Швейцария и секреты долголетия: традиции и технологии

Как Швейцария, маленькое альпийское государство, превратилась в один из мировых центров технологий омоложения?

Сегодня культ долголетия буквально заполонил социальные сети. Стартапы привлекают миллиардные инвестиции, «биохакеры» внимательно следят за изменениями своих биомаркеров, специализированные клиники множатся по всему миру, обещая продлить жизнь и предлагая методы и рецепты, которые должны помочь сохранить красоту, молодость и силу.

Но поиск «рецепта вечной молодости» имеет куда более глубокие корни. Люди веками искали «молодильные средства» в целебных источниках (в сказках нужно было непременно искупаться в трёх котлах с водой), в тайных знаниях алхимиков и даже пытались заключать сделки с нечистой силой. Знаменитый «Фонтан молодости» на картине Лукаса Кранаха Старшего (Lucas Cranach der Ältere) вполне мог быть навеян образом швейцарского бальнеологического курорта.

«Фонтан молодости» (Der Jungbrunnen), Лукас Кранах Старший (Lucas Cranach der Ältere), 1556 год, Картинная галерея (Gemäldegalerie), Берлин. Public domain

Так или иначе, Швейцария и в наши дни остаётся страной, куда едут в поисках секретов долгой и здоровой жизни. Как маленькое альпийское государство превратилось в один из мировых центров технологий омоложения? Каким образом на смену термальным ваннам пришли высокие технологии и инновационные методы продления активного долголетия?

В поисках ответов мы отправились в путешествие по стране, чтобы узнать, что в наши дни стало с её овеянными легендами «омолаживающими» источниками и почему Швейцария до сих пор так притягивает тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни.

