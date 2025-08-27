The Swiss voice in the world since 1935
Швейцарская демократия
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Новости
История

Отель Badrutt’s Palace признан «Отелем года-2026»

Гастрономический гид Gault Millau присвоил роскошному отелю Badrutt’s Palace в Санкт-Морице (St. Moritz, кантон Граубюнден) звание «Отель года-2026».
Гастрономический гид Gault Millau присвоил роскошному отелю Badrutt’s Palace в Санкт-Морице (St. Moritz, кантон Граубюнден) звание «Отель года-2026». Keystone-SDA

Этот пятизвёздочный отель, открытый в 1896 году, обязан своим титулом прежде всего инвестициям в размере 70 миллионов франков. Как отметил гид в своем сообщении, «этот отель уже давно заслуживал награды».

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал Swissinfo

Однако ее официальное вручение было отложено до открытия нового корпуса Serla Wings, построенного за 70 миллионов франков и состоящего из 25 роскошных номеров. Согласно пресс-релизу гида, отель, расположенный на высоте 1 850 метров в регионе Верхний Энгадин (Oberengadin, кантон Граубюнден), также готов и к летнему сезону: в саду отеля был построен бассейн площадью 200 квадратных метров.

St Moritz, Switzerland
Швейцария – это классическая страна классических зимних видов спорта. Keystone / Martin Ruetschi

Зимой же гостей привлекают одиннадцать ресторанов, один из которых удостоен 16 баллов по версии Gault Millau. Сегодня в отеле работают около 660 сотрудников, ориентированных прежде всего на гостей люксового сегмента. Самая дорогой номер категории suite стоит около 13 500 франков за ночь в сентябре, тогда как самый простой номер площадью 46 квадратных метров обойдётся примерно в 1 300 франков. Считается, что в число постоянных гостей отеля входит итальянский модельер Джорджио Армани (Giorgio Armani).

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Дебаты
Ведёт: Патрисия Ислас

Как ваша страна реагирует на природные катастрофы?

Как системы раннего предупреждения, спасатели и власти действуют в вашей стране? Что работает, а что — нет?

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

