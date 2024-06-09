Региональные референдумы в Швейцарии 9 июня 2024 года.

Основные результаты голосований на региональных референдумах в Швейцарии: парковка во Фрибуре, новый квартал в Берне, права иностранцев в Женеве, налоги в Тичино и многое другое. Keystone - Ats / Ti-Press

Основные результаты голосований на региональных референдумах в Швейцарии: парковка во Фрибуре, новый квартал в Берне, права иностранцев в Женеве, налоги в Тичино и многое другое.

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Кантон Шаффхаузен. На повестке дня стояла законодательная норма, которая, по сути, обязывала бы всех владельцев личных домов устанавливать на своих крышах солнечные батареи. Проект отвергнут (60,6% голосов «против»).

Кантон Базель-сельский. Должна ли к 2030 году доля возобновляемых источников энергии в общем объеме потребления энергии в кантоне быть увеличена как минимум до 70 процентов? На этот вопрос должны были дать ответ граждане кантона. Ответ оказался позитивным (54% голосов «за»).

Кантон Ааргау. Кантон Аргау предложил внести в свою конституцию специальный «климатический параграф», обязывающий общины и муниципальные образования участвовать в мерах по защите климата. Народ одобрил это предложение (56,9% голосов «за»)

Кантон Аргау предложил внести в свою конституцию специальный «климатический параграф». Keystone / Urs Flueeler

Кантон Цюрих. Город Винтертур проголосовал по двум климатическим инициативам, которые требуют увеличить площадь зеленых насаждений в городе. Обе инициативы были отвергнуты, зато народ одобрил контрпредложения к ним. А сам город Цюрих проголосовал по инициативе, которая предлагает к 2035 году построить в городе дополнительно 2 000 доступных по цене квартир для пожилых людей и одобрил ее 91% голосов.

Кантон Цуг. Этот кантон голосовал по предложению создать непрерывную сеть велодорожек, а также по предложению обязать политические партии раскрывать все источники своего финансирования. Первое предложение отвергнуто (59,5%), второе предложение будет вынесено на референдум еще раз (при подсчете голосов были допущены ошибки и учтены недействительные голоса).

Кантон Фрибур. Город Фрибург проголосовал по инициативе, предлагающей сделать в городе парковку бесплатной в течение первого часа, и одобрил ее (57,6% голосов). Второй вопрос был: сколько центров неотложной медицинской помощи требуется кантону Фрибур? Большинством в 62% голосов была отвергнута инициатива, требовавшая обустройство дополнительных центров такого рода.

Город Фрибург проголосовал по инициативе, предлагающей сделать в городе парковку бесплатной в течение первого часа. Keystone / Alessandro Della Valle

Кантон Берн. На западе города Берн планируется построить новый жилой и деловой квартал. Город намерен вложить в этом районе в реализацию данного проекта 180 миллионов франков. Народ поддержал этот проект (80,2% голосов).

Кантон Швиц. Граждане кантона ответили на вопрос о том, следует ли в обязательном порядке вести «живые» трансляции дебатов в кантональном парламенте. Ответ оказался позитивным (51,9%).

Кантон Женева. Избиратели в Женеве голосовали по поводу введения в конституцию положения о запрете публичного демонстрирования «символов ненависти», к которым относится и свастика, и одобрили данное предложение (84,7% голосов «за»).

Три других вопроса касались правовых основ эвтаназии (отвергнуто, 76,6%), частных детских яслей (либерализация порядка и условий работы, отвергнуто 56,9% голосов) и предложения о расширении каталога политических прав, находящихся в распоряжении постоянно проживающих в кантоне граждан иностранных государств (также отвергнуто, 60,9% голосов «против»).

Женева отвергла предложение о расширении каталога политических прав, находящихся в распоряжении постоянно проживающих в кантоне граждан иностранных государств. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Цель этой поправки к конституции кантона Женева заключалась в том, чтобы предоставить иностранцам, живущим в Женеве и прожившим в целом в Швейцарии не менее восьми лет, полный каталог политических прав на муниципальном и кантональном уровне. Иностранцы получили бы право выставлять свои кандидатуры на выборах на муниципальном уровне в дополнение к нынешнему пассивному избирательному праву (только голосование), а также право голосовать и выставлять свои кандидатуры на выборах на кантональном уровне (впервые в Швейцарии).

В пользу такой поправки выступали левые партии, профсоюзы и общественные ассоциации активистов как правило крайне левого толка, считая, что тем самым можно было бы «укрепить демократию» в кантоне, в котором иностранцы составляют более 40% постоянного населения. Эту точку зрения разделяло и большинство в кантональном правительстве. Инициатива была представлена без контрпредложений.

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Для правых сил партий право голосовать можно получить только по итогам успешного процесса натурализации (получения гражданства). Эти силы выступили, поэтому, против данной инициативы, инициаторы же этих поправок утверждали, что натурализация в Швейцарии в последние годы стала куда более сложной, исключающей порой из числа потенциальных новых граждан даже тех, кто родился в Швейцарии.

В Швейцарии пока только кантоны Невшатель и Юра предоставляют иностранцам право голосовать на кантональном уровне (пассивное избирательное право), но выставлять свои кандидатуры на выборах (активное право) они не могут. В этих двух кантонах, а также в кантонах Во и Фрибур, иностранцы имеют право не только голосовать, но и выдвигать свои кандидатуры на выборах муниципального уровня. В Женеве иностранные граждане обладают правом голоса на муниципальном уровне с 2005 года.

Кантон Тичино. Здесь прошло голосование по поправкам к налоговому законодательству, одна из которых предусматривала облегчение налогового бремени для групп населения с самыми высокими доходами. Народ одобрил эти поправки (56,9% голосов «за»).

Результаты федерального референдума по ссылке в нашем досье:

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