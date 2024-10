Капсула для самоубийства Sarco: первая смерть и аресты в Швейцарии

Как стало известно, эта капсула уже была по меньшей мере один раз применена в Швейцарии. Keystone / Ennio Leanza

На этой неделе швейцарское правительство официально квалифицировало капсулу для самоубийства Sarco в качестве «гаджета», не соответствующего требованиям швейцарского законодательства. И только что стало известно: капсула уже была по меньшей мере один раз применена в стране.

5 минут

Организация The Last Resort, эксплуатирующая капсулу «Сарко» в Швейцарии, объявила во вторник 24 сентября 2024 года, что первое ассистированное самоубийство с помощью капсулы уже имело место. По данным этой организации, 64-летняя американка с проблемами со здоровьем умерла в кантоне Шаффхаузен в понедельник 23 сентября.

Во вторник 24 сентября правоохранительные органы кантона Шаффхаузен объявили, что прокуратура кантона по данному сюжету уже возбудила уголовное дело в отношении нескольких человек по обвинению их в подстрекательстве и в пособничестве самоубийству и что даже несколько человек уже находятся под стражей. Капсула Sarco была изъята, покойная доставлена в Институт судебной медицины Цюриха (Institut für Rechtsmedizin Zürich IRMZ) для проведения вскрытия. Прокуратура также расследует другие уголовные преступления в связи с этой проблематикой.

Неоднозначная капсула

Капсула Sarco, изобретенная австралийским врачом и активным сторонником эвтаназии Филипом Ничке (Philip Nitschke) и голландским инженером Алексом Баннинком (Alex Bannink), использует для заявленных целей азот, вызывающий у человека, находящегося в капсуле, смерть от гипоксии. В отличие от пентобарбитала натрия, обычно применяемого при эвтаназии, азот находится в Швейцарии в свободном доступе и не требует рецепта врача.

Разработчики Sarco объявили на пресс-конференции в Цюрихе в июле 2024 года, что они хотели провести «мировую премьеру» капсулы именно в Швейцарии, там, где эвтаназия, как известно, легализована и законна. Однако некоторые кантоны, субъекты федерации, в том числе и кантон Шаффхаузен, уже тогда предостерегали от использования капсулы, указывая, что ее использование было бы равнозначно нарушению закона. Эксперты, со своей стороны, разделились во мнении, существует ли в стране вообще какой-то закон, регулирующий использование такой капсулы, и если да, то какой именно.

«Не соответствует законодательству»

Федеральный совет (кабмин) впервые обсудил вопрос Sarco в этот понедельник 23 сентября 2024 года. Элизабет Бом-Шнайдер (Elisabeth Baume-Schneider), курирующий министр кабмина, ясно дала понять, что капсула не может использоваться в Швейцарии. В Берне во время осенней сессии федерального парламента она заявила депутатам, что капсула Sarco не соответствует требованиям законодательства в двух аспектах.

Элизабет Бом-Шнайдер (Elisabeth Baume-Schneider), курирующий министр кабмина, ясно дала понять, что капсула не может использоваться в Швейцарии. Keystone / Anthony Anex

Во-первых, капсула не соответствует требованиям Федерального закона «О безопасности промышленной продукции» (Bundesgesetz über die Produktesicherheit / PrSG, SR 930.11), который регулирует нормы в области безопасности потребительской продукции, выпускаемой на рынок в коммерческих или профессиональных целях.

Во-вторых, использование азота в целях самоубийства не соответствует целям и нормам Федерального закона «О порядке защиты от опасных химических веществ и соединений» (Bundesgesetz über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen). Э. Бом-Шнайдер при этом подчеркнула, что задача регулирования порядка использования и применения азота в итоге находится в ведении кантонов (субъектов федерации).

Организация The Last Resort убеждена в законности капсулы

Фиона Стюарт (Fiona Stewart), одна из основательниц организации The Last Resort и юрист по своей специализации, указывает, что её организация всегда действовала на основании консультаций адвокатов. «За последние два года мы получили множество юридических заключений от самых разных специалистов. Насколько мы понимаем, никаких юридических препятствий для использования Sarco в Швейцарии не существует», — заявляла она на пресс-конференции ещё в июле 2024 года.

Планы относительно двойной капсулы

Тогда же, летом, эта организация объявила, что первым пользователем капсулы Sarco должна стать некая американка. Однако разрешение на использование капсулы было отозвано после оценки её психического состояния. Позже эта женщина умерла с помощью другой швейцарской организации, предлагающей услуги эвтаназии.

Недавно британская газета Daily Mail сообщала, что первой супружеской парой, которая покончит с собой в подготовленной компанией The Last Resort капсуле для самоубийства на двоих, станет британская пара — муж (86 лет) и жена (80 лет). Идея капсулы для двух человек так же была представлена этой организацией еще в июле. Реально доступной она должна стать в январе следующего 2025 года.

Во вторник, 24 сентября 2024 года, капсула Sarco стала в Швейцарии доминирующей темой крупнейших ежедневных газет. Реакция на это событие последовала и из парламента. Национальный советник (депутат) от Швейцарской народной партии (SVP) Нина Фер Дюзель (Nina Fehr Düsel), заявила цюрихской газете Tages-Anzeiger, что она рассматривает возможность подачи депутатской инициативы с предложением обсудить возможность общего запрета капсулы в стране.

