Антимусульманский расизм в Швейцарии: результаты исследования

Соавтор исследования Хансйорг Шмид (Hansjörg Schmid). Keystone-SDA

Антимусульманский расизм затрагивает все сферы жизни в Швейцарии. Это подтверждает первое фундаментальное исследование, опубликованное Швейцарским центром изучения ислама и общества (Zentrum für Islam und Gesellschaft, SZIG).

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«Речь идет не только о частных случаях, но и о системной проблеме. Антимусульманский расизм глубоко укоренился в нашем обществе», — заявил в интервью агентству Keystone-SDA соавтор исследования Ханс-Йорг Шмид (Hansjörg Schmid). По данным исследования, дискриминация мусульман затрагивает образование, сферу труда, государственные учреждения, правоохранительные органы и СМИ.

Исследователи указывают на значительное количество незарегистрированных случаев, что приводит к занижению официальной статистики. Так, из 2471 человека, воспринявшего ситуацию как дискриминацию, только один подал официальную жалобу. «Многие пострадавшие не обращаются за помощью, опасаясь, что их переживания не будут восприняты всерьез», — отметила Марианна Хельфер (Marianne Helfer), глава Федерального центра по борьбе с расизмом (Fachstelle für Rassismusbekämpfung, FRB), который заказал исследование.

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Авторы исследования рекомендуют расширить работу социальных консультационных служб, проводя систематический мониторинг, чтобы противодействовать замалчиванию проблемы. В 2019 году более 35% мусульман в Швейцарии заявили, что становились жертвами дискриминации. Кроме того, исследование показывает, что более двух третей населения страны испытывают предубеждения по отношению к мусульманам.

Исследование Центра SZIG основано на интервью с экспертами профильных организаций, государственных структур, мусульманских общественных объединений и академических кругов. Также были проведены подробные интервью с одиннадцатью людьми, столкнувшимися с антимусульманской дискриминацией в Швейцарии.

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