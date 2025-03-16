Швейцарец, который помогал королю во время Французской революции

Пьер-Виктор де Безенваль (Pierre-Victor de Besenval, 1721 – 1791) с военным французским Орденом Святого Людовика (Ordre royal et militaire de Saint-Louis). Портрет работы Жана-Марка Натье (Jean-Marc Nattier, 1685 – 1766), около 1766 года. Wikipedia



Пьер-Виктор де Безенваль командовал королевскими войсками во время Французской революции. Недавно вышла новая научная монография, посвящённая его жизни и деятельности.

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«Фон Безенваль, представший перед судом 14 июля 1789 года, лишь выполнял приказы своего начальника министра, то есть приказы короля». Эти строки можно найти в Истории Французской революции выдающегося французского историка Жюля Мишле (Jules Michelet, 1798–1874). Но кем же был этот Пьер-Виктор де Безенваль (Pierre-Victor de Besenval), который, как утверждают, сумел разгромить революционеров при штурме Бастилии в июле 1789 года?

Кто этот великий полководец, командовавший войсками короля Людовика XVI по всему Парижскому региону и далеко за его пределами? Это был 67-летний швейцарец, выросший в кантоне Золотурн (Solothurn). Недавно опубликованный сборник статей о нём*, написанных группой швейцарских историков, проливает свет на необыкновенную карьеру этого профессионального военного, который был также мемуаристом, сказочником и ценителем искусства.

Хитроумная система союзов

Изначально семья Безенвалей происходила из итальянского региона Аоста. На французской службе они находились с 1653 года без перерыва, передавая эстафету службы от отца к сыну. Связи с Францией укрепляли позиции семьи и на их родине. «В случае с Безенвалями, как и с семьями фон Эрлах в Берне, фон Салис в Граубюндене, фон Бахманн в Гларусе и фон Аффри во Фрибурге, нахождение на службе у Франции позволяло повысить и укрепить свой престиж в родном кантоне», — пишет швейцарский историк из Фрибурга Ален-Жак Торнаре (Alain-Jacques Tornare).

Это было время Вечного мира с Францией, когда швейцарские наемники тысячами шли служить во французскую армию. «Набравшись опыта в швейцарских территориальных войсках, они отправлялись на службу во Францию. А затем, по возвращении, даже простые лейтенанты сразу получали в свое распоряжение солидные ленные наделы. Так, например, один из уроженцев Берна впоследствии стал наместником в одном из регионов будущего кантона Во», — отмечает Ален-Жак Торнаре.

Бюст Пьер-Виктора / Петера-Виктора де Безенваля, созданный Клодом-Андре Дезеном (Claude-André Deseine, 1740-1823). Manuelstettler.ch

В целом между Францией и кантонами сложилась и успешно функционировала хитроумная система союзов, которая приносила кантонам значительные доходы и обеспечивала Францию элитными войсками. Связь между Золотурном и французским королевским двором оказалась чрезвычайно выгодной и для Безенвалей.

Пьер-Виктор / Петер-Виктор де Безенваль также продолжил семейную традицию. Его дед был мэром Золотурна, высокопоставленным государственным служащим. Его отец, полковник швейцарской гвардии во Франции, породнился через жену-польку с королевой Франции, и именно с этого момента, по сути, начинается постепенное прощание этой семьи со своими швейцарскими корнями.

«Образец выправки и дисциплины»

Отец забрал сына с собой в Париж, где тот в девятилетнем возрасте стал кадетом в полку своего отца. Семья, оставшаяся в Золотурне, была в ярости и пыталась сделать всё возможное, чтобы вернуть подростка на родину. Дядя хотел воспитать из него «швейцарского офицера, который будет чтить свое имя, продолжая его на родине, а не какого-то там наёмника или, упаси Бог, непутевого поляка». Но было уже слишком поздно.

Пьер-Виктор окончательно становится французом и не понимает ни слова по-немецки. Охотно общаясь с высокопоставленными чиновниками в Версале, он быстро приобретает солидную репутацию. «Этот вельможа, привыкший к удобствам двора, уже никогда не сможет вписаться в мелкотравчатый театрик золотурнской политики», — пишет историк Жюльен Гран (Julien Gran) из Университета Фрибура (Швейцария). Вмешиваться в дела Швейцарии, как признавался сам фон Безенваль, было для него «совершенно отвратительно».

Пьер-Виктор де Безенваль – кадет в полку швейцарской гвардии. Schloss Waldegg

После поражения Франции в Семилетней войне (1756–1763) фон Безенваль, став инспектором швейцарских полков, начал активно реформировать методы военной подготовки рекрутов. Он решительно противостоял влиятельным швейцарским офицерам, которые настаивали на сохранении старой системы.

