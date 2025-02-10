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Левый паб Brasserie Lorraine попал под суд за дискриминацию белых людей

Лево-альтернативный паб Brasserie Lorraine в Берне судится по делу о расовой дискриминации.
Лево-альтернативный паб Brasserie Lorraine в Берне судится по делу о расовой дискриминации. Keystone-SDA

Левый паб Brasserie Lorraine в Берне судится по делу о расовой дискриминации белых людей. Соответствующую исковую жалобу подали представители молодежной секции правой Швейцарской народной партии (SVP).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Лево-альтернативный паб-ресторан и культурный центр Brasserie Lorraine в Берне оказался в центре судебного разбирательства. Региональный суд Берна рассматривает в настоящее время обвинение в «расовой дискриминации белых людей». Соответствующую жалобу подали представители молодежной секции правой Швейцарской народной партии (SVP). Заведение оспаривает наложенный на него штраф в размере 3 000 швейцарских франков.

Причина конфликта? В июле 2022 года в Brasserie Lorraine должен был состояться концерт бернской регги-группы Lauwarm. Однако некоторые посетители возмутились тем, что белые участники коллектива носили африканскую одежду и дреды. Они сочли это проявлением «культурной апроприации» и выразили свое недовольство организаторам. В результате концерт был остановлен. Соответствующую жалобу на это решение подали представители молодежной секции правой Швейцарской народной партии (SVP).

Вспомнить, о чём суд да дело, можно в материале ниже.

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Прокуратура также усмотрела в решении остановить концерт нарушение принципа равноправия, поскольку права определенной группы людей были, по ее мнению, тем самым ограничены. Кроме того, владельцам заведения вменяется попытка скрыть обстоятельства инцидента от властей. Обвинение не считает, что действия паба были умышленными, но настаивает на необходимости наказания.

Защита требует оправдательного приговора. По словам адвоката, решение о прекращении концерта было коллективным и принято совместно с группой Lauwarm, а сам паб сознательно не преследовал цели дискриминировать кого-либо по расовому признаку. Защита критикует ход расследования и считает штраф политически мотивированным решением.

Вокалист группы Lauwarm заявил, что группа была готова продолжить выступление. Но в итоге группа предоставила организаторам и хозяевам паба право самим принять окончательное решение. Шесть представителей кооператива, владеющего Brasserie Lorraine, отказались давать показания. Представитель заведения выразил сожаление по поводу случившегося, отметив, что ситуация требует осмысления, но судебное разбирательство — не лучшая площадка для этого. Вердикт суда ожидается 17 февраля.

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