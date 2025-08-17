Швейцарские охотники за монстрами

Мифический Bigfoot и обезьяна де Лойса остаются ключевыми образами в так называемой криптозоологии. Illustration: Marco Heer / Schweizerisches Nationalmuseum

Что объединяло сироту из Люцерна и геолога из Западной Швейцарии? Увлечение загадочными существами. В так называемой криптозоологии Рене Дахинден и Франсуа де Лойс оставили свой весьма заметный след.

10 минут

Портал Swissinfo регулярно публикует посвящённые историческим темам материалы из блога Швейцарского национального исторического музеяВнешняя ссылка. Эти тексты публикуются в оригинале на немецком языке и, как правило, также на французском и английском. Самые интересные из них с любезного разрешения правообладателя мы публикуем в русскоязычной оригинальной версии.

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Эти существа, будь то гималайский йети, лохнесское чудовище в Шотландии или бигфут в Северной Америке, давно будоражат воображение людей. Несмотря на весь скептицизм научного сообщества, энтузиасты по всему миру продолжают искать доказательства их существования — в частности, этим занимаются так называемые криптозоологи. Швейцарцы также внесли вклад в эту область, поставляя этой «науке» порой более чем спорные, но на первый взгляд разумные и рациональные свидетельства и аргументы.

Одним из самых известных швейцарцев-криптозоологов был Рене Дахинден (René Dahinden) из Люцерна, который в середине 20 века решил отправиться в канадские леса на поиски следов легендарного бигфута. Именно он приобрёл права на так называемый «фильм Паттерсона — Гимлина», который до сих пор считается важнейшим доказательством существования североамериканского гоминида «бигфут».

▶ Фильм Паттерсона и Гимлина: действительно ли это бигфут шагает по лесу? (YouTube):

Внешний контент

Свой вклад в криптозоологию внёс и геолог из франкофонной части Швейцарии Франсуа де Лойс, который в 1920 году сфотографировал в Венесуэле очень необычную обезьяну. Этот снимок и сегодня часто приводят как доказательство существования неизвестных науке крупных приматов. И фильм Паттерсона — Гимлина, и фотография де Лойса до сих пор публикуются в многочисленных книгах, появляются в телепередачах и на интернет-порталах.

Через Швецию — в Канаду

Рене Дахинден родился в 1930 году в Люцерне и вырос в довольно тяжёлых условиях. Будучи внебрачным ребёнком, он попал в приют, потом был усыновлён пожилой супружеской парой. После ранней смерти приёмной матери и повторного брака приёмного отца Рене отправили в интернат, где он понял, что «никому не нужен». Все эти события во многом и сформировали его независимый и упорный характер. В 13 лет он снова встретился со своей биологической матерью, но их совместная жизнь продлилась всего несколько месяцев. После этого Рене был буквально сослан на ферму, где ему приходилось много и тяжело работать. В 15 лет он покинул ферму и начал жить самостоятельно. Молодой человек путешествовал по Европе и пробовал себя в самых разных профессиях. В 1952 году в Швеции он познакомился с Ваньей Тван (Wanja Twan), которая впоследствии стала его женой.

Всего через несколько месяцев Рене решил эмигрировать в Канаду, где сначала работал на ферме неподалёку от Калгари. Именно там он впервые услышал истории о йети, а также о других похожих существах, обитающих в лесах Британской Колумбии. Эти рассказы пробудили его интерес и положили начало увлечению сасквочем (Sasquatch), так в Канаде называют своего «бигфута». В 1955 году Рене Дахинден переехал в город Уильямс-Лейк (Williams Lake) в Британской Колумбии, где он начал работать на лесопилке, а в свободное время заниматься поиском следов сасквоча. Ванья Тван вскоре присоединилась к нему, в 1956 году они поженились..

В начале 1950-х годов Рене Дахинден переехал в Калгари. archive.org

У них родились два сына — Эрик и Мартин. Однако увлечение Рене поиском сасквоча стало для семьи тяжёлым бременем, так что не удивительно, что в 1967 году их брак распался. К тому моменту Рене уже стал в криптозоологическом мире ключевой фигурой, именно он пытался предоставить более или менее рациональный и логичный анализ знаменитого «фильма Паттерсона — Гимлина» 1967 года, на которой якобы был запечатлён бигфут, пересекающий лесную поляну. Для многих эта пленка до сих пор остаётся самым весомым доказательством реального существования этого существа.

▶ Как Рене Дахинден всю свою жизнь искал «сасквоча» — видео на английском (YouTube):

Внешний контент

В 1971 году Рене Дахинден отправился в мировое турне, с тем чтобы привлечь внимание научного сообщества к своей теме. Он демонстрировал «плёнку Паттерсона — Гимлина» в различных странах, в том числе в Советском Союзе, и делал всё возможное, чтобы этот видеодокумент получил, по его мнению, то внимание, которого он заслуживает. Благодаря своей настойчивости и, не в последнюю очередь, своему характерному швейцарскому акценту, Рене Дахинден стал узнаваемой фигурой даже за пределами мира криптозоологии.

Статья о Рене Дахиндене в газете Walliser Volksfreund, февраль 1972 года. e-newspaperarchives

Он регулярно появлялся в телеинтервью, а в 1990-е годы даже снялся в рекламе канадского пива. В последние годы жизни он погрузился в юридические споры насчет прав на отдельные кадры из «фильма Паттерсона — Гимлина», но при этом он до конца дней своих оставался активным участником сообщества криптозоологов. Увидеть бигфута своими глазами ему так и не довелось, умер криптозоолог в 2001 году.

