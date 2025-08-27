Отель Badrutt’s Palace признан «Отелем года-2026»

Гастрономический гид Gault Millau присвоил роскошному отелю Badrutt’s Palace в Санкт-Морице (St. Moritz, кантон Граубюнден) звание «Отель года-2026». Keystone-SDA

Этот пятизвёздочный отель, открытый в 1896 году, обязан своим титулом прежде всего инвестициям в размере 70 миллионов франков. Как отметил гид в своем сообщении, «этот отель уже давно заслуживал награды».

1 минута

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Badrutt’s Palace in St Moritz crowned Hotel of the Year by Gault Millau Читать далее Badrutt’s Palace in St Moritz crowned Hotel of the Year by Gault Millau

Deutsch de Badrutt’s Palace in St. Moritz GR zum Hotel des Jahres gekrönt Оригинал Читать далее Badrutt’s Palace in St. Moritz GR zum Hotel des Jahres gekrönt

Однако ее официальное вручение было отложено до открытия нового корпуса Serla Wings, построенного за 70 миллионов франков и состоящего из 25 роскошных номеров. Согласно пресс-релизу гида, отель, расположенный на высоте 1 850 метров в регионе Верхний Энгадин (Oberengadin, кантон Граубюнден), также готов и к летнему сезону: в саду отеля был построен бассейн площадью 200 квадратных метров.

Швейцария – это классическая страна классических зимних видов спорта. Keystone / Martin Ruetschi

Зимой же гостей привлекают одиннадцать ресторанов, один из которых удостоен 16 баллов по версии Gault Millau. Сегодня в отеле работают около 660 сотрудников, ориентированных прежде всего на гостей люксового сегмента. Самая дорогой номер категории suite стоит около 13 500 франков за ночь в сентябре, тогда как самый простой номер площадью 46 квадратных метров обойдётся примерно в 1 300 франков. Считается, что в число постоянных гостей отеля входит итальянский модельер Джорджио Армани (Giorgio Armani).

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Читайте также:

Показать больше

Показать больше История Санкт-Мориц запатентовал лето как торговую марку Этот контент был опубликован на Альпийский курорт запускает бренд St. Summer, цель: укрепить свои позиции в области летнего туризма. Читать далее Санкт-Мориц запатентовал лето как торговую марку