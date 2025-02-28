Клятва или присяга: как в Швейцарии политики вступают в должность
Каждый избранный член правительства Швейцарии либо дает клятву, либо приносит присягу, сопровождая этот акт соответствующим жестом — поднятием руки или прикладыванием ее к сердцу. Кто из них и почему принимает присягу? Кто выберает клятву?
Уже скоро 12 марта 2025 года в состав Федерального совета от партии «Центр» будет избран либо Мартин Пфистер (Martin Pfister), либо Маркус Риттер (Markus Ritter). Вступая в должность, каждый федеральный советник должен выбрать между двумя формулами — клятвой или присягой. Это личное решение каждого политика.
Формулы клятвы и присяги
Избранный член правительства имеет два варианта:
Клятва (Eidesformel):
«Я клянусь (Ich schwöre) перед Всемогущим Богом соблюдать Конституцию и законы и добросовестно выполнять мои обязанности на своей должности».
Присяга (Gelübdeformel):
«Я присягаю (Ich gelobe) соблюдать Конституцию и законы и добросовестно выполнять мои обязанности на своей должности».
Те, кто выбирает клятву (Eid), поднимают вверх правую руку с тремя выставленными пальцами. Те, кто предпочитает присягу (Gelübde), кладут правую руку на область сердца. В последние годы вновь избранные федеральные советники от левых партий чаще выбирают присягу, тогда как представители правоцентристского лагеря, как правило, прибегают к формуле клятвы.
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Как менялись формулы присяги и клятвы?
С 2003 года избранные федеральные советники приносят присягу или дают клятву в сокращенном варианте, обязуясь соблюдать Конституцию и законы страны, а также добросовестно исполнять свои обязанности.
С 1848 по 2003 год использоваласьВнешняя ссылка значительно более развернутая формула:
«Клянусь перед Всемогущим Богом верой и правдой соблюдать Конституцию и законы Конфедерации, сохранять единство, силу и честь швейцарской нации, защищать и оберегать независимость Отечества, свободу и права народа и его граждан и вообще добросовестно исполнять все возложенные на меня обязанности и да поможет мне Бог!»
Эта формула клятвы была закреплена в декрете Федерального собрания Швейцарии в 1848 году, но уже в 1875 году стало возможным заменять ее присягой.
Клятва и присяга в других странах
Во многих странах политики также дают клятву или приносят присягу при вступлении в должность.
Германия
Федеральный президент и Федеральный канцлер приносят присягу перед членами Бундестага и Бундесрата:
«Клянусь, что буду посвящать свои силы благосостоянию немецкого народа, увеличивать его пользу, отвращать от него вред, поддерживать и защищать Основной закон и союзные законы, добросовестно исполнять свои обязанности и поступать справедливо по отношению ко всем. Да поможет мне Бог».
Эта присяга может быть принесена и без религиозной формулы в финале.
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Лихтенштейн
Глава правительства приносит присягу Правящему Князю:
«Я клянусь в верности Правящему Князю, в повиновении законам и соблюдении Конституции».
Австрия
Глава правительства приносит следующую присягу:
«Я клянусь, что буду верно соблюдать Конституцию и все законы Республики и выполнять свой долг в меру своих знаний и убеждений».
Присяга должна быть подтверждена рукопожатием и подписью.
Франция
Во Франции, в отличие от других стран, вновь избранный президент не обязан приносить присягу.
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