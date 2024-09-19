Население Швейцарии составило 9 млн человек

Пора править статьи в Википедии и прочие «справки по схеме»: население Швейцарии окончательно и официально составило 9 млн человек. Keystone-SDA

По данным Федерального статистического Ведомства Швейцарии (Bundesamt für Statistik BFS), в конце июня 2024 года население Швейцарии официально достигло отметки в 9 млн жителей. На конец второго квартала 2024 года численность постоянного населения Швейцарии составила, если быть совсем точным, 9 002 763 человека.

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На территории центра страны (кантоны Берн, Фрибур, Золотурн, Невшатель и Юра) проживали почти 1, 954 млн человек. В западном регионе Женевского озера (кантоны Во, Вале и Женева) жило около 1, 745 млн человек. В северо-западных швейцарских кантонах Базель-городской, Базель-сельский и Аргау проживало 1, 231 млн. В кантоне Цюрих проживало почти 1, 613 млн человек.

В восточных кантонах Швейцарии (Гларус, Шаффхаузен, оба Аппенцелля, Санкт-Галлен, Граубюнден и Тургау) проживало около 1, 243 млн. По данным статистического ведомства постоянное население кантонов Люцерн, Ури, Швиц, Обвальден, Нидвальден и Цуг в центральной Швейцарии составило около 858 400 человек. Население италоязычного Тичино достигло 358 000 человек.

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Впервые цифру 9 млн жителей в Швейцарии озвучили ещё в конце июня 2023 года, но тогда в неё включили непостоянное иностранное население, например просителей убежища. Численность постоянного населения на конец первой половины 2023 года составляла ещё только около 8,9 миллиона человек. По данным BFS в 1850 году в стране проживало 2,4 миллиона человек.

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Между восьмым и девятым миллионом (2012–2024) прошло 12 лет, столько же, сколько между пятым и шестым (1955–1967). По данным чиновников из числа постоянно проживающих в стране лиц гражданами страны были на момент конца лета 2024 года 6 560 361 человек, 2 442 402 человек швейцарского паспорта не имели. Около 5,460 млн человек находились в возрасте от 20 до 64 лет. Детей и молодых взрослых насчитывалось почти 1,790 млн, число людей в возрасте 65 лет и старше составило 1,753 млн.

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