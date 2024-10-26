Франц Генрих Акерманн: швейцарский Карл Май и «народный поэт»

Франц Генрих Акерманн (Franz Heinrich Achermann). Jürg Studer, graphisme: Musée national suisse



Сегодня мало кто в Швейцарии, не говоря уже о странах за ее пределами, знает, кто такой Франц Генрих Акерманн (1881–1946). А между тем этот священник из Люцерна написал около 40 романов и пьес, будучи самым читаемым в свое время автором книг для детей и юношества.

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Эта статья была впервые опубликована в Блоге Швейцарского исторического музея в Цюрихе (Blog des Schweizerischen NationalmuseumsВнешняя ссылка), дата первой публикации: 3 сентября 2024 года.

Первой о Франце Генрихе Акерманне как о «знаменитом швейцарском писателе из народа и для народа» написала после его смерти в 1946 году региональная газета Walliser Volksfreund. Его настоящая карьера, как это обычно и бывает, началась уже после смерти: неожиданно он вдруг стал «швейцарским Карлом МаемВнешняя ссылка», потом его возвели в ранг «самого виртуозного» писателя из региона кантона Вале, который «проницательно» изображал «нравы народные» при помощи «остроумных и искрометных реплик и наблюдений».

Исходя из всех этих характеристик, сразу становится ясно, что, с одной стороны, мы не имеем дело с каким-то забытым гением мировой литературы. Но все-таки, с другой стороны, мы знакомимся с автором, который не преминул умело воспользоваться набором литературных и нарративных приемов, чтобы не сказать штампов, почерпнутым из арсеналов современной ему школьной дидактики.

Он смело смешивал великолепный фактологический материал с узнаваемыми персонажами, юмор у него соседствовал с саспенсом, мораль с живостью письма — он был, так сказать, Валентином Пикулем тогдашней швейцарской молодежной литературы. Или, как выразилась местная газета, «швейцарским Карлом Маем» (хотя, скорее, Фенимором Купером. ─ Прим. ред. рус.).

Франц Генрих Акерманн (Franz Heinrich Achermann) был при жизни удостоен… Rundbrief Schweizer Volksbuchgemeinde, X/1971

…сравнения со знаменитым немецким писателем Карлом Маем (Karl May). Wikimedia

Католический священник

Франц Генрих Акерманн (1881–1946) был родом из города Санкт-Эрхард (St. Erhard) что в кантоне Люцерн, родился и вырос он в семье учителей, жившей в собственном доме, почти вилле, у которой было даже имя собственное Eselhüsli («Ослиное стойло»). Затем он стал католическим священником, работал приходским викарием в Шаффхаузене (1908–1913), Обердорфе (кантон Золотурн, 1913–1920), в Базеле (1920–1929) и в городе Криенс (Kriens, кантон Люцерн, с 1930 года).

Франц Генрих Акерманн был очень популярен в качестве исповедника, к нему всегда стояли очереди желающих покаяться и получить отпущение грехов, во время его проповедей двери церкви иногда даже приходилось оставлять открытыми, так много людей хотели послушать его выступления.

Франц Генрих Акерманн в священническом облачении: он был викарием в кантонах Базель, Люцерн, Шаффхаузен и Золотурн. Michael Schärli

Он был не только талантливым рассказчиком, но и острым на язык человеком: местный дом престарелых «Мариенхайм» он окрестил Chrampfadere-Klub («Клуб стариков-варикозников»), а учеников, опаздывающих на уроки катехизиса и потихоньку, один за другим, прокрадывающихся в класс, он сравнивал с «худой лабораторной пипеткой, из которой капли капают, даст бог, раз в час по чайной ложке». При этом он был страстным охотником и не пропускал ни одного вечера с игрой в карты — словом, его считали, как выразился однажды местный краевед Юрг Штудер (Jürg Studer), «счастливцем праздным милостию Божьей» (Haudegen Gottes).

От священника к писателю

Параллельно со своей активной деятельностью на службе католической церкви Франц Генрих Акерманн занимался еще и писательством. Из-под его пера вышли более 40 романов и драм. Его сравнивали почему-то с немецким коллегой по писательскому цеху Карлом Маем, прославившимся фантастическими историями о Диком Западе, хотя сам он предпочитал обращаться скорее к доисторическим временам, что было отнюдь не случайно. Его интерес к событиям на заре человеческой истории объясняется активным участием в археологических раскопках в регионе южных предгорий Юрского горного массива недалеко от Золотурна.

Обложка романа Франца Генриха Акерманна Der Schatz des Pfahlbauers, 1918 год. Verlag Otto Walter / Schweizerisches Nationalmuseum

В итоге он стал автором целого ряда захватывающих романов для детей и подростков, таких как Der Jäger vom Thursee («Охотник с Тунского озера»), Der Schatz des Pfahlbauers («Сокровища жителя свайных поселений») и Kannibalen der Eiszeit («Каннибалы ледникового периода»). Эти книги сделали его едва ли не самым читаемым автором книг, специально предназначенных для молодежи Швейцарии того времени. Ещё одна серия его текстов посвящена истории средневековой Конфедерации.

