“, и все бюллетени были заранее напечатаны в двух вариантах, как с вопросом о Евровидении, так и без него», — объяснил официальный пресс-секретарь правительства кантона Базель-городской Марко Грайнер (Marco Greiner), отвечая на вопрос портала SWI. И когда стало ясно, что подписи оформлены корректно и референдум состоится, избирателям были разосланы бюллетени и брошюры с вопросом о «Евровидении». Это и объясняет, каким образом противники и сторонники успели изложить свои аргументы в обязательной «памятке избирателя» даже несмотря на такие сжатые сроки.

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Среди сторонников было базельское правительство. Оно выступало за проведение в городе конкурса из-за его «значительной добавленной стоимости как в финансовом смысле, так и в части международного внимания к городу и продвижения его имиджа за рубежом». Оно также упирало на то, что «это будет фестиваль всеобщей толерантности». Аргументы противников общественного финансирования конкурса были по сути теми же аргументами, только с противоположным знаком. Они говорили о «пустой трате денег» и предупреждали, что мероприятие приведет к «удару по имиджу Базеля», ссылаясь на антиизраильские протесты в Мальмё и на непристойное поведение других делегаций «Евровидения» по отношению к израильской певице Эден Голан.

«Мы не хотим предоставлять площадку нашего города конкурсу „Евровидение“, который не предпринимает достаточных мер для того, чтобы исключить подобные антисемитские эксцессы». Кроме того, они осуждали «двойные стандарты», имея в виду тот факт, что около десяти лет назад группе от христианской евангелической «Армии спасения», представлявшей Швейцарию, не разрешили участвовать в конкурсе под именем Salvation Army. «В то время как оккультные и сатанинские выступления, вроде того, что устроила „Бэмби Таг“, вполне терпимы и даже приветствуются». Справедливости ради стоит отметить, что в отличие от «Армии спасения» Бэмби Таг уже была состоявшаяся поп-звезда и, насколько нам известно, она не представляет какой-либо оккультной организации.

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В песне Бэмби Таг на «Евровидении 2024» и в самом деле использовались «магические формулировки» из фентезийного мира Гарри Поттера, такие как Avada Kedavra, I speak to destroy. Это заклинание, напомним, относится к трём запрещенным Министерством магии заклинаниям, любое его применение к человеку влечет за собой пожизненное заключение в Азкабане, потому что после его применения всякое живое существо умирает. Однако образ поп-звезды Бэмби Таг (Бэмби Рэй Робинсон) был изображен на всех плакатах, агитировавших против «Евровидения», и можно предположить, что больше всего инициантов волновали даже не финансы, а именно вселенная Гарри Поттера, при том, что денег в Базеле много и от этих 35 млн город отнюдь не разоритсяВнешняя ссылка.

Подробнее о том, как происходил сбор подписей под референдумом, читайте по ссылке ниже.

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Политолог Марк Бюльманн (Marc Bühlmann), профессор Университета Берна и директор политологического портала Année Politique Suisse, говорит, что никто не запрещает в Швейцарии концентрировать политические усилия со всей страны в одном регионе.

«Нет ничего необычного и в том, что вопросы, представляющие интерес для всей страны, выносятся на голосование на локальном уровне. Общенациональные вопросы (минимальная заработная плата, прозрачность процессов финансирования партий), регулярно „тестируются“ в регионах (кантонах). Этот процесс часто координируется общенациональными партийными структурами через свои региональные / кантональные партячейки. В данном случае никакого „политического туризма“ не было, все подписи были собраны гражданами Базеля.

Так что по факту инициатором голосования в значительной степени является именно граждане кантона. И это единственный фактор, который играет решающую роль в решении вопроса о том, может ли данный сюжет быть вынесен на голосование или нет. В данном случае пришлыми со стороны были только формальные организаторы референдума. Допустимо ли это с точки зрения теории демократического участия людей в принятии важных политических решений? Все зависит от толкования буквы и духа этой теории. Если же исходить из того, что при демократии действует принцип „чем больше дебатов, тем лучше“, то можно даже сказать, что хорошо, когда в каком-то локальном сюжете участвуют в том числе и люди со стороны», — резюмирует Марк Бюльманн.

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Неизвестно, правда, знают ли сами Bambie Thug и её фанаты в Ирландии и по всей Европе, что их поп-идол стал лицом религиозно-мотивированной политической кампании в Швейцарии? Но, как бы то ни было, теперь ясно, что большинства граждан Базеля «на лицо ужасная, но добрая внутри» поп-звезда не испугала.

Немецкоязычная оригинальная версия текста вышла под редакцией Янниса Мавриса, адаптировано с немецкого на английский Джулией Бассам/ac, оригинальная русскоязычная версия подготовлена и адаптирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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