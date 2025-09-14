Как американский бомбардировщик упал на замок в Швейцарии

В июле 1944 года самолёт под названием Jackpine Joe потерпел крушение в регионе Цюрих-Вайнланд (Kanton Zürich). И, как назло, он рухнул прямо на замок, принадлежавший президенту МККК Максу Хуберу. Иллюстрация: Marco Heer

Это произошло 19 июля 1944 года: повреждённый американский бомбардировщик упал на замок Виден (Schloss Wyden) близ города Оссинген под Цюрихом, который тогда был домашней резиденцией Макса Хубера, профессора международного права Цюрихского университета и президента Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве.

Это произошло 19 июля 1944 года, в тёплый летний день в городе Оссинген (Ossingen), неподалёку от Андельфингена (Andelfingen) в кантоне Цюрих (Zürich). Пятилетний Ули Хубер (Ueli Huber) играл во дворе замка Виден (Schloss Wyden), его годовалый брат Руди (Ruedi) возился рядом в высокой траве. Безмятежный день внезапно оборвался незадолго до полудня, когда американский бомбардировщик врезался в башню и жилые покои замка, после чего почти всё его здание сразу оказалось в огне. Принадлежало оно Максу Хуберу (Max Huber), известному профессору международного права.

Портал Swissinfo регулярно публикует статьи из блога Швейцарского национального исторического музея Внешняя ссылкав Цюрихе. Статьи всегда пишутся на немецком языке, но иногда также на французском и английском. С любезного разрешения правообладателя мы публикуем оригинальные русскоязычные версии этих материалов.

Сам владелец в тот момент находился в отъезде, проводя несколько дней в горах над Женевским озером с целью поправить здоровье. Однако некоторые члены его семьи оставались в замке. Внук Макса Хубера, Ули, и сегодня помнит этот страшный момент. Одна из несущих плоскостей самолёта, оторвавшееся от фюзеляжа, повисла на ветвях того самого дерева, под которым он играл, а топливные баки продолжали гореть.

Один самолет и десять человек экипажа

«Я услышал ужасный шум и суматоху, пожарные и солдаты бегали повсюду. Конечно, я сам испугался и тоже убежал прочь. Я домчался примерно до середины пути к деревне Оссинген, но потом меня остановили незнакомые люди и забрали к себе домой», — вспоминал позже Ули Хубер. Чудом никто не погиб. Один из членов домашнего персонала получил лёгкие ожоги, но все остальные остались невредимы. Ули Хубер надолго запомнил этот день: горящий самолёт преследовал его ещё многие годы. Еженедельная местная газета тогда так довольно подробно описала эту катастрофу:

предыдущий следующий Макс Хубер (Max Huber) за работой в своём кабинете в замке Виден (Schloss Wyden). Max Huber Family Archives Замок Виден (Schloss Wyden) в общине Оссинген (Ossingen), снимок 1930 года. e-pics Картина 1

Картина 2

«19 июля, около полудня, над долиной Штаммхайм (Stammheim) пронёсся, по-видимому, никем не управляемый американский бомбардировщик Liberator, из одного из двигателей которого вырывались струи раскалённого пламени. Мощная машина внезапно перевернулась в воздухе и почти в пикировании свалилась на замок Виден (Schloss Wyden). Горящий самолёт врезался в башню замка; фюзеляж рухнул на крышу часовни, одно из крыльев зацепилось за верхушки деревьев, кабина пилотов вместе с другим крылом и частью шасси с огромной силой ударилась о фасад. Замок, облитый маслом и бензином, в одно мгновение вспыхнул ярким пламенем».

Вид замка вскоре после того, как в июле 1944 года в него врезался американский бомбардировщик. Max Huber Family Archives

Разбившийся самолёт был американским бомбардировщиком типа B-24 Liberator, имевшим личное прозвище Jackpine Joe. В обычных условиях на его борту находились десять членов экипажа. Помимо бомбового вооружения самолет имел целую систему пулемётных установок: носовая и хвостовая турели, верхняя и нижняя установки, а также спаренные курсовые пулемёты в бортовых люках. Такая конфигурация обеспечивала круговой сектор обстрела, позволяя вести огонь по атакующим его истребителям с любого направления, но она требовала поэтому большого числа стрелков. Именно поэтому штатный экипаж бомбардировщика и насчитывал целых 10 человек.

