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Как Швейцария подарила миру тот мини-гольф, в который теперь играют все

Мини-гольф стремительно завоевал популярность в народе.
Мини-гольф стремительно завоевал популярность в народе. Landesmuseum Schweiz / ASL

Мини-гольф вовсе не был изобретен в 20-м веке, в реальности этот необычный вид спорта прошел долгий путь развития. Но какое отношение он имеет к Швейцарии? Самое прямое: именно она подарила миру тот мини-гольф, в который теперь играют все.

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Катрин Бруннер (Katrin Brunner), Блог Швейцарского национального исторического музея (Landesmuseum)

Примерно до 1860 года игра в обычный гольф была привилегией мужской общественной элиты. С точки зрения морали того времени махание клюшкой для гольфа выглядело слишком уж «неженственным» занятием. Касалось это, впрочем, и многих других видов спорта. Однако некоторым юным леди, жившим в городе Сент-Эндрюс (Шотландия) надоело подчиняться замшелым социальным нормам. Они устали играть только в бадминтон и крикет. Им хотелось играть в гольф.

Портал SWI swissinfo.ch регулярно публикует материалы блога Швейцарского национального исторического музеяВнешняя ссылка. Эти статьи всегда доступны на немецком языке, а обычно также на французском и английском, самые интересные мы с любезного разрешения музея публикуем в русскоязычной версии.

«Старина Том Моррис», управляющий существовавшим в то время в том городе гольф-клубом, откликнулся на этот призыв и распорядился соорудить небольшое поле для гольфа на девять лунок в укромном месте, подальше от посторонних глаз. Для этой миниатюрной версии мужского гольфа он выбрал не самое идеальное место: прямо через поле проходила тропинка, по которой местные рыбаки обычно добирались до близлежащего морского побережья. Тем не менее первый шаг был сделан.

Несколько женщин играют в гольф в Сент-Эндрюсе, 1894 год, под пристальным взглядом Старого Тома Морриса (Old Tom Morris, второй слева). Сент-Эндрюс — шотландский город, расположенный к северо-востоку от Эдинбурга на восточном побережье страны.
Женщины играют в гольф в Сент-Эндрюсе, 1894 год, под пристальным взглядом «Старины Тома Морриса» (Old Tom Morris, второй слева). Сент-Эндрюс — шотландский город, расположенный к северо-востоку от Эдинбурга на восточном побережье. Wikimedia

«Старина Том Моррис» (1821-1908) был одним из самых первых профессиональных гольфистов в истории этого вида спорта, став легендой уже при жизни. Он был не только уникальным игроком, но и мыслителем, постоянно развивавшим и модернизировавшим гольф. Именно он спроектировал более современные поля для гольфа, он производил клюшки и мячи и следил за тем, чтобы вокруг лунок всегда был насыпан свежий песок, который делал лунки более отчетливо видимыми на зеленом фоне. При поддержке этого уважаемого и всеми почитаемого гольфиста в 1867 году в Сент-Эндрюсе и был основан первый гольф-клуб для женщин.

Но вернемся к идее укороченного поля. Эта идея оказалась довольно привлекательна, так что она быстро покинула пределы Сент-Эндрюса. Как правило, поля для гольфа на 18 лунок занимают от 50 до 90 гектаров, в то время как чуть меньшие по размеру «женские» поля на девять лунок могли занимать площадь «всего» около 5 гектаров. Но необходимая площадь — это одно, а вот финансовые затраты — это уже совсем другое. Именно дороговизна инфраструктуры и обслуживания и делала долгое время этот вид спорта элитарным занятием.

Старый Том Моррис (Old Tom Morris) на площадке для мини-гольфа в 1905 году.
«Старина Том Моррис» (Old Tom Morris) на площадке для мини-гольфа в 1905 году. Wikimedia

Однако поиграть в гольф хотели все больше и больше людей, в их числе были и представители низшего среднего класса со скромным достатком и с более низким социальным статусом. Первые попытки развивать миниатюрную версию гольфа были предприняты уже в середине 19 века. В поля для такого варианта игры превращались порой просто луга и какие-то природные пустоши, а лунки там, недолго думая, выкапывали лопатами.

