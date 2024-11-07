Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Качество жизни

Каждый восьмой швейцарец живет в семье с долгами

В 2022 году в Швейцарии 12,1 процента населения, проживали в домохозяйстве, имеющем хотя бы одну задолженность по стандартным платежам.
Keystone-SDA

В 2024 году хотя бы одну форму задолженности имели 40,9% населения страны, составляющего 9 млн человек. Таковы данные, опубликованные на прошлой неделе Федеральным статистическим ведомством страны (BfS). Чаще всего люди в Швейцарии имеют задолженности по налоговым счетам и по взносам в фонды медицинского страхования ОМС.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Кроме того, Ведомство BfS проанализировало ипотечные кредиты (кроме кредитов на основное жильё), лизинг транспортных средств, небольшие / потребительские кредиты, платежи в рассрочку, алименты, долги перед семьей или друзьями, а также неоплаченные счета по кредитным картам. В результате общая доля должников в стране составила 40,9 процента от актуальной численности населения.

Соответственно, в домохозяйствах, имеющих задолженность перед налоговым ведомством, проживали 5,5 процентов населения. Еще 4,4 процента проживали в домохозяйствах с задолженностями перед компаниями медицинского страхования системы ОМС. Однако с увеличением возраста, уровня образования и дохода доля должников начинает сокращаться. В домохозяйствах с детьми и с задолженностями проживали 14,2% человек, этот же показатель по семьям без детей составлял только 7,7%.

Показать больше
Исследование такого социального явления, как налоговая задолженность, показало, какой процент швейцарцев испытывает трудности с уплатой налогов.

Показать больше

Многие швейцарцы с трудом платят налоги

Этот контент был опубликован на Исследование такого социального явления, как налоговая задолженность, показало, какой процент швейцарцев испытывает трудности с уплатой налогов.

Читать далее Многие швейцарцы с трудом платят налоги

В 2022 году хотя бы один просроченный платеж имела почти одна пятая часть домохозяйств с только одним родителем-одиночкой. Самым распространенным видом задолженности в 2022 году был лизинг машин: в домохозяйствах с такими долгами проживали 14,5% населения Швейцарии. Долги по ипотеке (не основное жильё) имели домохозяйства, в которых проживали 12,6% швейцарцев и швейцарок, еще 37,6 % имели хотя бы один неоплаченный счет по кредитной карте.

Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Причины долговых заимствований различаются в зависимости от уровня доходов должников. Лица из 20% наиболее обеспеченных жителей страны чаще всего если и брали кредиты, то прежде всего для целей финансирования ипотеки за пределами своего основного места жительства или на приобретение мебели для дома (26,8%). В беднейшей пятой части населения кредиты чаще использовались на финансирование повседневных расходов, на покупку личных вещей или для погашения других кредитов.

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Какое будущее ожидает швейцарскую модель нейтралитета?

В самом ли деле эта модель уже полностью устарела, с учетом того, что мир снова вступает в стадию блокового противостояния? А что думаете вы?

Присоединяйтесь к дискуссии
306 Отметки «мне нравится»
202 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Мэтью Аллен

Как можно было бы избежать монополизации ИИ влиятельными странами и компаниями?

Развитием ИИ занимаются прежде всего развитые страны и ТНК. Как можно было бы избежать монополизации ИИ? Сообщите нам о своих мыслях.

Присоединяйтесь к дискуссии
3 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Чему Швейцария и США могут сегодня научиться друг у друга?

Когда-то США и Швейцария считались «братскими республиками», активно влияя друг на друга. А что теперь? Участвуйте в наших дебатах.

Присоединяйтесь к дискуссии
100 Отметки «мне нравится»
79 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Федеральная прокуратура Швейцарии (BA) расследует два случая возгорания в иностранных консульствах, расположенных в Женеве.

Показать больше

Пожары в консульствах в Женеве стали предметом следствия

Этот контент был опубликован на Федеральная прокуратура Швейцарии (BA) расследует два случая возгорания в иностранных консульствах, расположенных в Женеве.

Читать далее Пожары в консульствах в Женеве стали предметом следствия
В октябре перспективы развития швейцарского экспорта заметно улучшились. Однако дальнейшее развитие ситуации зависит от внешних факторов.

Показать больше

Перспективы швейцарского экспорта улучшаются

Этот контент был опубликован на В октябре перспективы развития швейцарского экспорта заметно улучшились. Однако дальнейшее развитие ситуации зависит от внешних факторов.

Читать далее Перспективы швейцарского экспорта улучшаются
Axpo

Показать больше

Останется ли российский уран на швейцарских АЭС?

Этот контент был опубликован на Российский уран на швейцарских АЭС: левые оказывают давление на федеральное правительство, правые настроены прямо противоположным образом.