Именно он адаптировал для романной формы историю знаменитого Брата Клауса, отца швейцарского нейтралитета, его перу принадлежит история борьбы кантона Нидвальден против Гельветической республики и наполеоновской оккупации, а также трагическая страница истории швейцарских наёмных стрелков, погибших во время Французской революции в Париже в 1789 году, защищая от восставших Замок Тюильри.

«То, что было у него в голове, должно было быть перенесено на бумагу тотчас же (subito), времени на тонкую работу над языком почти не оставалось, поэтому выбор слов и языковых образов полностью зависел у него от сиюминутного вдохновения. (…) Это была произвольная, неконтролируемая, порой откровенно наивная манера повествования»

Но, к какой бы теме он ни обращался, шла ли речь о доисторических временах или о сюжетах из 17 века, во всех его текстах у него всегда на первом месте стоит человек, переживающий тяжелые испытания и принимающий судьбоносные решения, находясь в конечном итоге в поиске большой любви. В предисловии к роману Die Jäger vom Thursee он описал свою творческую и жизненную программу-минимум следующим образом: «Пусть эта история, переданная в романной форме, выполнит хотя бы только одну цель, а именно, пусть она усилит любовь к нашей родине сегодняшнего дня, пробудив при этом интерес к ее великому прошлому».

Всего он написал 31 роман, и количество часто преобладало над качеством. Газета Neue Zürcher Nachrichten писала о «довольно странном стиле письма, не отличающемся излишней деликатностью, но который тем не менее подарил Акерманну сердца бесчисленных восторженных (по)читателей во всем немецкоязычном мире». Другие современники были более критичны.

Немецкие ученые-германисты Северин Перриг и Беат Мазенауэр (Severin Perrig / Beat Mazenauer) отмечали в своей научной биографии писателя, вышедшей в 1994 году под названием Der Missionar der innersten Wildnis («Как приручить свою собственную дикую природу»): «То, что было у него в голове, должно было быть перенесено на бумагу тотчас же (subito), времени на тонкую работу над языком почти не оставалось, поэтому выбор слов и языковых образов полностью зависел у него от сиюминутного вдохновения. (…) Это была произвольная, неконтролируемая, порой откровенно наивная манера повествования».

Быстрое письмо и черно-белое манихейское деление мира на сторону добра и сторону зла четко коррелировали с его внутренней сутью священника. По своему стилю эти тексты, кроме того, вполне встраивались в патетическую атмосферу государственного национализма начала 20 века. Во время преподавания в классе он любил иллюстрировать свои истории музыкальными интерлюдиями и невероятными рассказами и сюжетами.

С современной точки зрения можно сказать, что, скорее всего, этот человек обладал чрезмерно импульсивной, даже буйной личностной конституцией. Говорят, что однажды, пытаясь донести до аудитории все те чувства и ощущения, которые испытывает человек, приговоренный к смертной казни на гильотине, он очень сильно ущипнул одного из своих учеников за шею.

Надгробие Франца Генриха Акерманна напоминает о том, что в свое время в Швейцарии его считали «народным поэтом». Jürg Studer

А одну из учениц, опоздавших к нему на урок катехизиса, он так схватил «за грудки», что у той оторвались все пуговицы на пальто. Собственно основы религии он всегда преподавал только первые десять минут урока, а всё остальное время он посвящал своим морализаторским историям. Говоря сегодняшним языком, Акерманн был с психологической и физической точек зрения классическим пассионарием. Возможно, это и стало причиной того, что он всегда был викарием и так и не стал пастором.

Пули для Адольфа

Умер Франц Генрих Акерманн от рака легких в возрасте 64 лет. В городе Криенс его похороны, состоявшиеся 22 апреля 1946 года, десятилетиями ещё оставались темой для постоянных пересудов, да и в самом деле, было о чём вспомнить. Сначала через деревню долго следовала нескончаемая похоронная процессия. Никогда прежде Криенс не переживал такого большого скопления людей. Попрощаться с популярным «человеком Божьим» пришел даже местный епископ Франциск фон Штренг (Franziskus von Streng).

Прощание с Ф. Акерманном, состоявшееся под сенью знамен местной католической кантональной ассоциации, локальных общественных объединений и Швейцарского студенческого общества (Schweizerischer Studentenverein), сопровождалось духовым оркестром и церковным хором. В то время про него часто рассказывали такой анекдот: во время Второй мировой войны Акерманн всегда носил под рясой пистолет, а в конце войны, 8 мая 1945 года, он выстрелил из этого пистолета в окно второго этажа здания приходского управления Святого Галла в Криенсе.

«Ты что, совсем спятил?» — спросили его. «Нет, просто я зарезервировал эту пулю для Адольфа. Но теперь она ему больше не нужна…» — так ответил Акерманн и затем повторно выстрелил — в ворону, сидевшую высоко на ветке рядом стоящего дерева.

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Автор: Михаэль ван Орсув (Michael van Orsouw) имеет кандидатскую степень по истории, он поэт и писатель, регулярно публикует исторические статьи и книги.