Как Швейцария стала Швейцарией?

Давайте вспомним главные даты и этапы в истории Конфедерации. Эта выборка не претендует на исключительность. Хронология однако играет огромную роль в истории любой страны. Ключевые, эпохальные и поворотные даты в национальной истории маркируют основные вехи, маршруты и развилки исторического развития народа и государства, будучи еще и акцентами в рамках актуальной картины истории, укоренной в общественном сознании.

9 минут

Понятно, что борьба за право определять эти даты носит не только научный, но и политический характер. Одни даты очень бы хотелось забыть, другие наоборот выдвинуть на первый план. История Швейцарии за ее пределами, как правило, никому не известна. Более того, объективно она развивалась с опорой на во многом иные приоритетные события.

Показать больше

Показать больше Десять главных дат в истории Швейцарии Этот контент был опубликован на Давайте вспомним десять самых главных дат в истории Конфедерации. Эта выборка не претендует на окончательность или исключительность. Читать далее Десять главных дат в истории Швейцарии

Например, год 1945-й играет в мировой истории огромную роль – но для швейцарской истории эта дата не несет особенной нагрузки. Зато 1959 год, год возникновения «магической формулы» формирования кабинета министров (правительства) для Швейцарии важен, а для остального мира наоборот. Давайте вспомним главные даты и этапы в истории Конфедерации. Эта выборка не претендует на окончательность или исключительность, но она станет ориентиром для тех, кто захочет самостоятельно узнать больше о Швейцарии и ее истории.

Историю Швейцарии можно подразделить на два больших этапа: до 1848 года и после. Этот год очень важен для страны, потому что именно тогда союз государств-кантонов превратился в союзное государство республиканского типа. На фоне монархий, определявших тогда политическое лицо Европы, швейцарская федеративная республика выглядела абсолютным исключением. Этапы до 1848 года и после него также подразделяются на периоды, по итогам каждого из которых страна переставала быть такой, какой она была раньше.

Этапы истории Швейцарии до 1848 года можно подразделить на пять основных отрезков времени

В рамках первого отрезка происходит складывание швейцарской государственности. Долгое время датой начала швейцарской государственности был год 1307, то есть год так называемого «изгнания из Швейцарии австрийских наместников». В конце 19-го века эта дата, до сих пор украшающая постамент памятника Вильгельму Теллю в городе Альтдорф и являющаяся большой проблемой для экскурсоводов, была сознательно заменена на 1291 год, в «начале месяца августа» которого представители знати трёх регионов Центральной Швейцарии, якобы, подписали «Союзную грамоту», в которой было закреплено обязательство этих регионов оказывать друг другу военную и экономическую помощь.

Показать больше

Показать больше «Союзная грамота», или Bundesbrief 1291 года Этот контент был опубликован на О чем идет речь в так называемой «Союзной грамоте» (Bundesbrief), важнейшем документе швейцарской истории? Читать далее «Союзная грамота», или Bundesbrief 1291 года

За пределами Швейцарии до сих пор распространено мнение, что швейцарская государственность сложилась в ходе военного сопротивления экспансии Габсбургов. Однако эта теория не имеет ничего общего с реальностью. В средние века гарантии социального и политического выживания та или иная территориально-административная единица могла получить только при условии покровительства высшей власти, в данном случае Великой римской империи германской нации.

Внешний контент

И вот как раз к территории будущей Швейцарии Империя не проявляла интереса, не оказывая регионам этой части Европы никакого покровительства и не предоставляя им военной защиты. Именно поэтому будущие «кантоны» и вынуждены были, в условиях отсутствия внешней защиты со стороны Империи, сами защищаться и помогать друг другу. Этот период истории длится примерно с 1200 по 1400 годы.

Показать больше

Показать больше Почему Швейцария называется «Швейцарией»? Этот контент был опубликован на Каждая страна имеет свое название и у этого названия есть своя история. Давайте посмотрим, откуда взялось название «Швейцария»? Читать далее Почему Швейцария называется «Швейцарией»?

В рамках второго этапа идёт укрепление этой государственности, прежде всего, в формате внешней политической экспансии. Ядром кристаллизации новой швейцарской государственности, построенной на принципах «клятвенного товарищества», стали регионы Центральной Швейцарии, а также кантон Берн, называемый историками «Швейцарской Пруссией».

Объединив свои военные силы и экономические ресурсы, Швейцария выходит за пределы немецкоязычной Европы, подчиняет себе территории на северном франкоязычном побережье Женевского озера и сталкивается с Великим Герцогством Бургундским, которое под руководством Карла Смелого Бургундского также как раз стремилось тогда стать одной из «великих европейских держав».

Показать больше

Показать больше Одна Швейцария и 26 кантонов — устаревшая модель? Этот контент был опубликован на Швейцария состоит из 26-ти кантонов — это много или мало? Предложения сократить число кантонов звучат постоянно, но шансов на успех у них нет. Читать далее Одна Швейцария и 26 кантонов — устаревшая модель?

Этап так называемых Бургундских войн (1474–1477 годы) стал для Швейцарии важнейшим периодом истории. Разгромив Бургундию, Швейцария захватила не только новые территории, но и значительные финансовые ресурсы, которые легли в основу процветания и мощи не только Берна, но и остальных регионов, присоединившихся к тому времени к Швейцарскому союзу.

В рамках третьего этапа швейцарская государственность имплодирует, «схлопывается» и страна начинает заниматься только своими внутренними делами, отгораживаясь от внешнего мира теорией и практикой нейтралитета, оставаясь при этом парадоксальным образом неотъемлемой частью западноевропейской экономики. Речь идет, прежде всего, о Реформации, которая начинается в Швейцарии в 1515 году, а также о Тридцатилетней войне, которая длилась в Европе с 1618 по 1648 год.

