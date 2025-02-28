Клятва или присяга: как в Швейцарии политики вступают в должность

Каждый избранный член правительства Швейцарии либо дает клятву, либо приносит присягу, сопровождая этот акт соответствующим жестом — поднятием руки или прикладыванием ее к сердцу. Keystone / Peter Klaunzer

Каждый избранный член правительства Швейцарии либо дает клятву, либо приносит присягу, сопровождая этот акт соответствующим жестом — поднятием руки или прикладыванием ее к сердцу. Кто из них и почему принимает присягу? Кто выберает клятву?

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Уже скоро 12 марта 2025 года в состав Федерального совета от партии «Центр» будет избран либо Мартин Пфистер (Martin Pfister), либо Маркус Риттер (Markus Ritter). Вступая в должность, каждый федеральный советник должен выбрать между двумя формулами — клятвой или присягой. Это личное решение каждого политика.

Формулы клятвы и присяги

Избранный член правительства имеет два варианта:

Клятва (Eidesformel):

«Я клянусь (Ich schwöre) перед Всемогущим Богом соблюдать Конституцию и законы и добросовестно выполнять мои обязанности на своей должности».

Присяга (Gelübdeformel):

«Я присягаю (Ich gelobe) соблюдать Конституцию и законы и добросовестно выполнять мои обязанности на своей должности».

Те, кто выбирает клятву (Eid), поднимают вверх правую руку с тремя выставленными пальцами. Те, кто предпочитает присягу (Gelübde), кладут правую руку на область сердца. В последние годы вновь избранные федеральные советники от левых партий чаще выбирают присягу, тогда как представители правоцентристского лагеря, как правило, прибегают к формуле клятвы.

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Как менялись формулы присяги и клятвы?

С 2003 года избранные федеральные советники приносят присягу или дают клятву в сокращенном варианте, обязуясь соблюдать Конституцию и законы страны, а также добросовестно исполнять свои обязанности.

С 1848 по 2003 год использоваласьВнешняя ссылка значительно более развернутая формула:

«Клянусь перед Всемогущим Богом верой и правдой соблюдать Конституцию и законы Конфедерации, сохранять единство, силу и честь швейцарской нации, защищать и оберегать независимость Отечества, свободу и права народа и его граждан и вообще добросовестно исполнять все возложенные на меня обязанности и да поможет мне Бог!»

Эта формула клятвы была закреплена в декрете Федерального собрания Швейцарии в 1848 году, но уже в 1875 году стало возможным заменять ее присягой.

Согласно легенде, история Швейцарии началась с «клятвы» на Лугу Рютли. Да и само название страны в переводе с немецкого оригинала звучит как «Швейцарское Клятвенное Товарищество / Содружество». На фото: 1950-е годы, театральная постановка на тему «Клятвы на лугу Рютли». Keystone

Клятва и присяга в других странах

Во многих странах политики также дают клятву или приносят присягу при вступлении в должность.

Германия

Федеральный президент и Федеральный канцлер приносят присягу перед членами Бундестага и Бундесрата:

«Клянусь, что буду посвящать свои силы благосостоянию немецкого народа, увеличивать его пользу, отвращать от него вред, поддерживать и защищать Основной закон и союзные законы, добросовестно исполнять свои обязанности и поступать справедливо по отношению ко всем. Да поможет мне Бог».

Эта присяга может быть принесена и без религиозной формулы в финале.

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Лихтенштейн

Глава правительства приносит присягу Правящему Князю:

«Я клянусь в верности Правящему Князю, в повиновении законам и соблюдении Конституции».

Австрия

Глава правительства приносит следующую присягу:

«Я клянусь, что буду верно соблюдать Конституцию и все законы Республики и выполнять свой долг в меру своих знаний и убеждений».

Присяга должна быть подтверждена рукопожатием и подписью.

Франция

Во Франции, в отличие от других стран, вновь избранный президент не обязан приносить присягу.

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