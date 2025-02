Linke Berner Beiz vor Gericht wegen Rassendiskriminierung

Keystone-SDA

Ein linksalternatives Szenelokal kämpft seit heute Montag in Bern gegen eine Busse wegen Rassendiskriminierung. Angezeigt wurde die Brasserie Lorraine von der Jungen SVP.

1 Minute

(Keystone-SDA) Hintergrund ist ein Vorfall im Juli 2022. Ein Konzert der Berner Reggae-Band Lauwarm wurde abgebrochen, weil einige Gäste die afrikanische Kleidung und die Rastalocken von weissen Bandmitgliedern als kulturelle Aneignung empfunden hatten.

Die Junge SVP sah im Konzertabbruch einen Fall von «Rassismus gegen Weisse» und erwirkte einen Strafbefehl der Berner Staatsanwaltschaft. Die Brasserie Lorraine wurde mit einer Busse von 3000 Franken bestraft.

Das Lokal erhob Einsprache, weshalb der Fall nun öffentlich verhandelt wird. Das Regionalgericht in Bern will sein Urteil am kommenden Montag verkünden.