Экспедиция в Венесуэлу

В отличие от Рене Дахиндена, Франсуа де Лойс (François de Loys) попал в мир криптозоологии скорее случайно. Уроженец Западной Швейцарии, он родился в 1892 году в весьма уважаемой семье. В 1912 году Франсуа поступил в Лозаннский университет, где в 1917 году защитил докторскую диссертацию по геологии. В том же году он был нанят голландской нефтяной компанией для проведения геологических исследований в Венесуэле. Регион, в который он был направлен, в то время оставался в значительной степени неизученным: это была очень труднодоступная местность, тропические заболевания и враждебно настроенные коренные жители представляли серьёзную опасность для любого, кто попытался бы из внешнего мира проникнуть в этот девственный уголок тропических джунглей.

В 1920 году, во время экспедиции в удалённый регион Рио-Тарра (Río Tarra) Франсуа де Лойс, по собственным словам, столкнулся с двумя странными животными. Он сообщил, что увидел на берегу реки двух крупных, рыжеватых обезьян, передвигавшихся прямоходящим образом. По его словам, эти животные вели себя агрессивно — громко кричали, размахивали руками и бросались фекалиями. В члены экспедиции открыли по ним огонь и застрелили одно из животных, как оказалось самку. Франсуа де Лойс сфотографировал мёртвое животное, на снимке оно сидит на багажном контейнере, несколько деформированная голова опирается на ветку или шест. Снимок с изображением существа, получившим наименование Ameranthropoides loysi, вызвал в научной среде жаркие споры..

Иллюстрация из статьи об «обезьяне де Лойса», опубликованной 15 июня 1929 года в журнале Illustrated London News. archive.org

Французско-швейцарский антрополог Жорж Монтадон (Georges Montandon, 1879–1944) опубликовал фотографию в 1929 году в Journal de la Société des AméricanistesВнешняя ссылка. По его мнению, этот снимок был весомым доказательством наличия особых ветвей эволюции. Жорж Монтадон разделял расовые теории и был сторонников евгеники, и утверждал, что на разных континентах человекообразные виды могли развиваться независимо друг от друга.

Все эти идеи повлияли и на интерпретацию снимка Ф. де Лойса: такая находка казалась подтверждением его собственных теоретических построений. Сам же Де Лойс также опубликовал статью об обезьяне в июне того же года — в Illustrated London News. Многие видные зоологи, включая американского приматолога Филипа Хершковица, категорически отвергли эту интерпретацию.

Иная версия

Филипп Хершковиц (Philip Hershkovitz, 1909–1997), хорошо знакомый с фауной района Рио-Тарра, не обнаружил никаких подтверждений существования подобного зоологического вида и назвал это открытие подделкой. Он критиковал де Лойса, говорил, что он неграмотный ученый и утверждал, что речь шла либо о недоразумении и что это была обычная местная обезьяна, либо же в худшем случае это была сознательная инсценировка.

Независимых доказательств существования Ameranthropoides loysi, так или иначе, до сих пор не появилось. В 1962 году доктор Энрике Техера (Enrique Tejera) наткнулся на статью о «обезьяне де Лойса» в журнале The Universal и направил в редакцию письмо, в котором изложил совершенно иную версию событий.

Портретное фото Франсуа де Лойса, 1920-е годы. e-periodica

Он утверждал, что работал с де Лойсом в Венесуэле на ту же самую нефтяную компанию и лично знал ту самую обезьяну. По его словам, это была обычная паукообразная обезьяна Atelidae, подаренная де Лойсу и у которой произошла травматическая ампутация части хвоста. Вскоре животное погибло и де Лойс, как полагал Энрике Техера, просто воспользовался моментом и сфотографировал труп, выдав его за «научное открытие».

Какая из версий соответствует действительности? Наверное, этот вопрос так навсегда и останется без ответа. После венесуэльской экспедиции Франсуа де Лойс продолжил карьеру геолога, внеся значительный вклад в развитие нефтегазовой промышленности, в частности, в качестве сотрудника Turkish Petroleum Company. Он долгие годы он работал на Ближнем Востоке и скончался в 1935 году от последствий приобретенной там болезни.

Рене Дахинден и Франсуа де Лойс — два швейцарца, оставившие заметный след в истории криптозоологии. Оба этих человека стали в истории криптозоологии что-то вроде безусловных авторитетов и пророков, хотя их жизненные пути радикально отличались друг от друга. Однако наиболее влиятельной фигурой в этой области остаётся все-таки бельгийско-французский зоолог Бернард Хеувельманс (Bernard Heuvelmans, 1916–2001), которого считают основателем криптозоологии в качестве псевдонаучного направления. В 1999 году он передал весь свой архив в музей NaturéumВнешняя ссылка в Лозанне, где сегодня его наследие и хранится. Но это уже другая история.

Автор: Кристоф Куммер (Christoph Kummer) Историк и независимый журналист. Его интересуют люди и события, которые не укладываются в привычные представления об историческом прошлом.

Оригинал этого материала на немецком языке находится по ссылке.Внешняя ссылка

Показать больше

Показать больше Культура Кратко о Культуре от swissinfo.ch Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой. Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

А вот ещё одна мистическая история:

Показать больше

Показать больше Ученые из Лозанны и Цюриха объяснили гибель группы Дятлова Этот контент был опубликован на Исследование швейцарских ученых даёт научное объяснение загадочной гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 г. Читать далее Ученые из Лозанны и Цюриха объяснили гибель группы Дятлова