Назвать «это» гольфом было бы, пожалуй, определенным преувеличением. Тем более что вопрос поиска подходящей по площади территории продолжал оставаться актуальным, а решить его только с помощью кирок и лопат было невозможно. Поэтому коллективная мысль продолжала в поисках какого-то решения работать дальше. Первым, кто спроектировал мини-гольф в его современном понимании, стал англичанин Джеймс Уэллс Барбер (James Wells Barber).

В 1919 году журнал Popular Science посвятил двухстраничную полосу площадке для мини-гольфа, организованной Джеймсом Уэллсом Барберсом (James Wells Barbers, 1854-1928).
В 1919 году журнал Popular Science посвятил двухстраничную полосу площадке для мини-гольфа, организованной Джеймсом Уэллсом Барберсом (James Wells Barbers, 1854-1928). Google Books

Эмигрировав в Америку, он в 1916 году вместе с одним местным архитектором-любителем разработал схему небольшого компактного поля для игры в гольф. Поле располагалось на территории его личного поместья и служило своего рода развлечением для гостей. Благодаря пышным клумбам, пешеходным дорожкам и фонтану эта площадка для миниатюрного гольфа больше напоминала барочный сад, чем спортивную арену. В последующие десятилетия в Америке и Европе было построено великое множество полей для мини-гольфа, но все они ещё сильно отличались друг от друга по форме и рельефу. Возник даже так называемый комбигольф, сочетающий гольф с крикетом.

Мини-гольф в 1930 годы, видеоролик из Ютьюба:

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В середине 20 века очередь дошла до Поля Боньи (Paul Bongni), ландшафтного архитектора из Женевы, жившего до своего десятого дня рождения в кантоне Тичино. Он подумал и сказал себе, что все эти идеи по поводу полей для мини-гольфа можно и нужно реализовать в каком-то более совершенном формате. Вскоре вместе с группой единомышленников он разработал единое стандартное, устойчивое к погодным условиям поле для мини-гольфа, играть на котором можно было, не замочив ног и не запачкав одежды.

Поле для мини-гольфа в городе Аскона, кантон Тичино, Швейцария, в момент открытия в 1954 году.
Поле для мини-гольфа в городе Аскона, кантон Тичино, Швейцария, в момент открытия в 1954 году. Minigolf Ascona / Miranda Graf

В ноябре 1951 года он подал заявку на регистрацию соответствующего патента, который и был выдан ему два года спустя. Первое стандартизированное современное поле для мини-гольфа было открыто 9 марта 1954 года в Асконе, кантон Тичино. Оно состояло из 17 бетонированных так называемых «фервеев», каждый длиной 12 метров и шириной 1,25 метра. Поль Боньи не только разработал первое стандартизированное поле для мини-гольфа, но ещё и запатентовал сам термин «мини-гольф». С тех пор все желающие устроить у себя мини-гольф могли применять стандартные критерии и нормы.

Швейцарка Миранда Граф (Miranda Graf) стала в 1991 году чемпионкой мира по мини-гольфу.
Швейцарка Миранда Граф (Miranda Graf) стала в 1991 году чемпионкой мира по мини-гольфу. Miranda Graf, Privatarchiv

И именно стандартизация поля и стала базисом для последующего глобального успеха этой игры. К концу 1954 года в Швейцарии насчитывалось уже 18 полей для мини-гольфа, его популярность вскоре покинула пределы страны. Кстати, на первом чемпионате мира, который прошел в Норвегии в 1991 году, Швейцария завоевала три из четырех чемпионских титулов, уступив лидерство только в женском командном зачёте.

Журналистка-фрилансер, специализирующаяся на истории, официальный хронист города Нидервенинген (Niederweningen, кантон Цюрих, к северу от города Цюрих).

По этой ссылкеВнешняя ссылка расположен оригинальный текст материала на немецком языке, дата первой публикации: 7 марта 2023 года.

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