Швейцария и секреты долголетия: традиции и технологии

Как Швейцария, маленькое альпийское государство, превратилась в один из мировых центров технологий омоложения?

2 минут
Селин Штегмюллер , Джессика Дэвис Плюсс , Карло Пизани

Сегодня культ долголетия буквально заполонил социальные сети. Стартапы привлекают миллиардные инвестиции, «биохакеры» внимательно следят за изменениями своих биомаркеров, специализированные клиники множатся по всему миру, обещая продлить жизнь и предлагая методы и рецепты, которые должны помочь сохранить красоту, молодость и силу.

Внешний контент

Но поиск «рецепта вечной молодости» имеет куда более глубокие корни. Люди веками искали «молодильные средства» в целебных источниках (в сказках нужно было непременно искупаться в трёх котлах с водой), в тайных знаниях алхимиков и даже пытались заключать сделки с нечистой силой. Знаменитый «Фонтан молодости» на картине Лукаса Кранаха Старшего (Lucas Cranach der Ältere) вполне мог быть навеян образом швейцарского бальнеологического курорта.

Действительно ли погружение в бассейн, чтобы выйти из него помолодевшим — как на картине Лукаса Кранаха Старшего «Источник молодости» — работало?
«Фонтан молодости» (Der Jungbrunnen), Лукас Кранах Старший (Lucas Cranach der Ältere), 1556 год, Картинная галерея (Gemäldegalerie), Берлин. Public domain

Так или иначе, Швейцария и в наши дни остаётся страной, куда едут в поисках секретов долгой и здоровой жизни. Как маленькое альпийское государство превратилось в один из мировых центров технологий омоложения? Каким образом на смену термальным ваннам пришли высокие технологии и инновационные методы продления активного долголетия?

В поисках ответов мы отправились в путешествие по стране, чтобы узнать, что в наши дни стало с её овеянными легендами «омолаживающими» источниками и почему Швейцария до сих пор так притягивает тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни.

Универсальный «секрет неувядающей молодости» пока еще не раскрыт, но Альпийская республика давно стала одним из мировых центров рынка препаратов, терапий и устройств, которые, по заявлениям компаний-производителей, замедляют старение и помогают жить дольше и дольше оставаться здоровыми.

Инновации в здравоохранении

На пути к долголетию: новые технологии, старые советы и личный выбор

Этот контент был опубликован на Швейцарские клиники предлагают платежеспособным пациентам процедуры, которые, по их мнению, замедляют старение. Но стоят ли они затраченных денег?

Читать далее На пути к долголетию: новые технологии, старые советы и личный выбор
