Отель Badrutt’s Palace признан «Отелем года-2026»
Этот пятизвёздочный отель, открытый в 1896 году, обязан своим титулом прежде всего инвестициям в размере 70 миллионов франков. Как отметил гид в своем сообщении, «этот отель уже давно заслуживал награды».
Однако ее официальное вручение было отложено до открытия нового корпуса Serla Wings, построенного за 70 миллионов франков и состоящего из 25 роскошных номеров. Согласно пресс-релизу гида, отель, расположенный на высоте 1 850 метров в регионе Верхний Энгадин (Oberengadin, кантон Граубюнден), также готов и к летнему сезону: в саду отеля был построен бассейн площадью 200 квадратных метров.
Зимой же гостей привлекают одиннадцать ресторанов, один из которых удостоен 16 баллов по версии Gault Millau. Сегодня в отеле работают около 660 сотрудников, ориентированных прежде всего на гостей люксового сегмента. Самая дорогой номер категории suite стоит около 13 500 франков за ночь в сентябре, тогда как самый простой номер площадью 46 квадратных метров обойдётся примерно в 1 300 франков. Считается, что в число постоянных гостей отеля входит итальянский модельер Джорджио Армани (Giorgio Armani).