Показать больше

Показать больше Исторические мифы Швейцарии и общественные дебаты Этот контент был опубликован на Что такие «исторический миф» — «духовная скрепа» или «опиум для народа»? В год исторических юбилеев в Швейцарии на эту тему идут жаркие дебаты. Читать далее Исторические мифы Швейцарии и общественные дебаты

Реформация стала причиной постоянных религиозных конфликтов в стране, кульминацией которых явились две Каппельских войны (Kappelerkrieg, 1529 и 1531 годы), а также две Вильмергенских войны (Villmerger Krieg, 1656 и 1712 годы). Между ними произошла пятая война, так называемая Крестьянская война (Der Schweizer Bauernkrieg, 1653 год), причиной которой стало окончание Тридцатилетней войны, в результате которой швейцарские крестьяне, поставлявшие хлеб в воюющую Германию, оказались в ситуации острого долгового кризиса. Занятость нейтральной Швейцарии своими внутренними делами превратила страну, находящуюся в состоянии фактическое перманентной гражданской войны, в «политический остров» в Европе, историческое развитие которого с тех пор шло своим «особым путём».

Четвертый этап характерен введением своего рода «внешнего управления» в Швейцарии, ее судьба определяется сначала Наполеоном, затем европейскими державами на Венском конгрессе. Этот период относится в Швейцарии к самым «нелюбимым» сюжетам национальной истории. В Швейцарии очень не любят признаваться себе в том, что все необходимые политические и социальные реформы (равенство всех перед единым правом, равенство города и деревни, равенство всех кантонов и отмена деления на «исконные старые кантоны» и на «колонии») страна смогла запустить только после того, как в 1798 году в Швейцарию вторглись революционные французские войска. Не любят лишний раз здесь упоминать и о том, что нейтральная Швейцария постнаполеоновского периода была создана на Венском конгрессе 1815 года с позволения европейских держав.

Показать больше

Показать больше Наполеон и Швейцария. Часть I. Этот контент был опубликован на К 250-летию со дня рождения Наполеона: большой материал на тему внутреннего развития Швейцарии в эпоху Гельветической республики и похода Суворова. Читать далее Наполеон и Швейцария. Часть I.

Показать больше

Показать больше Наполеон и Швейцария. Часть II. Этот контент был опубликован на К 250-летию со дня рождения Наполеона: наш материал на тему внутреннего развития Швейцарии в эпоху Гельветической республики и похода Суворова. Читать далее Наполеон и Швейцария. Часть II.

Пятый этап является временем второй перманентной и «вялотекущей» гражданской войны в Швейцарии, которая продолжается примерно 20 лет, завершаясь кульминационными событиями 1847-го года, так называемой «Войной против Зондербунда». Данная война лишь завершила череду локальных политических конфликтов, в центре которых находилось противостояние либералов-протестантов и католиков-демократов.

Первые считали, что народ надо просвещать и воспитывать в рациональном духе протестантской этики хозяйствования, подчеркивая важность создания единого государства. Вторые указывали, что народ должен жить так, как он хочет, исповедовать ту религию, какую он хочет, и подчеркивали важность существования суверенных кантонов. По итогам войны 1847-го года первые победили вторых и создали новое федеративное швейцарское государство, в основе которого лежали французские права человека, немецкая философия конституционной государственности и английский утилитаризм.

Показать больше

Показать больше К 175-летию гражданской войны в Швейцарии. Часть первая. Этот контент был опубликован на Поводом к гражданской войне стал религиозный вопрос, её результатом — современная Конфедерация, причины же конфликта лежат куда глубже. Читать далее К 175-летию гражданской войны в Швейцарии. Часть первая.

Показать больше

Показать больше К 175-летию гражданской войны в Швейцарии. Часть вторая. Этот контент был опубликован на Поводом к гражданской войне стал религиозный вопрос, её результатом — современная Конфедерация, причины же конфликта лежат куда глубже. Читать далее К 175-летию гражданской войны в Швейцарии. Часть вторая.

В 1848 году в истории Швейцарии начинается качественно новый этап истории, который без перерыва продолжается и в настоящее время.

Более 170 лет последовательного исторического развития, без резких цезур — в истории Европы аналогов этому феномену найти невозможно. Если попытаться выделить важнейшие сюжетные «красные нити», характерные для данного периода национальной истории Швейцарии, то окажется, что всего их насчитывается три: создание системы политического «конкорданса», в основе которой лежит постепенное привлечение всех потенциально оппозиционных политических сил к правительственной ответственности, развитие теории и практики народных прав непосредственной (прямой) демократии (референдум и законодательная инициатива), а также решение вопроса выработки условий сотрудничества с Европейским союзом.

Показать больше

Показать больше Какой город является столицей Швейцарии? Этот контент был опубликован на Ровно 170 лет назад город Берн получил статус политического центра новой Швейцарии. Столицей он от этого не стал. Читать далее Какой город является столицей Швейцарии?

Показать больше

Показать больше Конституции Швейцарии исполнилось 175 лет Этот контент был опубликован на Ровно 175 лет назад в стране была принята Конституция, действующая и поныне. Исторический экскурс. Читать далее Конституции Швейцарии исполнилось 175 лет

В рамках первого сюжета важнейшими датами являются 1959 год (оформление «Магической формулы» формирования кабинета министров), в рамках второго сюжета — первый полный пересмотр федеральной конституции в 1874 году, введение факультативного референдума и, в 1891 году, народной законодательной инициативы в качестве инструментов непосредственного народоправства, в рамках третьего сюжета — голосование в 1991 году на референдуме по вопросу присоединения Швейцарии к Еврозоне и, в результате, отказ Швейцарии становиться участницей европейских интеграционных процессов.