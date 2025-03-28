Может ли Швейцария тоже выйти из Парижского соглашения?

Горный гид-проводник в пещере, образовавшейся в Швейцарии в кантоне Вале в результате таяния глетчера Зиналь (Zinalgletscher) недалеко от Церматта, ноябрь 2021 года. Keystone / Valentin Flauraud

После решения США выйти из Парижского климатического соглашения крупнейшая политическая партия Швейцарии, Швейцарская народная партия (SVP / UDC), выдвинула аналогичное требование.

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Через несколько часов после вступления в должность 20 января 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США — второго по величине эмитента парниковых газов в мире — из Парижского соглашения по климату. Это уже второй случай выхода этой страны из данного договора: первый раз процедура была инициирована во время первого президентского срока Трампа. Полный процесс выхода займет около года.

Швейцарская народная партия следует за Трампом?

После того как на референдуме 9 февраля 2025 года швейцарские избиратели подавляющим большинством голосов отвергли народную законодательную инициативу «Об экологической ответственности экономики», Швейцарская народная партия (SVP / UDC) выступила с заявлением, в котором приветствовала этот результат. Затем она потребовала, чтобы Швейцария также вышла из Парижского соглашения.

В интервью швейцарскому общественному франкоязычному телеканалу RTS президент партии Марсель Деттлинг (Marcel Dettling) заявил, что это требование «не является провокацией» и что федеральное правительство вполне может принять такое решение самостоятельно. «Швейцария ратифицировала это соглашение, не спрашивая ни парламент, ни народ. Значит, правительство вполне может выйти из него без дополнительных процедур», — сказал он.

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Пресс-секретарь Швейцарской народной партии подтвердил порталу SWI swissinfo.ch, что партия намерена внести в парламент соответствующее предложение. Реагируя на эти заявления, депутат федерального парламента от правоцентристской Партии «Либералы» (FDP) Симона де Монмоллин (Simone de Montmollin) заявила телеканалу RTS: «Мы должны объединиться и твёрдо выступить в пользу Парижского соглашения. Оно важно не только для нас в Швейцарии, но и для всего мира. Мы не собираемся ставить его под сомнение».

Позиция федерального правительства

Несмотря на то, что министр энергетики и окружающей среды Альберт Рёшти представляет как раз Швейцарскую народную партию, он, будучи министром федерального правительства, отверг предложение своей партии о выходе из Парижского соглашения. «Результаты голосования 9 февраля 2025 года не следует трактовать как отказ от защиты окружающей среды», — заявил он журналистам, напомнив, что в июне 2023 года 60% избирателей поддержали новый закон о климате и инновациях.

Этот закон был призван ускорить переход страны от использования ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, с тем чтобы достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов уже к 2050 году. «Швейцарцы однозначно одобрили закон о климате и инновациях. Таким образом, страна взяла на себя обязательства по выполнению целей Парижского соглашения», — пояснил Альберт Рёшти в интервью порталу Nau.ch.

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В интервью телеканалу RTS он также отметил: «Я не говорю, что моя партия не права. Это её законное требование, и, разумеется, она может обратиться в парламент с предложением обсудить целесообразность выхода Швейцарии из Парижского соглашения. Но моя обязанность в качестве министра — исполнять решения, принятые народом. Одно из них — курс на декарбонизацию экономики и общества».

Есть ли у Швейцарии юридическое право выйти из Парижского соглашения?

Согласно Статье 28 Парижского соглашения любое государство может выйти из договора спустя три года после его ратификации. Для Швейцарии это стало возможным начиная с 7 октября 2020 года. Однако, вопреки заявлениям Марселя Деттлинга, эксперты утверждают, что федеральное правительство не может просто так единолично выйти из соглашения.

«Парижское соглашение было ратифицировано Федеральным советом (кабмином) только после его одобрения парламентом, это было в 2017 году. Следовательно, Федеральный совет не может выйти из соглашения в единоличном порядке. Для этого требуется по меньшей мере одобрение федерального парламента», — пояснил в интервью SWI swissinfo.ch профессор конституционного и международного права Бернского университета Йорг Кюнцли (Jörg Künzli).

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Кроме того, по его словам, Парижское соглашение могло быть оспорено на референдуме в течение 100 дней после его подписания, но такой референдум не был инициирован, что власти законно трактуют как «неявное одобрение» соглашения народом. Независимо от того, будет ли инициатива выхода исходить от правительства или парламента, окончательное решение должно быть принято парламентом в форме федерального закона, который, в свою очередь, подлежит референдуму. Таковы разъяснения представителя Федерального ведомства по охране окружающей среды (BAFU) Робина Поэлла (Robin Poëll).

Планируют ли другие страны выйти из Парижского соглашения?

С момента его подписания в 2015 году ни одна страна, кроме США, не выходила из Парижского соглашения (в нём участвуют 194 государства и Европейский союз). Однако правительство Аргентины во главе с Хавьером Милеем, о чём сообщает Financial Times, сейчас тоже рассматривает возможность выхода. В 2024 году Аргентина уже отказалась участвовать в переговорах на климатическом саммите COP29, заявив, что она в настоящий момент пересматривает свои международные обязательства в сфере защиты окружающей среды.

Кроме того, под сомнение эффективность Парижского соглашения ставят и в Индонезии — одной из крупнейших стран-эмитентов парниковых газов. «Если США — второй по величине загрязнитель после Китая — отказываются соблюдать нормы соглашения, то почему Индонезия должна их придерживаться?» — заявил в январе 2025 года в Джакарте специальный посланник президента Индонезии по энергетике и окружающей среде Хашим Джоджохадикусумо.

Почему Трамп вышел из Парижского соглашения?

Главная цель Парижского соглашения — ограничить глобальное потепление показетелем в 1,5 °C в пересчёте на период с начала индустриальной эпохи (1800 год) или же, если это невозможно, удержать его на уровне ниже 2 °C. В своём указе о выходе из него Дональд Трамп заявил, что это соглашение «не отражает ценностей США» и что оно «направляет деньги американских налогоплательщиков в страны, которые не заслуживают никакой финансовой помощи».

Он также подчеркнул, что США вполне могут достигать своих экологических целей и без участия в международных соглашениях. Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил заявил в ответ, что дверь в Парижское соглашение остаётся открытой, и мы готовы к конструктивному взаимодействию с любой страной. По его словам, за 10 лет, прошедших с момента подписания Парижского соглашения, мир стал более разобщённым, но климатические переговоры всё ещё остаются редким примером действенного международного сотрудничества.

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