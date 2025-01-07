Как Тичино выращивал коноплю и едва не стал «новым Амстердамом»

Вся эта продукция будет произведена исключительно в Швейцарии в соответствии с местными законодательными нормами, регулирующими так называемое органическое биоземледелие. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved

С 1996 по 2003 год в швейцарском кантоне Тичино в прямом и переносном смысле процветала культура выращивания и продажа марихуаны, чему способствовала странная законодательная лакуна. То, что начиналось в качестве эксперимента и «творческой» попытки использовать правовые лазейки, закончилось фундаментальными искажениями духа и буквы закона.

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В ночь с 25 на 26 октября 2003 года восемь человек проникли на склад компании Polveriera в муниципальном образовании Арбедо (Arbedo), регион Беллинцона, кантон Тичино. Помучившись с замками и металлическими дверями, они все-таки добились своего и вынесли со склада конфискованной конопли, которой хватило на три грузовика. Их триумф был, однако, недолгим. Полиция легко отследила маршрут передвижения арендованных машин и быстро обнаружила добычу, спрятанную в подземном хранилище в регионе Верзаска.

Сага о конопле

Это «ограбление по-тичински» ознаменовало собой хаотичный финал бурной «конопляной саги», истории, полной противоречий, серых зон закона и стремительной социально-политической и экономической эволюции, которую тогда переживала «солнечная гостиная Швейцарии».

Но вернемся на семь лет назад. В середине 1990-х конопля стала в Тичино важным социально-экономическим фактором, преобразившим регион с небывалой скоростью и в невиданно радикальной степени. Норма прибыли в сфере торговли продукцией из конопли была огромно, и она стремительно росла — благодаря довольно простой концепции, использовавшей неожиданную законодательную лакуну.

Она, эта лакуна, не разрешала торговлю как таковой коноплёй, а вот в виде так называемых саше делать это было вполне даже можно. Саше́ (фр. sachet — мешочек, пакетик) — это бумажная или тканевая подушечка с сыпучим душистым наполнителем, применяемая для ароматизации постельного и иного белья, лежащего в шкафу. Обычно такие подушечки заполнялись лепестками розы, корнями ириса или фиалками, семенами кориандра или сандаловым деревом. И как говорится, тот, кто придумал класть в саше коноплю, был гением.

Новая эпоха

Тогдашнее швейцарское законодательство, регулировавшее оборот наркотических и психотропных веществ, запрещало торговлю коноплёй только в тех случаях, когда она явно была предназначена для употребления в виде наркотика. Однако продавая саше с марихуаной торговцы, делали, что называется, круглые глаза и говорили, что речь в данном случае ни о какой наркомании не идет и что эти мешочки служат исключительно креативным или декоративным целям. Первые магазины, продававшие конопляные саше, открылись в Тичино в 1996 году.

В середине 1990-х конопля стала в Тичино важным социально-экономическим фактором, преобразившим регион с небывалой скоростью и в невиданно радикальной степени. Keystone — Ats / Ti-Press

Это были теперь уже культовые торговые точки Il Canapaio в Лугано и Biosfera в Локарно. И это было только начало. В стране тогда начиналась совершенно новая эпоха. В Цюрихе только что власти прикрыли такие центры концентрации тяжелых наркоманов, как печально известные парки Platzspitz и Letten. Общественность понимала, что так жить было больше нельзя, с другой стороны, было также ясно, что жесткие репрессии приведут к результатам, обратным желаемым, поэтому все громче звучали голоса тех, кто выступал за декриминализацию хотя бы легких наркотиков.

Власти смотрели сквозь пальцы

Воспользовавшись новой более либеральной правоприменительной практикой, продавцы начали маркировать свою продукцию в качестве товаров, не имеющих никакого отношения к сфере наркотиков. Власти понимали, что их водят за нос, но на тот момент они решили смотреть на этот новый рынок «освежителей белья» сквозь пальцы. Видимость легальности стала мощным стимулом, приведшим к стремительному росту торгового оборота в области торговли «душистыми мешочками», к длинным очередям у спецмагазинов и к стремительному росту доходов тех, кто был в этом бизнесе с самого начала.

Выращивание конопли вышло из подполья и стало по факту легальным видом деятельности с выставленными счетами и уплатой НДС. Благоприятный климат Тичино и структурная трансформация сельскохозяйственной отрасли региона стали благодатными рамочными условиями для инвестиций в выращивание конопли. Фермеры активно переключались с традиционных культур на коноплю, получая при этом ранее немыслимые огромные прибыли.

В регионе Магадино (Magadino) на противоположном от Локарно берегу озера урожайность с 1 000 квадратных метров конопли более чем в шесть раз превышала урожайность традиционных сельхозкультур. Конопляный бум привел к стремительному экономическому росту в сферах строительства и… охранного бизнеса. Необходимо было строить теплицы и закрытые складские помещения, и всю эту инфраструктуру следовало охранять вооруженным персоналом, сторожевыми собаками и самыми современными на тот момент системами видеонаблюдения и сигнализации.

Коммерческое выращивание и продажа каннабиса (марихуаны) должны быть легализованы. Таково требование народной законодательной инициативы, которая была запущена во вторник 30 апреля 2024 года. KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

Возникший спрос на рабочую силу позволил региональным центрам занятости частично решить вопрос безработицы, что в ещё большей степени сделало государство прямым участником этой бурно развивавшейся отрасли. Мировые СМИ провозгласили Тичино «новым Амстердамом», туристы, желающие «освежить своё бельё», заполняли отели и кемпинги Тичино даже в низкий сезон. Конечно, была у этой луны и обратная сторона: местные жители все чаще жаловались на конфликты с пришлыми любителями «травки» правоохранительные органы были перегружены жалобами и исковыми заявлениями.

Поучительная история

К началу нового столетия власти все-таки были вынуждены отреагировать. Прокурор Антонио Перуджини первым громко сказал то, о чем все знали, но предпочитали молчать: если конопля служит лишь для дезодорации шкафов и белья, то зачем ограничивать продажи таких саше только взрослой аудиторией? Или тут речь идет все-таки о чем-то ином? В марте 2003 года правоохранительные органы начали операцию «Индор». За шесть месяцев было изъято 198 000 кустов, 4 тонны переработанной марихуаны и 4 миллиона франков (4,5 миллиона долларов) наличными. Спецмагазины были закрыты, 130 человек посажены в тюрьму.

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Операция вскрыла гигантские масштабы вовлечения экономики Тичино в конопляный бизнес, оставив без ответа вопрос относительно запоздалой реакции властей. Критики утверждали, что власти могли бы принять такого рода меры и раньше, как это сделали другие кантоны Швейцарии. Постановление Федерального суда в Лозанне от 1988 года установило факт «умысла», признав, что продавцы «ароматических подушечек» с коноплей, скорее всего, не могли не знать, что их продукция используется в качестве наркотиков. Нерешительность властей Тичино позволила полулегальной торговле коноплёй процветать в течение целых семи лет. К тому времени, когда были приняты меры по противодействию этой ситуации, ущерб уже был нанесен.

Власти столкнулись с обвинениями в соучастии в этой торговле и в том, что экономическая выгода оказалась для них важнее юридических норм. Взлет и падение конопляного бизнеса в кантоне Тичино остается и сегодня поучительной историей оппортунизма, двоемыслия и самоуспокоенности общества. То, что начиналось в качестве эксперимента и «творческой» попытки использовать правовые лазейки, закончилось фундаментальными искажениями духа и буквы закона, с последствиями которых Тичино пришлось бороться на протяжении двух последующих десятилетий.

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