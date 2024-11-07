Каждый восьмой швейцарец живет в семье с долгами

Keystone-SDA

В 2024 году хотя бы одну форму задолженности имели 40,9% населения страны, составляющего 9 млн человек. Таковы данные, опубликованные на прошлой неделе Федеральным статистическим ведомством страны (BfS). Чаще всего люди в Швейцарии имеют задолженности по налоговым счетам и по взносам в фонды медицинского страхования ОМС.

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Кроме того, Ведомство BfS проанализировало ипотечные кредиты (кроме кредитов на основное жильё), лизинг транспортных средств, небольшие / потребительские кредиты, платежи в рассрочку, алименты, долги перед семьей или друзьями, а также неоплаченные счета по кредитным картам. В результате общая доля должников в стране составила 40,9 процента от актуальной численности населения.

Соответственно, в домохозяйствах, имеющих задолженность перед налоговым ведомством, проживали 5,5 процентов населения. Еще 4,4 процента проживали в домохозяйствах с задолженностями перед компаниями медицинского страхования системы ОМС. Однако с увеличением возраста, уровня образования и дохода доля должников начинает сокращаться. В домохозяйствах с детьми и с задолженностями проживали 14,2% человек, этот же показатель по семьям без детей составлял только 7,7%.

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В 2022 году хотя бы один просроченный платеж имела почти одна пятая часть домохозяйств с только одним родителем-одиночкой. Самым распространенным видом задолженности в 2022 году был лизинг машин: в домохозяйствах с такими долгами проживали 14,5% населения Швейцарии. Долги по ипотеке (не основное жильё) имели домохозяйства, в которых проживали 12,6% швейцарцев и швейцарок, еще 37,6 % имели хотя бы один неоплаченный счет по кредитной карте.

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Причины долговых заимствований различаются в зависимости от уровня доходов должников. Лица из 20% наиболее обеспеченных жителей страны чаще всего если и брали кредиты, то прежде всего для целей финансирования ипотеки за пределами своего основного места жительства или на приобретение мебели для дома (26,8%). В беднейшей пятой части населения кредиты чаще использовались на финансирование повседневных расходов, на покупку личных вещей или для погашения других кредитов.