Антимусульманский расизм в Швейцарии: результаты исследования
Антимусульманский расизм затрагивает все сферы жизни в Швейцарии. Это подтверждает первое фундаментальное исследование, опубликованное Швейцарским центром изучения ислама и общества (Zentrum für Islam und Gesellschaft, SZIG).
Показать больше
Новости швейцарских СМИ о постсоветском пространстве — в электронной рассылке каждую неделю
«Речь идет не только о частных случаях, но и о системной проблеме. Антимусульманский расизм глубоко укоренился в нашем обществе», — заявил в интервью агентству Keystone-SDA соавтор исследования Ханс-Йорг Шмид (Hansjörg Schmid). По данным исследования, дискриминация мусульман затрагивает образование, сферу труда, государственные учреждения, правоохранительные органы и СМИ.
Исследователи указывают на значительное количество незарегистрированных случаев, что приводит к занижению официальной статистики. Так, из 2471 человека, воспринявшего ситуацию как дискриминацию, только один подал официальную жалобу. «Многие пострадавшие не обращаются за помощью, опасаясь, что их переживания не будут восприняты всерьез», — отметила Марианна Хельфер (Marianne Helfer), глава Федерального центра по борьбе с расизмом (Fachstelle für Rassismusbekämpfung, FRB), который заказал исследование.
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Авторы исследования рекомендуют расширить работу социальных консультационных служб, проводя систематический мониторинг, чтобы противодействовать замалчиванию проблемы. В 2019 году более 35% мусульман в Швейцарии заявили, что становились жертвами дискриминации. Кроме того, исследование показывает, что более двух третей населения страны испытывают предубеждения по отношению к мусульманам.
Исследование Центра SZIG основано на интервью с экспертами профильных организаций, государственных структур, мусульманских общественных объединений и академических кругов. Также были проведены подробные интервью с одиннадцатью людьми, столкнувшимися с антимусульманской дискриминацией в Швейцарии.
Читайте также:
Показать больше
«Обращение в ислам может быть воспринято как нечто подозрительное»
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.