Читать далее Останется ли российский уран на швейцарских АЭС?
Беженцам и беженкам в Швейцарии с ВНЖ категории S вместе получения разрешения на работу будет достаточно получить онлайн-регистрацию

Показать больше

Почему нашли работу в Швейцарии только 29% украинцев?

Этот контент был опубликован на Многие украинцы в Швейцарии могут и хотят работать, поиск работы в Швейцарии остается задачей для них весьма сложной.

Читать далее Почему нашли работу в Швейцарии только 29% украинцев?
Великий музыкант, аранжировщик, композитор и продюсер, он работал с разными звёздами, от Каунта Бейси до Майкла Джексона, будучи музыкальным послом фестиваля.

Показать больше

Джазовый фестиваль в Монтрё отдает дань уважения Куинси Джонсу

Этот контент был опубликован на Великий музыкант, аранжировщик, композитор и продюсер, он работал с разными звёздами, от Каунта Бейси до Майкла Джексона, будучи музыкальным послом фестиваля..

Читать далее Джазовый фестиваль в Монтрё отдает дань уважения Куинси Джонсу
Соответствующий контракт Европейское космическое агентство ESA и Институт им. Пауля Шеррера (PSI) подписали в конце октября 2024 года.

Показать больше

В Швейцарии создан Европейский Центр космических технологий

Этот контент был опубликован на Соответствующий контракт Европейское космическое агентство ESA и Институт им. Пауля Шеррера (PSI) подписали в конце октября 2024 года.

Читать далее В Швейцарии создан Европейский Центр космических технологий
Правительство Швейцарии, Федеральный совет, проинформировало о состоянии консультаций Швейцарии и ЕС по Рамочному соглашению.

Показать больше

Когда Швейцария и ЕС завершат консультации по Рамочному соглашению?

Этот контент был опубликован на Правительство Швейцарии, Федеральный совет, проинформировало о состоянии консультаций Швейцарии и ЕС по Рамочному соглашению.

Читать далее Когда Швейцария и ЕС завершат консультации по Рамочному соглашению?
В Швейцарии выходцы из стран, не входящих в ЕС, получают все меньше и меньше социальной помощи.

Показать больше

Мигранты не из стран ЕС получают меньше социальной помощи

Этот контент был опубликован на В Швейцарии выходцы из стран, не входящих в ЕС, получают все меньше и меньше социальной помощи.

Читать далее Мигранты не из стран ЕС получают меньше социальной помощи
Виола Амхерд поздравила Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса (вице-президента) с победой на выборах.

Показать больше

Президент Швейцарии поздравила Дональда Трампа с победой на выборах

Этот контент был опубликован на Виола Амхерд поздравила Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса (вице-президента) с победой на выборах.

Читать далее Президент Швейцарии поздравила Дональда Трампа с победой на выборах
С 2025 года в Швейцарии запретят скрывать лицо на улице. Соответствующее законодательное положение, одобренное народом на референдуме, вступит в силу с 1 января 2025 года.

Показать больше

С 2025 года в Швейцарии запретят скрывать лицо на улице

Этот контент был опубликован на Соответствующее законодательное положение, одобренное народом на референдуме, вступит в силу с 1 января 2025 года.

Читать далее С 2025 года в Швейцарии запретят скрывать лицо на улице

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
В Берне прошла весенняя сессия парламента страны. Наш обзор основных вопросов.

Показать больше

Швейцарский парламент и вечный вопрос: «Где деньги?»

Этот контент был опубликован на В Берне прошла весенняя сессия парламента страны. Наш обзор основных обсуждавшихся вопросов.

Читать далее Швейцарский парламент и вечный вопрос: «Где деньги?»
PIle of Swiss franc notes

Показать больше

Бюджет Швейцарии: экстренные расходы и «долговой тормоз»

Этот контент был опубликован на Смогут ли депутаты совместить экстренные расходы и правило «долгового тормоза»?

Читать далее Бюджет Швейцарии: экстренные расходы и «долговой тормоз»
campaigners

Показать больше

У Швейцарии есть шанс избавиться от «брачного наказания»

Этот контент был опубликован на В Берне зарегистрирована народная законодательная инициатива в пользу перехода на индивидуальное налогообложение.

Читать далее У Швейцарии есть шанс избавиться от «брачного наказания»
Lugano

Показать больше

Всё больше состоятельных норвежцев переезжает в Швейцарию

Этот контент был опубликован на Представители норвежского бизнеса выражают обеспокоенность по поводу налогов, взимаемых левоцентристским правительством страны.

Читать далее Всё больше состоятельных норвежцев переезжает в Швейцарию
Vue sur les Alpes valaisannes depuis la piscine intérieure d un chalet d exception

Показать больше

Швейцария как никогда привлекательна для богатых иностранцев

Этот контент был опубликован на Степень привлекательности Швейцарии для богатых иностранцев остается на высоком уровне, даже несмотря на некоторые правовые барьеры.

Читать далее Швейцария как никогда привлекательна для богатых иностранцев

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR