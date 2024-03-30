Летнее время, зимнее время — швейцарские дебаты с оглядкой на ЕС

Как эта система работает на самом деле? И не следовало ли давно уже отменить переход на летнее время? KEYSTONE

В воскресенье 31 марта 2024 года в Швейцарии произойдет переход на летнее время, в 02.00 ночи все часы будут переведены на один час вперед на 03.00. Многие часы и прочие гаджеты сделают это автоматически. Но как эта система работает на самом деле? И не следовало ли давно уже отменить переход на летнее время?

5 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Switzerland’s time debate: clock adjustments and EU alignment Оригинал Читать далее Switzerland’s time debate: clock adjustments and EU alignment

Кто решает, который час?

Официальное швейцарское время устанавливает и корректирует Федеральное Ведомство метрологии (Eidgenössisches Institut für Metrologie, METAS), расположенное в регионе Ваберн (Wabern, община Кёниц, кантон Берн / BE). Действующие на базе Ведомства несколько атомных часов определяют с невероятной точностью длительность метрической секунды. Потом на этой основе происходит определение Всемирного координированного времени (UTC). Если прибавить к этому времени один час, то мы получим среднеевропейское время (CET), а если два часа, то получится среднеевропейское летнее время (CEST).

«Переход на летнее или зимнее время для того, что происходит в нашей лаборатории, особого значения не имеет», — говорит старший научный сотрудник Института Юрг Нидерхаузер (Jürg Niederhauser), отвечая на вопрос информационного агентства Keystone-SDA. Бытовое прикладное изменение времени является, на самом деле, более или менее побочным продуктом куда более важного процесса: определения длительности секунды, основной единицы измерения времени. Юрг Нидерхаузер также добавляет, что в большинстве случаев «никому не нужно вставать в два часа ночи, чтобы перевести часы, эта операция все равно дала бы очень неточный результат, так что всё программируется заранее».

Как радиоуправляемые часы «понимают», что пора переводить время?

Особенность, однако, состоит в том, что в Швейцарии большинство часов на вокзалах, на колокольнях церквей и большинство подключенных к сети часовых систем официальное швейцарское время не используют. С тех пор как в стране был отключен швейцарский передатчик сигнала точного швейцарского времени (он располагался в городе Пранжан / Prangins, кантон Во), все швейцарские радиоуправляемые часы получают сигналы точного времени из Германии с особой радиовышки высотой около 200 метров, находящейся недалеко от Франкфурта-на-Майне.

Показать больше

Показать больше Швейцария и перевод часов на летнее/зимнее время Этот контент был опубликован на Каждый раз одно и тоже: так куда переставлять часы, вперед или назад? Спим мы сегодня на час больше или меньше? Давайте мы вам объясним! Читать далее Швейцария и перевод часов на летнее/зимнее время

Этот передатчик транслирует точное время с ежесекундным интервалом. А подает на вышку сигнал немецкий аналог METAS, германское Федеральное физико-техническое ведомство (Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB) в г. Брауншвейг. Мобильные телефоны работают по-другому, они получают сигналы точного времени от ближайшей антенны сотовой связи, а GPS-устройства находятся в контакте со спутниками.

«…Взять и отменить»?

Вопрос о прекращении перехода с летнего времени на зимнее и обратно в ЕС обсуждается уже давно. Европейский союз планировал сделать это в 2018 году, и Еврокомиссия даже представила соответствующий законопроект, а Европейский парламент уже проголосовал «за», отложив реализацию этого решения на 2021 год. Однако потом страны-члены ЕС по факту вообще заморозили все планы такого рода, вообще отложив их реализацию до лучших времен.

Хотите получать в большем объёме и чаще нашу самую свежую информацию в полном соответствии с вашими личными предпочтениями? Тогда вы можете выбрать здесь себе информационную рассылку по душе.

Основным камнем преткновения стал вопрос о том, какое время должно было бы стать единым временем, стандартное, т. е. нынешнее «зимнее», которое как раз сейчас и подходит к концу, или же летнее, на которое мы перейдем, переставив часы на час вперед? Некоторые страны ЕС все еще принципиально против прекращения перехода с летнего времени на зимнее и обратно, а ЕС хотел бы избежать появления в Евросоюзе лоскутного одеяла из нескольких часовых поясов.

А что Швейцария?

Отмена перехода на летнее временя обсуждалась и в Швейцарии. В 2010 году тогдашняя депутат федерального парламента от Швейцарской народной партии (SVP) Иветт Эстерманн (Yvette Estermann) безуспешно призывала к отмене летнего времени. В ответ на ее инициативу Федеральный совет (кабмин) подчеркнул, что в 1980 году, когда соседние страны ввели летнее время, а Швейцария — нет, то страна превратилась в своего рода остров посредине Европы, что привело к негативным последствиям для экономики.

Показать больше

Показать больше С этим можно столкнуться только в Швейцарии! Этот контент был опубликован на Швейцария — странное государство? Конечно! У любой страны есть свои «странности». Мы решили перечислить самые, на наш взгляд, очевидные из них! Читать далее С этим можно столкнуться только в Швейцарии!

Чтобы исправить ситуацию, Швейцария годом позже ввела летнее время и у себя. Поэтому она, скорее всего, и на этот раз будет действовать с оглядкой на ЕС. Кроме того, чтобы перейти на постоянное летнее время, потребуется решение парламента, а также придется вносить изменения в законодательство. Для перехода же на постоянное зимнее время достаточно будет одного решения Федерального совета.

Показать больше

Показать больше Колокольный звон: одни очарованы, другие раздражены Этот контент был опубликован на Колокольный звон в Швейцарии – элемент культурного наследия или источник акустического дискомфорта? Читать далее Колокольный звон: одни очарованы, другие раздражены