Швейцарский музей транспорта исследует фейки
Швейцарский музей транспорта (Verkehrshaus der Schweiz) открыл специальную выставку, посвящённую фейкам и дезинформации.
Швейцарский музей транспорта (Verkehrshaus der Schweiz) в Люцерне открыл выставку, посвящённую дезинформации и фейковым новостям. В церемонии приняли участие федеральный советник, министр связи Альберт Рёшти (Albert Rösti) и генеральный директор медиахолдинга SRG SSR Сюзанна Вилле (Susanne Wille).
Экспозиция под названием «Да неужели?! Факт, фейк или мнение? Выясни сам!» («Wirklich?! Fakt, Fake oder Meinung? Finde es raus»Внешняя ссылка) создана музеем в сотрудничестве со швейцарским общественным медиа-холдингом SRG SSR, автономным подразделением которого является и этот сайт. Интерактивная выставка показывает в игровой форме, как следует отличать достоверную информацию от ложной и какие механизмы лежат в основе распространения фейков.
В своём выступлении на открытии выставки министр транспорта и коммуникаций Швейцарии Альберт Рёшти (Albert Rösti) заявил, что правительство Швейцарии, Федеральный совет (Bundesrat), рассматривает сейчас вопрос о том, как усилить ответственность основных социальных платформ за распространение ложной информации. «Вскоре правительство Швейцарии вынесет соответствующий законопроект на общественное обсуждение и межведомственное согласование, — отметил он. — Потому что дезинформация — это преступление».
Читайте также:
Показать больше
Как Швейцария и другие страны противостоят дезинформации
Центральная часть выставки — три интерактивных стенда. Они приглашают школьников и взрослых попробовать себя в роли медиа-критиков и проверить источники, отличить факты от фейков и разобраться, как работают алгоритмы, формирующие информационные потоки. Выставка также показывает, как работают журналисты.
На больших видео-панелях ведущие франкоязычного телеканала RTS, немецкоязычного телевидения SRF и италоязычного RSI рассказывают о профессиональной ответственности, проверке информации на соответствие действительности и об особенностях работы с цифровыми медиа.
Завершается маршрут интерактивной игрой «Проверка фактов». Её цель — научить посетителей отличать журналистский контент от непроверенных публикаций и мотивировать развивать собственную медиаграмотность. «Медиаграмотность — сегодня столь же необходимый навык, как и умение читать, писать или считать», — подчёркивают в музее.
Генеральный директор SRG SSR Сюзанна Вилле (Susanne Wille), в свою очередь, отметила, что в эпоху, когда в интернете массово множатся фейки и манипулированный контент, а искусственный интеллект развивается без каких-либо ограничений, надёжные и независимые медиа играют особенно важную общественно значимую роль.
Показать больше
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Показать больше
Между фейками и фактами: в чем состоит ответственность СМИ?
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.