«Я взял в свои руки потрёпанные швейцарские полки, которые были без формы, без дисциплины, невежественные и озабоченные только собой, переполненные французами. В течение трёх лет они стали образцом выправки и дисциплины», — с гордостью писал Пьер-Виктор фон Безенваль в своих мемуарах. Затем началась революция. Будучи подполковником полка швейцарской гвардии, фон Безенваль командовал королевскими войсками в столице и её окрестностях.

Фитиль революции

В один из первых революционных дней, а именно 28 апреля 1789 года, центром массовых беспорядков стал Фобур Сент-Антуан, исторический район Парижа, расположенный на востоке города, между современной площадью Бастилии (Place de la Bastille) и площадью Нации (Place de la Nation). Выполняя приказ, фон Безенваль велел своим швейцарцам стрелять на поражение. Закрепившиеся в Версале сторонники монархии считали, что это восстание — как раз тот повод, который и нужен для ликвидации Генеральных штатов, собрания духовенства, дворянства и третьего сословия, впоследствии свергнувшего монархию.

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Однако всё вышло ровным счётом наоборот: фитиль революции был зажжён именно тогда и именно там — в Париже. Но сначала всё выглядело иначе. Фон Безенваль, отступивший со своими войсками в охваченный беспорядками город, занял оборонительную позицию. О прямой конфронтации с народом не могло быть и речи. Консервативные историки позднее обвиняли его в том, что он не защитил столицу. «Но фон Безенваль имел инструкции избегать любой конфронтации. Будучи гражданином Швейцарии, он не желал оказаться в сложной ситуации, очень похожей на гражданскую войну», — объясняет историк Ален-Жак Торнаре (Alain-Jacques Tornare).

Тем не менее решающий момент наступил утром 14 июля, когда фон Безенваль направил три десятка швейцарских солдат к Бастилии. Они открыли огонь по толпе. Эти выстрелы и стали первыми выстрелами революции. По совету короля фон Безенваль, ставший в глазах своих критиков символом кровавого подавления Французской революции, поспешно бежал в Швейцарию, переодевшись в форму королевского егеря. Однако этот маскарад продлился недолго — в пути его задержали бдительные революционно настроенные горожане.

Он был арестован и отправлен обратно в Париж, но не в своё парижское поместье, а уже в тюрьму Шатле (Châtelet). В этот момент на сцену и выступили жители кантона Золотурн, поддерживавшие с фон Безенвалем тесные связи. За поддержкой они обратились сразу к Жаку Неккеру (Jacques Necker), могущественному министру финансов Франции, который сам был родом из Женевы. И если в итоге фон Безенваль и избежал гильотины, то только благодаря протекции Неккера.

Выпал из времени

Этот швейцарец, однако, был не только солдатом. Он был ещё и писателем, ботаником, коллекционером и придворным политиком. Кроме того, он был большим и известным женолюбом, его единственным наследником и стал потом его незаконнорождённый сын, виконт де Сегюр (Vicomte de Ségur). Одним словом, истинный человек эпохи Просвещения. На портрете, написанном Анри-Пьером Данлу (Henri-Pierre Danloux, 1753–1809) в 1791 году, за несколько месяцев до смерти фон Безенваля, тот изображён с лёгкой улыбкой, прислонившимся к камину в окружении своих коллекций. Весьма довольный, несмотря на бушевавшую революцию.

«Вы видите дворянина, который всё ещё носит парик и одет по старой моде, и кажется, будто он выпал из времени», — замечает Гийом Пуассон (Guillaume Poisson), один из редакторов недавно опубликованного сборника статей о нём. Его сын не унаследовал от отца ни славы, ни удачи: разорившись, он в 1795 году продал все семейные владения. Позже в парижском особняке фон Безенваля разместилось посольство Швейцарии. Что же осталось? Историк Гийом Пуассон подводит итог: «В своих мемуарах фон Безенваль описывает придворные нравы в Париже с большой откровенностью и с насмешкой. Он предвидел конец Старого режима, вероятно, именно благодаря той дистанции, на которой он находился от всего происходящего, будучи иностранцем».

Литература

*Pierre-Victor de Besenval (1721-1791). Une vie au service du Roi de France / Peter Viktor von Besenval (1721-1791). Ein Leben im Dienst der französischen Krone. 268 Seiten, 61 Abbildungen, Texte in Deutsch oder Französisch. Книгу можно купить в замке-музее Schloss WaldeggВнешняя ссылка. Её можно заказать и получить в Швейцарии по почте, написав по адресу: waldegg@dbk.so.ch