Не единичный случай

Самолет Jackpine Joe во время налёта на Мюнхен получил повреждение одного из четырёх двигателей Pratt & Whitney R-1830, а затем, на обратном пути, его задело плотным огнём немецкой зенитной артиллерии над Фридрихсхафеном (Friedrichshafen). Осколки зенитных снарядов перебили топливопроводы, пламя начало подбираться к крыльям, где находились бензобаки. Пилоты, понимая, что до своей базы они не дотянут, решили уйти в нейтральную Швейцарию — стандартная тактика для экипажей, пытавшихся спасти и машину, и свои жизни. Но штурман выпрыгнул с парашютом ещё до пересечения границы и приземлился… в зоне контроля Вермахта, где его сразу взяли в плен. Второй пилот сделал то же самое, но его парашют не раскрылся — редкая, но смертельная неисправность.

предыдущий следующий Бомбардировщик B-24, подбитый зенитным огнём над Италией, апрель 1945 года. Wikimedia Многие американские самолёты, вынужденно приземлявшиеся в Швейцарии, в том числе бомбардировщики типа B-24, интернировались на аэродроме Дюбендорф (Dübendorf) под Цюрихом. Wikimedia Картина 1

Картина 2

Остальные члены экипажа остались на борту, дождались момента, когда перелёт в швейцарское небо стал очевидным, и покинули самолёт уже над безопасной нейтральной территорией. Их подобрали швейцарские военные, после чего все они до конца войны находились в режиме интернирования — под стражей, но во вполне сносных лагерях. Личная библиотека профессора сгорела, вместе с ней были уничтожены рукописи и часть архивов. Пожарные успели вынести только несколько фотографий. После войны правительство США компенсировало семье Хуберов стоимость утраченного имущества.

Самолет B-24 Jackpine Joe, рухнувший под Оссингеном (Ossingen), оказался по данным архивов одним из примерно 250 военных самолётов, потерпевших крушение или совершивших вынужденную посадку в Швейцарии за годы второй мировой войны. Среди них были машины как Союзников, так и держав Оси, хотя последних было значительно меньше. В соответствии с международным правом экипажи самолетов интернировались, а сами воздушные суда конфисковывались. Большинство таких трофеев перегоняли потом на аэродром Дюбендорф (Dübendorf) под Цюрихом, где они месяцами и даже годами стояли в ангарах или даже под открытым небом.

«Молись и трудись»

Макс Хубер (1874–1960) — человек, которого в своё время знали далеко за пределами Швейцарии. Юрист-международник, дипломат, президент Международного комитета Красного Креста (International Committee of the Red Cross, ICRC) с 1928 по 1944 год, он в последний год своего президентства получил в Осло Нобелевскую премию мира — награду, присуждённую его организации за работу в годы второй мировой войны. Макс Хубер также был членом и председателем Постоянной палаты международного правосудия в Гааге, в Берне он консультировал Федеральный политический департамент (Eidgenössisches Politisches Departement), так тогда называлось Министерство иностранных дел Швейцарии.

предыдущий следующий В результате крушения американского бомбардировщика большая часть замка была уничтожена. Max Huber Family Archives Разбитый автомобиль. Max Huber Family Archives Картина 1

Картина 2

За десятилетия работы он был удостоен одиннадцати почётных докторских степеней в Швейцарии и за рубежом. К новости о падении американского бомбардировщика на его замок он отнёсся без лишних эмоций. Главное для него было то, что никто не погиб. Вторую мировую войну Макс Хубер провёл в основном в Женеве, а в свое свободное время он часто поднимался на гору Мон-Пелеран (Mont Pèlerin) над городом Веве (Vevey) с тем, чтобы восстановить здоровье и передохнуть от напряжённой работы. Пожар в замке уничтожил его библиотеку и рукописи, но даже и это он воспринял спокойно.

Макс Хубер (Max Huber), сидящий третьим слева, на заседании МККК с участием представителей нейтральных стран в Женеве, 1940 год. Max Huber Family Archives

Позже он признавался: куда сильнее его задело другое событие — в феврале 1944 года американские ВВС разрушили аббатство Монте-Кассино (Abbazia di Montecassino). А ведь именно там в 529 году знаменитый Бенедикт Нурсийский (Benedictus Nursiae) записал «Правила святого Бенедикта» (Regula Sancti Benedicti), подарив миру великую формулу ora et labora — «молись и трудись». Для Макса Хубера это было не просто монашеское наставление, это был девиз, которому он следовал всю свою жизнь.

Ули Хубер (Ueli Huber), ставший свидетелем этой драматической истории, на фоне восстановленного замка Виден (Schloss Wyden) в Оссингене. Dominik Landwehr

Автор Доминик Ландвер (Dominik Landwehr) — культуролог и специалист в области медиаведения, живёт в г. Винтертур (Winterthur).

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и научно отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап. Версия на немецком языке опубликована по этой ссылке.Внешняя ссылка

