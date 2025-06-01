Печальная судьба швейцарского фермера на борту «Титаника»

Среди жертв катастрофы «Титаника» был и швейцарский фермер Альберт Вирц. Его истории посвящена выставка, организованная в немецком городе Розенхайм. SWI SRF

Среди жертв катастрофы «Титаника» был и швейцарский фермер Альберт Вирц. Его истории посвящена выставка, организованная в немецком городе Розенхайм.

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«Это была, по сути, обычная судьба простого крестьянина фермера, который надеялся на лучшее будущее», — говорит Гюнтер Бэблер (Günter Bäbler), президент «Швейцарского Общества интересующихся историей гибели парохода «Титаник» (Titanic-Verein Schweiz). Он имеет в виду Альберта Вирца (Albert Wirz), уроженца кантона Цюрих, предлагая познакомиться с одной из многочисленных историй о том, как надежда на будущее завершается трагической гибелью.

В своей семье Альберт Вирц был вторым сыном, а потому особых перспектив в родном регионе у него не было. В 1912 году он принял решение покинуть Швейцарию и попытать счастья в Америке, там, где жила его тётя. Работая тут и там на случайных подработках, он кое-как наскреб нужную сумму и решил переехать в США, в штат Висконсин. «Альберт купил себе индивидуальный как бы сейчас сказали пакетный тур, разработанный специально под его маршрут из Устера до города Белойт (Beloit). Пакет включал в себя проезд, питание, проживание», — рассказывает Гюнтер Бэблер.

Договор об оказании транспортных услуг, с которым Альберт Вирц отправился из Устера в США. 1912 год. Stadtarchiv und Kläui-Bibliothek Uster / Günter Bäbler

Альберт Вирц, которому тогда не было и 30 лет, заплатил за всё про всё около 400 франков. По железной дороге и морем он добрался до британского города Саутгемптон, где в апреле 1912 года сел на «Титаник» в качестве пассажира третьего класса. «Из-за карантинных правил пассажиры кают третьего класса не имели права контактировать с остальной публикой. Люди разных классов, разделённые порой только тонкой перегородкой между каютами, зачастую даже не видели друг друга», — говорит Гюнтер Бэблер.

Гибель в ледяной Атлантике

Путешествие Альберта Вирца прервалось в ночь с 14 на 15 апреля. После столкновения лайнера с айсбергом он сумел выбраться на палубу, но его шансы на выживание были минимальны. «У пассажиров третьего класса почти не было доступа к спасательным шлюпкам — они все почти находились ближе к каютам первого и второго классов», — подчёркивает Гюнтер Бэблер.

Карманные часы Альберта Вирца остановились в момент гибели «Титаника» — они почти точно показывают время его смерти. Stadtarchiv und Kläui-Bibliothek Uster / Günter Bäbler

Тело Альберта Вирца было обнаружено в воде одной из поисковых лодок. При нём находились удостоверение личности, договор об оказании транспортных услуг, железнодорожный билет, кошелёк его с инициалами и карманные часы. Все эти предметы были возвращены его семье в Устер, а позднее — переданы в местную Библиотеку им. Пауля Клёи (Stadtarchiv & Kläui Bibliothek Uster).

Наследие Вирца на выставке в Розенхайме

Альберт Вирц был похоронен в 1912 году в Белойте. Сегодня его историю можно подробно изучить в музее баварского города Розенхайм. Для этой выставки Городской архив Устера предоставил оригинальные документы: паспорт Альберта, проездные документы, билет на «Титаник», карманные часы и письмо из документального наследия Альберта.

Кошелёк с инициалами Альберта Вирца, сохранившийся после катастрофы. 1912 год. Einfach Zürich / Mara Truog

Кошелёк же Альберта Вирца с 2023 года экспонируется на выставке Einfach Zürich («Билет до Цюриха в один конец») в Национальном музее в Цюрихе (Landesmuseum). Контакт между Устером и Розенхаймом установил сам Гюнтер Бэблер — он также входит в правление Общества друзей библиотеки им. Пауля Клёи (Verein der Freunde der Paul-Kläui-Bibliothek).

предыдущий следующий Билет, с которым Альберт Вирц в апреле 1912 года поднялся на борт «Титаника». SRF / Christoph Brunner Документы Альберта Вирца из архива города Устер… SRF / Christoph Brunner …стали экспонатами выставки в Германии. SRF/Christoph Brunner Картина 1

Картина 2

Картина 3

«Я интересуюсь „Титаником“ уже более сорока лет, а библиотека имени Пауля Клёи — часть этой истории вот уже 35 лет, — говорит он. — Документы, найденные при Альберте Вирце и отправленные в Устер, дают уникальное представление о жизни эмигранта в 1912 году». Гюнтер Бэблер подчёркивает, что личные вещи Альберта имеют важное историческое значение. Он рад, что они впервые будут представлены за пределами Швейцарии — и станут центральным элементом экспозиции в Розенхайме.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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