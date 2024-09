Население Швейцарии составило 9 млн человек

Показать больше

Швейцарцы против запрета иммиграции, но они переоценивают ее масштабы

Этот контент был опубликован на While almost two-thirds of Swiss are worried about the population reaching 10 million, three out of five are against a ban on immigration.

Читать далее Швейцарцы против запрета иммиграции, но они переоценивают ее масштабы